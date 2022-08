–

De parte de A Las Barricadas August 29, 2022 189 puntos de vista

Le leemos a los compas de Libcom una traducci贸n de la web de los compas anarquistas de Kharkov, Assembly , y procedemos a nuestra vez a traducirlo.

Aikhal Ammosov, de 30 a帽os, es miembro del grupo local de punk rock Crispy Newspaper. Por supuestamente “desacreditar al ej茅rcito ruso”, este tipo est谩 amenazado con 3 a帽os de prisi贸n. El motivo del caso fue que 茅l y su novia intentaron colgar una pancarta “Punk yakutiano contra la guerra” en el centro de Yakutsk antes de la visita del primer ministro Mishustin. Fue el 26 de agosto, despu茅s de lo cual Ammosov fue enviado a un centro de detenci贸n preventiva durante 15 d铆as. Apoye este bolet铆n en l铆nea para la ayuda humanitaria a la poblaci贸n civil en Kharkiv o haga campa帽a para restaurar el tejido social de la comunidad a trav茅s de la reconstrucci贸n colectiva de nuestros vecindarios . Por ello, eres bienvenido a unirte a esta recaudaci贸n de fondos .

El verdadero nombre de Aikhal es Igor Ivanov. Este a帽o, el tribunal de la ciudad de Yakutsk, la capital de la Rep煤blica de Sakha, ya lo ha multado con 30.000 rublos en virtud de un art铆culo administrativo contra la guerra en 3 ocasiones. As铆, a finales de abril, el m煤sico mont贸 una mani cerca del servicio funerario, saliendo hacia 茅l con un cartel de “Ha llegado el novio”. En el monumento militar, encendi贸 una vela en la placa conmemorativa “Hero City Kiev”. Tambi茅n pint贸 con aerosol en un edificio p煤blico “Yakutia ser谩 libre”, y public贸 m谩s de 100 volantes por la ciudad, todos diferentes.

La banda punk en la que toca Aikhal ha logrado, en los 煤ltimos a帽os, arrastrar a productores de sellos independientes, turistas intr茅pidos y reporteros de revistas extranjeras a este lugar remoto de Siberia. Pero la guerra, est谩 claro, lo cambia todo. 鈥淗asta ahora, a mi generaci贸n no le interesaba nada. Mucha gente bebe, algunos van de cacer铆a, otros son simplemente pasivos. He estado esperando que alguien presente p煤blicamente mis pensamientos y los pensamientos de mis compa帽eros. El hecho es que hoy ning煤n pol铆tico parece digno de ser llamado “hombre” o “mujer”. As铆 que decid铆 hacer todo yo mismo鈥 , dijo en la entrevista de primavera con Rolling Stone.

Las acciones de Ammosov fueron extremadamente notables. No solo en Yakutsk, con una poblaci贸n de 341 mil, sino en toda Rusia. Entonces empezaron los problemas: fue detenido el 25 de abril, y durante 5 d铆as permaneci贸 bajo custodia de los servicios especiales y de la polic铆a.

“Al tomar esta decisi贸n, era muy consciente de que pod铆a enfrentarme a consecuencias desagradables. Dej茅 mi trabajo. Cort茅 la comunicaci贸n con mis amigos. No quiero que otros se involucren. Sin embargo, creo que la libertad de mis conciudadanos depende de mi historia y, en primer lugar, de miles de j贸venes de Yakutsk. Si me condenaran, su existencia tambi茅n ser铆a menos segura”.

Ammosov afirma pertenecer a los “partisanos y patriotas” que lucharon por la independencia del pueblo de Sakha hace 100 a帽os, y hoy utiliza el arte como forma de lucha. “Crec铆 en una familia pobre. De ni帽o, era consciente de las grandes diferencias que existen en nuestra sociedad. Hoy en d铆a, algunos podr铆an pensar que soy un punk anormal porque no bebo ni fumo. Pero aqu铆 tenemos tenemos nuestra propia forma de entender las cosas. En primer lugar est谩 el conocimiento y la inteligencia. Esto es lo que llamamos sakha-punk鈥.



“El novio ha llegado” – el m谩s resonante de los piquetes individuales de Aikhal. “Todos los conflictos que inicia Rusia son similares y tr谩gicos. No tienen sentido. La gente muere por los caprichos de funcionarios y oligarcas. Los que est谩n en el poder inician la agresi贸n y nosotros, la gente com煤n, pagamos el precio. Pens茅 que la cita le llegar铆a al coraz贸n a la gente.



“Si Rusia es una dictadura, en Yakutia vivimos en una ultradictadura: aqu铆 puedes estar realmente lisiado por una opini贸n que va en contra de la ‘nacional’. La gente es tan cruel, si vas solo a un piquete o realizas alg煤n tipo de graffiti contra la guerra o repartes o pegas folletos contra la guerra, debe estar preparado para que cada hombre que pase pueda romperte las piernas y los brazos. Es muy peligroso. Atrapa tanto a los militares como a los residentes comunes propensos a la propaganda zombie. Estos “patriotas” manejan autos con las letras Z y golpean a los que no est谩n de acuerdo con la guerra”



Muchas de esas fotos se pueden encontrar en su Instagram.

Luego, cont贸 m谩s detalles interesantes en una entrevista de junio con Sadwave:

“Estoy en contra de cualquier guerra. Es extra帽o estar a favor. Cualquier persona consciente que piense con su propia cabeza estar谩 en contra de los conflictos armados. Todos vimos pel铆culas de guerra. Vimos pel铆culas sovi茅ticas. La guerra siempre es mala. La guerra no trae nada bueno. S贸lo muerte, hambre y pobreza. 隆Son cosas elementales que hasta un ni帽o sabe! Pero la gente es tan est煤pida que dice que hay que luchar. Dice que la guerra es buena. Que tarde o temprano suceder谩. Las guerras hay que prevenirlas, no fomentarlas. Y no contribuir a su desarrollo. No soy hippie y nunca he sido una persona amante de la paz. No fui pacifista. Pero nunca he estado a favor de la guerra. He le铆do muchos libros sobre guerras como la Gran Guerra Patri贸tica, sobre Afganist谩n, sobre Chechenia… Siempre estar茅 en contra de las guerras.

El sentimiento contra la guerra es muy fuerte entre los j贸venes de Yakutsk y la regi贸n. Nuestra juventud es inteligente, pensante, consciente. creo en ella. Probablemente el 95% est谩 en contra de la guerra. Solo apoyan algunos marcos raros. 驴Quiz谩s por la propaganda y los padres? Hay m谩s partidarios entre la generaci贸n anterior. Pero incluso ellos comienzan a entender qu茅 es qu茅. Y ellos tambi茅n est谩n de nuestro lado. La gente est谩 confundida. Fueron enga帽ados. La gente no entiende lo que est谩 haciendo. 驴Por qu茅 necesitan esta guerra? Todos quieren vivir en paz. Todos quieren vivir en paz. Pero se les dice que es necesario. Que es forzado. Que no hab铆a otra manera.

Parece que mi historia est谩 siendo conducida a un caso criminal. Simplemente no quieren irse porque tienen miedo. Dicen que yo levantar茅 al pueblo. Ya hay mucha gente detr谩s de m铆. Trabajadores ordinarios, cargadores, taxistas. Juventud. Intelectualidad. Marginales. Vecinos de uluses. (谩reas provinciales – ed.)

Mi apoyo es muy fuerte. Me escriben constantemente, veo gente en la calle, me comunico. Me escriben desde Buriatia, Tuva. Los chicos de Petersburgo escriben, ayudan con la recaudaci贸n de fondos. Recientemente envi贸 10.000 para pagar la multa. Los muchachos salieron a la calle, dijeron palabras de agradecimiento, dijeron que me apoyan, que siguen mis asuntos, se tomaron fotos como recuerdo. Preguntan mucho, les interesa la pol铆tica, preguntan qu茅 pasar谩 en el futuro cuando termine la guerra. Hay muchos j贸venes en Yakutsk que me apoyan. Voy a reuniones, hablo con ellos, escucho sus pensamientos. Quieren hablar, pero nadie los escucha. Aqu铆 solo los viejos manejan todo, y nada se les da a los j贸venes. Los j贸venes salen de la rep煤blica o del pa铆s en busca de una vida mejor y un trabajo digno, porque aqu铆 no se dan las condiciones normales. Los ancianos est谩n en todas partes. Me gustar铆a cambiar esto. Para que vengan los j贸venes. Para que los j贸venes, en茅rgicos y ambiciosos, listos para la acci贸n y el cambio, trabajen en todas partes. Tenemos estancamiento y regresi贸n aqu铆. Vivimos como en una lata.

Hay muchos j贸venes en Yakutia. Y no se les permite hacer nada. Simplemente est谩n desperdiciando su preciosa energ铆a. Ellos caminan. Pelean. Duermen todo el d铆a. Y ser铆a posible utilizar esta energ铆a para el bien. Cambiar铆amos mucho. Yakutsk es una ciudad de j贸venes, pero esta ciudad est谩 dirigida por viejos conservadores oxidados. Somos la nueva generaci贸n. Generaci贸n de Nuevos Rom谩nticos. Inconformistas y personalidades apasionadas. Ahora es nuestro momento. Este es nuestro a帽o. Ahora estamos escribiendo la historia.

Antes ya iba a m铆tines, participaba en los asuntos p煤blicos de la rep煤blica. Hice muchas cosas diferentes, pero ni fui brillante ni audaz. Yo era reservado y reservada. Ahora trato de hacer todo para que se vea: cuando la gente ve, deja de tener miedo, se inspira, ellos mismos comienzan a actuar. En cierto modo, allan茅 el camino. Y digo que todo el mundo puede seguirlo, est谩 comprobado. Actuar de forma encubierta y an贸nima es inteligente. Pero actuar para el espect谩culo es valiente y audaz. Y paga por la valent铆a, tal vez estar茅 en la c谩rcel.

Toqu茅 en diferentes bandas, pero todas se desmoronaron. Vivieron como m谩ximo un a帽o o dos. Casi toda mi vida he estado escribiendo textos politizados sobre las realidades de Yakut. Ridiculic茅 a los que estaban en el poder. Escrib铆 poes铆a sat铆rica. Pero realmente no me enfoqu茅 en nadie, solo hice intuitivamente lo que quer铆a hacer (…) Inventar nuestro propio punk rock desde cero. No esperamos ning煤n est铆mulo, ni alabanza, ni gloria. Solo jugamos para nosotros y nuestros amigos. Yakutsk es el Seattle de los 90. Yakutsk es el Londres de los a帽os 70. Pero hacemos lo que tenemos que hacer. Con gran devoci贸n y fanatismo. S贸lo el punk rock nos da un soplo de libertad. queremos vivir Queremos libertad. Queremos hacer historia”.

Seguimos monitoreando el desarrollo de la situaci贸n. Y recordaros que este mes fueron detenidos y sospechosos de acciones de combate dos anarquistas en Krasnoyarsk debido a un conflicto con alg煤n ultraderechista .

Adem谩s, te puede interesar leer este material sobre el cumplea帽os de un socialista libertario de Kharkov que fue exiliado por las autoridades zaristas a Siberia Oriental y se convirti贸 en un famoso investigador de los pueblos ind铆genas .