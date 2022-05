–

De parte de Biblioteca Y Archivo Alberto Ghiraldo May 1, 2022 235 puntos de vista

En este n煤mero (mayo de 2022):

鈥 1掳 de mayo contra el nacionalismo. El nacionalismo dej贸 de ser cosa exclusiva de los conservadores y se convirti贸 en credo de la izquierda y los progresistas. En este a帽o de guerras patri贸ticas, del 40掳 aniversario de Malvinas, de mundial de f煤tbol, de censo estatal鈥 consideramos muy importante agitar contra todo esto en un 1掳 de mayo que se confunde con un feriado patrio.

鈥 Memoria: Extranjeros “indeseables鈥 y lucha internacionalista. De los ocho trabajadores conocidos como “m谩rtires de Chicago” solo dos hab铆an nacido en suelo estadounidense. Pero no luchaban por mejorar Estados Unidos o sus pa铆ses de origen, luchaban por la revoluci贸n social.

鈥 Malvinas: No todo fue complicidad y silencio. Queremos recordar a quienes no callaron ante una guerra que constituy贸 una importante herramienta para garantizar una pac铆fica transici贸n democr谩tica un a帽o y medio despu茅s.

Pod茅s

pasar a buscarlo por la biblioteca, encontrarlo en algunos puntos de

esta y otras ciudades, o leerlo on-line, y descargarlo desde aqu铆. Para

leer, reflexionar, compartir, copiar y difundir.

Para quienes quieran colaborar y apoyar econ贸micamente este bolet铆n de distribuci贸n gratuita lo pueden hacer ac谩.