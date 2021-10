–

En portada: Trecho del Gasoducto Sonora que pasa por la comunidad de Loma de B谩cum. Foto: Santiago Navarro F.

El pasado 29 de septiembre se public贸 oficialmente un decreto donde el presidente mexicano, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, restituy贸 2 mil 900 hect谩reas del territorio de la Tribu Yaqui, en Sonora. Reconoci贸 el derecho a este pueblo originario de utilizar el 50% del agua del r铆o Yaqui para uso agr铆cola en el territorio de los ocho pueblos que conforman la Tribu. El resto del agua es para productores a gran escala y las zonas urbanas m谩s destacadas de la regi贸n, incluyendo la capital de esta entidad, Hermosillo.

La noticia fue emitida en una ceremonia p煤blica en el municipio de Vicam, donde el mandatario pidi贸 perd贸n por los agravios cometidos por los gobiernos que le antecedieron hacia los ocho pueblos originarios que componen la Tribu Yaqui: Loma de B谩cum, Huirivis, Rahum, Potam, V铆cam, T贸rim y Corit o Loma de Guam煤chil.

A escasos metros del evento se encontraba la autoridad tradicional de Loma de B谩cum que, al igual que la gente de su comunidad, conocida como la Tropa Yoeme (ni帽os, mujeres, hombres y ancianos), no se le permiti贸 el acceso al evento.

La autoridad que represent贸 a la comunidad de Loma B谩cum en este evento, y en las negociaciones previas, no ha sido elegida de forma tradicional por esta comunidad y tampoco ha tenido el consentimiento de la Tropa Yohemia.

Acto del gobierno federal para la firma del Plan de Justicia para la Naci贸n Yaqui

鈥淣osotros desconocemos a esta autoridad porque son los que atacaron (en 2016) con armas de fuego a la autoridad leg铆tima y toda la comunidad para intentar imponer el cruce de un gasoducto por nuestra comunidad鈥, se帽al贸 Carmen Garc铆a, de B谩cum y esposa de Fidencio Aldama, integrante de la Guardia Tradicional que reconoce la comunidad de B谩cum.

Fidencio fue detenido el mismo a帽o en que el grupo armado irrumpi贸 en la comunidad. Fue condenado a 15 a帽os y seis meses de prisi贸n por cargos falsos relacionados con la muerte de una persona. Hoy, personajes que conformaron este grupo de choque fueron los que se han sentado con el resto de los pueblos para recibir la noticia del decreto por parte del gobierno.

Carmen dice para Avispa Midia, 鈥渢odo empez贸 porque quer铆an imponer a una autoridad que aceptara el gasoducto鈥, el colmo dice, 鈥渆s que llegaron armados y disparando. Mi esposo era parte de la Guardia Tradicional y, junto a los dem谩s miembros, pues intentaron proteger a la comunidad. Entonces inculpan injustamente a mi esposo. A pesar de que presentamos pruebas que muestran todo lo contrario a lo que han montado, como el tipo de armas que usan legalmente nuestra guardia y el arma con la que se perpetr贸 el asesinato. A la detenci贸n de mi esposo se suma la desaparici贸n de diez integrantes de nuestra comunidad, esto sucedi贸 desde el mes de marzo. Lo que pretenden es debilitar a nuestra comunidad para dar paso al gasoducto y proyectos mineros en la regi贸n鈥, arremete Carmen.

El gasoducto al que se refiere Carmen es un proyecto que inici贸 en 2012 para la construcci贸n y operaci贸n del sistema de transporte de Gas Natural denominado Gasoducto Sonora. Este complejo es propiedad de le empresa estadounidense Sempra Energy y es operada por su filial en M茅xico, IEnova. Un complejo dividido en dos segmentos que en total suman 830.56 kil贸metros: Segmento I, denominado Gasoducto S谩sabe 鈥 Guaymas (GSG); Segmento II, denominado Gasoducto Guaymas 鈥 El Oro (GGO), fracci贸n que atraviesa el territorio ind铆gena Yaqui.

La abogada Yaqui, Anabela Carl贸n, de Loma de B谩cum, sostiene que el escenario de violencia vivido en esta regi贸n est谩 vinculado al intento de implementar una serie de proyectos en sus territorios. 鈥淟os desaparecidos eran personas que se hab铆an opuesto a la explotaci贸n minera, a la construcci贸n del Acueducto Independencia, que suministra agua a la capital de Hermosillo, y al Gasoducto Sonora que fue proyectado para pasar a 300 metros de la comunidad鈥.

鈥淒os d铆as despu茅s de que fueron desaparecidos nuestros hermanos, nos ten铆an que informar sobre las medidas para la reubicaci贸n de este gasoducto porque nosotros mantenemos nuestra postura de no dejar que cruce por Loma de B谩cum. Despu茅s de las desapariciones no supimos m谩s y hoy nos traen este decreto que, a pesar de decirnos que nos beneficia, no conocemos con profundidad lo que realmente implica鈥, puntualiza la abogada, ya que el gobierno federal legitima la autoridad ind铆gena que est谩 a favor de los proyectos.

Presi贸n para concluir el gasoducto

Se supone que esta corporaci贸n brindar铆a al gobierno de M茅xico el servicio de transporte y venta de gas extra铆do en Estados Unidos mediante el m茅todo conocido como Fracking, desde el a帽o 2014. Aunque nunca concluyeron esta infraestructura, por tanto, no han brindado nada de gas.

Sin embargo, el documento Estados Financieros Consolidados y Auditados de Sempra Energy de 2021 anuncia a sus inversionistas que su filial IEnova recibi贸 pagos apegados a la cl谩usula 鈥渄e fuerza mayor鈥. Es decir, de acuerdo con el contrato firmado, el gobierno mexicano tiene la obligaci贸n de pagar a la empresa, aunque dicha empresa no brinde el servicio. IEnova acusa el pueblo de B谩cum de ser el culpable, ya que no permite que el gasoducto pase por su territorio. Estos pagos fueron desde 2017 hasta 2019.

El gobierno de Obrador renegoci贸 con IEnova los contratos firmados antes de su administraci贸n por considerarlos 鈥渧entajosos y leoninos鈥. Resolvieron que los pagos por 鈥渇uerza mayor鈥 se suspender铆an y los pagos por los servicios se reanudar铆an cuando se repare la secci贸n da帽ada del segmento Guaymas-el Oro, que se encuentra en Loma de B谩cum.

El informe de Sempra Energy alertaba que 鈥渟i el ducto no se repara antes del 14 de marzo de 2021 y las partes no acuerdan una nueva fecha de inicio del servicio, IEnova se reserva el derecho de rescindir el contrato y tratar de recuperar sus costos razonables y documentados y sus ganancias perdidas鈥.

Adem谩s, advierte, 鈥渟i IEnova no puede hacer tales reparaciones (que no han comenzado) y reanudar las operaciones en el segmento Guaymas-el Oro del ducto Sonora o si IEnova rescinde el contrato y no puede obtener recuperaci贸n, puede haber un impacto adverso importante en los resultados de operaciones y flujos de caja de Sempra Energy y en nuestra capacidad para recuperar el valor en libros de nuestra inversi贸n鈥.

Sempra-IEnova pag贸 a militares y sicarios para imponer gasoducto en territorio Yaqui

El gobierno de Obrador est谩 haciendo hasta lo imposible para activar el funcionamiento del Gasoducto Sonora, de lo contrario, tendr谩 que ajustarse a las acciones de la empresa. Hasta el momento no hay una declaraci贸n oficial del gobierno mexicano sobre las posibles acciones de la transnacional estadounidense.

Hasta 2018, junto al Gasoducto Sonora, 17 ductos m谩s, de diversas empresas, como Carso y Transcanada, cobraron sus servicios sin brindarlos, como se detalla en la investigaci贸n 鈥Los Ventajosos Beneficios de Sempra Energy en M茅xico鈥 realizado por Avispa Midia. El saldo fue de 16 mil millones de d贸lares, de acuerdo con el informe financiero del a帽o 2018 de la Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE). Cuando el gobierno de L贸pez Obrador asumi贸 el poder, se sumaron 672 millones de d贸lares m谩s por 鈥減agos de fuerza a mayor鈥 a estos proyectos que no estaban funcionando.

鈥淓s por eso que nos llama la atenci贸n de que no hayan dejado pasar a nuestra autoridad tradicional, que obviamente, junto a la mayor铆a de la comunidad, nos oponemos a este proyecto. Por el riesgo que implica y porque no nos trae ning煤n beneficio鈥, dice Carmen.

La abogada dice, 鈥渟i hay otros pueblos por donde quiere reubicar el gasoducto, pues que lo hagan. Aqu铆 no hemos aceptado ning煤n dinero o proyecto, porque no lo queremos. Ahora queremos que aparezcan a nuestros hermanos y que liberen a Fidencio Aldama que esta injustamente en prisi贸n鈥.

En el evento d贸nde fue presentado el Decreto, desplegaron una serie de pancartas. Resaltaba la mirada de rabia de las mujeres que, apenas dos d铆as antes, les informaron oficialmente que hab铆an encontrado los restos de sus familiares desaparecidos. 鈥淓llos son cinco de diez hermanos que desaparecieron desde el 14 de junio鈥, dijo la abogada Yaqui quien se ha sumado a la b煤squeda de los desaparecidos.

Por otra parte, este 27 de octubre, se cumplen cinco a帽os desde que el preso pol铆tico, Fidencio Aldama, se encuentra recluido en el Centro de Readaptaci贸n Social de ciudad Obreg贸n, Sonora. Diversos activistas y colectivos que trabajan contra las pol铆ticas carcelarias y la industria penitenciaria, que tambi茅n forman parte de una campa帽a por la liberaci贸n de Fidencio, preparan acciones para seguir exigiendo su liberaci贸n inmediata.