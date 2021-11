–

Sab茅is cuando nos tropezamos con alguien que hace tiempo que no vemos, que tampoco nos hace especial ilusi贸n y a煤n as铆 nos paramos a saludarnos y acabamos diciendo a ver si nos vemos, venga, que te doy un toque cuando pueda y luego nunca se hace?鈥

Pues lo mismito. As铆, en ese plan, est谩 la patronal. Para ellos, lo mejor es esperar鈥 Esperar a que salga la reforma de la reforma laboral que tanto se hace esperar, esperar tambi茅n a que nos cansemos de decir que el sector ha incrementado sus beneficios en tiempos de pandemia o esperar a que nos aburramos de explicar que es tiempo, ya, de mejorar un sector que lleva 20 a帽os anclado en el pasado. Esperar que nos cansemos de decir que perdemos poder adquisitivo, la d茅cada pasada el 10% y esta d茅cada quieren esperar que traguemos los dos primeros a帽os con el salario congelado. Con lo que no est谩 contando la patronal, que se queja una y otra vez de tener que negociar con muchos sindicatos, es con que, de tanto esperar, se nos puede agotar la paciencia鈥

Dos a帽os llevamos negociando los cambios a implementar en este, nuestro Convenio Colectivo, y no hemos conseguido sacar absolutamente nada en claro. Hoy, desde las 10 de la ma帽ana, hemos tratado la cuesti贸n del teletrabajo post COVID.

Todos los sindicatos presentes tenemos propuestas para la regulaci贸n del mismo. La de la patronal consiste, b谩sicamente, en no hacer nada. 隆隆Si ya hay una ley de teletrabajo!!, dicen. 隆隆驴Para qu茅 meternos a regular algo que ya ha hecho el congreso?!!, afirman. Ahora las leyes se llaman 鈥渕ini convenios鈥 Pues mire usted, se帽or patr贸n. Tambi茅n hay un Estatuto para las Personas Trabajadoras, y esto no sustituye la necesidad de la negociaci贸n colectiva sectorial para regular las especificidades de cada sector. Y en esto, el teletrabajo post COVID, hay mucha tela que cortar fuera de la legislaci贸n.

Proponen compensar este teletrabajo con 20 euros proporcionales a la jornada de cada un@, y solo incluir como medios para el desempe帽o de la actividad el ordenador y los cascos. Internet, es que como ya la tienes t煤, pues dicen que aprovechan y lo usan. Vamos, como si le dijeras al jefe: 鈥淓s que como tu ya tienes el coche abajo, en el parking que te da la empresa y a m铆 me toca irme a casa, pues dame las llaves que lo aparco al lado del super de mi barrio鈥濃

Adem谩s, si no desarrollas, al menos, el 30% de tu jornada en teletrabajo, no compensan nada. En cuanto a 鈥渃ositas鈥 como la prevenci贸n de riesgos en teletrabajo o la necesidad de tener un centro de trabajo 鈥渁sociado鈥 a tu puesto en casa鈥 pasan de puntillas. Igualito que el que entra a casa ajena a no se sabe muy bien qu茅 cosa. Eso s铆, nos cuentan que nuestras propuestas son descabelladas, absurdas, inasumibles, y que lo saben porque han hecho un an谩lisis para comprobar que sus propuestas no son desproporcionadas. Pero claro, ese 鈥渁n谩lisis鈥 no lo traen a la mesa de negociaci贸n. Como tampoco traen a la misma la consideraci贸n de que el importe de todos estos servicios necesarios para teletrabajar (como la electricidad o el internet) se ha incrementado de manera exponencial en este 煤ltimo a帽o y medio o el hecho de que, tras la 煤ltima subida del salario M铆nimo interprofesional a 965 euros en 14 pagas, estamos pr谩cticamente en el l铆mite del mismo aun trabajando a jornada completa, que ya sabemos que no es lo m谩s habitual en el sector.

Es decir, la precariedad que soportamos no nos la estamos inventando. Y lo saben. Pero claro, les da igual. Pues bien, tras mucho hablar y poco decir, seguiremos esperando. A la pr贸xima reuni贸n. Solo que, igual m谩s pronto que tarde, a las personas que componemos este sector se nos va a agotar la paciencia como ya hemos dicho y entonces, s贸lo entonces, puede que comprendan que aquellos sindicatos que nos sentamos a negociar las mejoras debidas, estaremos apoyados por la totalidad de las personas que en esto trabajan.

Quiz谩s el d铆a que funcionemos como los y las compa帽eras del metal de C谩diz entender谩n lo que hay que hacer. Pero ya sab茅is, te doy un toque, si eso.

