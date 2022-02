–

En una guerra enormemente desigual y que sin embargo los poderosos ejércitos de Arabia saudí y Emiratos -con el respaldo y ayuda de EEUU- no consiguen ganar. Mark Aguirre, buen conocedor de la realidad yemení, da las claves del porqué de esa resistencia.

I

La guerra de Yemen normalmente se presenta como un conflicto entre Arabia Saudí e Irán por la hegemonía en la región. Mientras la presencia de Arabia Saudí es diáfana -líderes de una coalición de fuerzas militares externas e internas-, la presencia de los iraníes en la guerra es un misterio. La falta de pruebas materiales -no se ha detectado la presencia de soldados iraníes ni que Irán haya suministrado armas- se sustituye poniendo en las noticias una coletilla vinculando a los huzíes con Irán cuando se les nombra[1]. Además acostumbran a presentar a los huzíes como un movimiento hermético y oscuro. En vez de ser un sujeto de la resistencia popular se les presenta como un objeto de intereses geopolíticos ajenos a los intereses del pueblo yemení[2].

La verdad, como ver√° el lector, es otra. Se puede estar de acuerdo con ellos o no, pero los huz√≠es, por su origen y trayectoria, son un movimiento genuinamente yemen√≠ que hunde sus ra√≠ces en la historia del Yemen. Su √©xito constituye uno de esos acontecimientos que ocurren raramente en la historia de un pa√≠s. Un grupo pol√≠tico peque√Īo y minoritario, con una ideolog√≠a aparentemente atrasada, circunscrito a una peque√Īa √°rea de una provincia marginada, logra construir en un breve espacio de tiempo un movimiento capaz de tomar el poder y resistir exitosamente una agresi√≥n militar externa. Un proceso que por su excepcionalidad confunde a muchos analistas pol√≠ticos que no pueden entender c√≥mo un movimiento minoritario nacido de campesinos tribales empobrecidos y atrasados sea capaz de tomar el poder y mantenerlo en nombre de la naci√≥n frente a la agresi√≥n de un ej√©rcito extranjero equipado con armamento sofisticado y ayudado por la mayor potencia militar mundial.

II

Las monta√Īas de Maran est√°n en la provincia de Saada, al noroeste del Yemen, en la frontera con Arabia Saud√≠. Es un territorio de dif√≠cil acceso al que se llega por caminos de tierra subiendo y bajando laderas. Las pendientes de estas monta√Īas son tan inclinadas y pedregosas que es imposible construir terrazas para cultivar como hacen en otras partes del Yemen. Los campesinos, la mayor√≠a miembros de la tribu Jaulan, diferente a otra m√°s poderosa en las cercan√≠as de Sanaa del mismo nombre, tienen que conformarse con cultivar en valles angostos. La productividad es tan limitada que el ingreso antes de que se iniciara la guerra no llegaba a un d√≥lar al d√≠a por habitante. Lo compensaban con el contrabando de qat de Yemen a Arabia Saud√≠ y harina de Arabia Saud√≠ a Yemen. Los centros de salud, en caso de haberlos, carec√≠an de doctores o medicinas. Las condiciones ambientales son tan dif√≠ciles que los a√Īos en que no llueve lo suficiente necesitan ayuda para sobrevivir[3].

Tras las bombas

El gobierno de Saleh (1978-2011) en vez de ayudarles los abandon√≥ a su suerte. Les pasaba factura por su apoyo al Imam, el Rey yemen√≠, durante la guerra civil (1962-1970) que sigui√≥ a la revoluci√≥n nacionalista y republicana de los coroneles. Estos campesinos tribales buscaron la ayuda que no encontraron en el Presidente Saleh en la familia de Badr al-Din al-Huzi (1926-2010), un te√≥logo zayd√≠ que viv√≠a modestamente a pesar de pertenecer a una familia de sayyids[4]. Badr al-Din hab√≠a llegado de la provincia de Amran y ayudaba a los campesinos tribales que lo necesitaban. Daba consejos, los asesoraba y proteg√≠a, y entregaba ayuda econ√≥mica cuando se requer√≠a. Los al-Huzi acabaron tan respetados que ganaron el apoyo de los jeques tribales de Jaulan convirtiendo a las monta√Īas negras de Maran en el epicentro de la resistencia al r√©gimen de Saleh y dando nombre al movimiento[5].

Badr al-Din al-Huzi se hab√≠a exiliado en Ir√°n despu√©s de la revoluci√≥n de 1962. La revoluci√≥n hab√≠a acabado con el imamnato que gobernaba el norte del Yemen desde hac√≠a siglos, acabando con el zaydismo como fuente legitimadora del poder pol√≠tico. El zaydismo defend√≠a el derecho de los sayyids a gobernar. El zaydismo fue introducido en Yemen por Yahya ibn Husayn ibn Qasim al-Rassi, un descendiente del Profeta de Medina, que lleg√≥ a Saada en el siglo IX para resolver una disputa tribal y acab√≥ convirti√©ndose en Imam. Est√° considerada una secta shiita no ortodoxa, algunos incluso la consideran la quinta escuela sun√≠ por su moderaci√≥n[6]. En Yemen es normal ver rezar juntos a zayd√≠es y sun√≠s; la mayor√≠a de estos √ļltimos, mayoritarios en el sur del pa√≠s, est√°n adscritos a otra escuela moderada de la ley isl√°mica, la escuela shafi√≠, diferente de la de los fundamentalistas salafistas. El Islam en Yemen est√° adscrito a escuelas moderadas e inclusivas.

En el norte de Yemen las tribus no son entidades pol√≠ticas y los jeques en consecuencia no son necesariamente l√≠deres pol√≠ticos. Los jeques suelen ser autoridades que resuelven las disputas que surgen dentro de la tribu entre sus miembros o entre sus miembros y hombres tribales de otras tribus. Esto facilitaba que fueran sayyids, no jeques, quienes gobernasen. Las disputas que nac√≠an entre ambos se resolv√≠an a trav√©s de bodas entre las familias. Es por eso que la revoluci√≥n de 1962 fue interpretada en estas monta√Īas de Saada como un llamamiento a la igualdad frente a los privilegios de los sayyids. Al final los sayyids tuvieron que ceder frente a los jeques tribales que reclamaban m√°s poder; aunque las bodas siguieron como instrumento de mediaci√≥n y compromiso.

El vac√≠o de poder creado por la revoluci√≥n fue llenado por el nuevo r√©gimen cooptando jeques no ligados directamente a la familia del Imam. Pero se olvidaron de la gente ordinaria. Llegaba dinero a los jeques, pero a los hombres tribales -la mayor√≠a propietarios de la tierra que cultivaban- con derecho a llevar armas se les ignoraba. El rentismo agrario existe m√°s al sur, donde la propiedad esta m√°s concentrada y pertenece a jeques locales y sayyids del norte, pero es raro en Saada. Muchos de los jeques fueron cooptados con dinero saud√≠ a trav√©s del m√°s poderoso jeque de Yemen, Abdullah al-Ahmar, l√≠der de la confederaci√≥n tribal Hasid, un aliado de Ryad y del Presidente Saleh. El jeque al-Ahmar logr√≥ preservar sus privilegios tribales dentro del nuevo r√©gimen pactando con Saleh a cambio de apoyarle. Los hombres tribales de Saada, abandonados, empezaron a ver en el Presidente Saleh a un usurpador y al nuevo r√©gimen como ileg√≠timo. El abandono econ√≥mico y social que sufr√≠an lo asociaron con la corrupci√≥n y el nepotismo del r√©gimen. Este descontento social latente nutr√≠a al movimiento huz√≠, que empezaba a gestarse en las monta√Īas de Maran.

Mucha de la importancia que Badr al-Din ha acabado teniendo se debe a su resistencia al ostracismo y aislamiento al que el nuevo r√©gimen revolucionario estaba sometiendo a los te√≥logos zayd√≠es. La Rep√ļblica los ve√≠a como enemigos por defender el derecho de los sayyids a gobernar. Una actitud que contrastaba con la ayuda que recib√≠an los cl√©rigos wahabistas que llegaban desde Arabia Saud√≠. El jeque Abdullah al-Ahmar, adem√°s de liderar la confederaci√≥n tribal m√°s poderosa, presid√≠a el Islah, un partido sunita en el que coexist√≠an hermanos musulmanes y wahabistas. Los zayd√≠es sintieron su marginaci√≥n pol√≠tica sobre todo a partir de los a√Īos ochenta del siglo pasado, cuando el nacionalismo √°rabe laico empezaba a ser sustituido por el islam pol√≠tico sunita como ideolog√≠a dominante. El salafismo, una de sus corrientes mas conservadoras, cuyo centro m√°s radical est√° en Arabia Saud√≠ -all√≠ se conoce como wahabismo-, repleto de dinero por el petr√≥leo, estaba en condiciones de cooptar jeques tribales penetrando de la misma manera que lo hicieron las sectas protestantes en Centroam√©rica, destrozando las comunidades. Los zayd√≠es respondieron generando en el norte del Yemen un movimiento de resistencia.

Uno de los hijos de Badr al-Din, Hussein al-Huzi, que estudi√≥ teolog√≠a como su padre, pero en Sud√°n, cre√≥ una organizaci√≥n de resistencia La Asamblea de la Juventud Creyente a principios de la d√©cada de los 90 que aglutin√≥ a familiares, amigos, jeques, estudiantes religiosos, la mayor√≠a de la tribu Jaulan. √Čl mismo fue parlamentario en Sanaa representando a al-Haqq, un peque√Īo partido zayd√≠. El nuevo zaydismo que nac√≠a redefini√≥ los viejos principios pol√≠ticos del zaydismo adapt√°ndolos a la nueva realidad social. Deslig√≥ al movimiento que nac√≠a del viejo dogma zayd√≠ seg√ļn el cual el poder debe estar en manos de los sayyids y reconoci√≥ la Rep√ļblica como un poder leg√≠timo. Este planteamiento facilitaba los acuerdos con jeques tribales que desconfiaban de los sayyids.

Al-Huzi, un consumado orador, introdujo en el movimiento elementos de justicia social que su familia ven√≠a practicando en las monta√Īas de Maran desde hac√≠a a√Īos a trav√©s de la caridad. Un comportamiento muy apreciado en la cultura yemen√≠ y una de las obligaciones de un buen musulm√°n. El nuevo discurso zayd√≠ permit√≠a articular la marginaci√≥n de la comunidad zayd√≠ con la negligencia del r√©gimen de Saleh hacia la regi√≥n. Comenzaba a vertebrarse un movimiento que abr√≠a un horizonte de mejora social a los marginados por el r√©gimen de Saleh. A inicios del siglo XXI un movimiento de resistencia hab√≠a emergido en las monta√Īas negras de Maran.

III

Sanaa antes de los bombardeos…

En la primavera del a√Īo 2004 la rebeli√≥n estalla. La espoleta fue la agresividad de los EEUU hacia Yemen. La invasi√≥n de los EEUU en Iraq hab√≠a radicalizado las calles √°rabes. En Saada y Amran los predicadores zayd√≠es, no solo los del movimiento huz√≠, estaban denunciando en las mezquitas la ocupaci√≥n llamando a movilizaciones -prohibidas por el gobierno- contra Israel y EEUU. En este contexto una visita del embajador de EEUU Edmund Hull a la Gran Mezquita de Sadaa fue rechazada por los presentes a pedradas. La embajada de EEUU pidi√≥ al Presidente Saleh que arrestase a Hussein al-Huzi, a quien responsabilizaba de las protestas. Los soldados mandados por Saleh no pudieron cumplir su misi√≥n. Siete oficiales murieron en una emboscada y en la confusi√≥n Hussein pudo esconderse en las monta√Īas de Maran. Protegido por la tribu Jaulan la guerra dur√≥ tres meses hasta que fue localizado y asesinado. A pesar de la derrota los huz√≠es, con su resistencia, empezaban a convertirse en portavoces de la dignidad nacional enfangada por el Presidente Saleh al someterse a los intereses de los EEUU e Israel[7].

La guerra ser√≠a la primera de seis guerras consecutivas que se prolongan hasta la llegada de la ola de la revoluci√≥n √°rabe a las calles de Sanaa en el a√Īo 2011. Son guerras que duran meses pero que rebrotan con fuerza de las brasas dejadas por la anterior. Las seis guerras van expandiendo el control del movimiento huz√≠ en el norte. En el a√Īo 2004, cuando la primera guerra empieza, los huz√≠es solo cuentan con el apoyo de los jeques de la tribu Jaulan, los campesino tribales de las monta√Īas de Maran y un grupo de amigos y predicadores del zaydismo agrupados por Hussein al-Huzi. Siete a√Īos despu√©s, en 2011, son capaces de ocupar la ciudad de Saada y controlar toda la provincia ¬ŅC√≥mo fue posible?

… y despu√©s.

La l√≥gica de la guerra fue creando su propia din√°mica ayudando a extender la rebeli√≥n de los huz√≠es. El uso de excesiva y desproporcionada fuerza militar contra la rebeli√≥n romp√≠a el c√≥digo tribal, enfureciendo a sus miembros. M√°s de 800 personas murieron solo en el primer conflicto. El Presidente Saleh lleg√≥ a bombardear mercados con aviones. Los huz√≠es se fueron ganando el apoyo de jeques tribales de otras tribus de Sadaa fuera de las monta√Īas de Maran. Saleh cont√≥ adem√°s con la ayuda de mercenarios de la confederaci√≥n Hasid mandados por el jeque Abdullah al-Ahmar. La mayor√≠a de las tribus de la provincia de Saada pertenecen a la confederaci√≥n Bakil. Los viejos conflictos renacieron. Las tribus del norte empezaron a involucrarse en el conflicto poni√©ndose del lado de los huz√≠es que resist√≠an la agresi√≥n de los hasides[8].

Por su parte los j√≥venes creyentes empezaron a controlar escuelas y mezquitas fuera de las monta√Īas de Maran, ampliando su influencia en la provincia. Los salafistas estaban en retroceso. La muerte de Hussein al-Huzi fue vista por muchos zayd√≠es, hasta entonces no huz√≠es, como un martirio -esta figura es muy respetada dentro del sihi√≠smo- alist√°ndose para la guerra. La segunda guerra fue liderada por Badr al-Din al-Huzi hasta su muerte por causas naturales a sus 80 a√Īos. La guerra de Saada empezaba a sentirse en Sanaa, donde el zaydismo es mayoritario. En las siguientes guerras, lideradas ya por Abdul Malik al-Huzi, otro hijo de Badr al-Din al-Huzi, m√°s zayd√≠es, m√°s jeques y m√°s hombres tribales de otras zonas de Saada y de fuera de la provincia se sumaron al movimiento. Muchos de ellos para vengar la muerte indiscriminada de sus allegados a manos del ej√©rcito o los hasid; otros, marginados por el desarrollo, encontraron en la rebeli√≥n una oportunidad para reclamar sus derechos; otros se sumaron porque desde el gobierno Saleh estaba autorizando los ataques de drones de los EEUU, “hab√≠a ca√≠do en manos de los americanos”.

Lo que empez√≥ como una guerra de resistencia ideol√≥gica a las pol√≠ticas entreguistas de Saleh se fue transformando en un conflicto donde renac√≠an los agravios del pasado no resueltos. Para agosto del 2009 los huz√≠es eran tan fuertes militarmente que Saleh hab√≠a evitado la derrota gracias a la intervenci√≥n de los aviones de guerra saud√≠es. En 2011, cuando la revoluci√≥n √°rabe estalla en las calles de Sanaa, los huz√≠es llevan siete a√Īos en guerra contra el r√©gimen. Saleh est√° tan debilitado que en marzo de ese a√Īo toman la ciudad de Saada. Los huz√≠es controlan toda la provincia de Saada , el norte de Amran y el oeste de al-Yauf. Tres a√Īos despu√©s controlar√°n todo el norte, incluida Sanaa, la capital de Yemen.

IV

Durante estos a√Īos los huz√≠es no se hab√≠an limitado a una efectiva actividad de guerra[9]. Tambi√©n expandieron su movimiento mediante su activismo pol√≠tico a nivel nacional favorecidos por la fiebre pol√≠tica que desat√≥ entre los j√≥venes el cap√≠tulo en Yemen de la primavera √°rabe.

Hussein al-Huzi en los primeros pasos del movimiento hab√≠a definido sus lineamientos pol√≠ticos. La igualdad de grupos y sectas. El final de la corrupci√≥n y el nepotismo. La instauraci√≥n de una II Rep√ļblica. En el proceso de transici√≥n propon√≠a la instauraci√≥n de un gobierno de tecn√≥cratas que buscase la inclusi√≥n nacional. Estos puntos permitieron a los huz√≠es formar un bloque con los j√≥venes de Sanaa que reclamaban reivindicaciones similares en las calles de la capital y con el movimiento del sur que, como las tribus del norte, se quejaban del abandono por parte del r√©gimen de Saleh.

La Conferencia Nacional para el Di√°logo que sigui√≥ a la Primavera √Ārabe en vez de ser el motor de un cambio se convirti√≥ en un instrumento del viejo r√©gimen para que todo siguiera igual, pero sin Saleh. El jeque Abdullah al-Ahmar hab√≠a fallecido enfermo de c√°ncer en 2007. La dimisi√≥n de Saleh abri√≥ el camino a Abd Rabbo Mansur Hadi a la Presidencia. Hadi hab√≠a sido vicepresidente de Saleh durante a√Īos. Representaba a los ojos de los j√≥venes la continuidad del r√©gimen. Estos se hab√≠an manifestado durante semanas y hab√≠an visto caer a compa√Īeros sacrificados por algo m√°s que un cambio de fachada. La conferencia, concebida como un medio de buscar la manera de integrar los intereses de diferentes grupos y sectas, se estaba convirtiendo en un instrumento de los intereses del viejo r√©gimen, de Arabia Saud√≠ y de EEUU para asegurar la continuidad de su dominaci√≥n.

Hubo tres intentos de asesinatos de delegados huz√≠es a la conferencia. Dos de ellos con √©xito, los de Abdul Karim Jadbain y Ahemed Sharaf al-Din. Tambi√©n se produjeron ataques con bombas en mezquitas frecuentadas por los zayd√≠es. La conferencia acab√≥ sin acuerdo. La gota que derram√≥ el vaso fue la propuesta hecha por Hadi de regiones federales. Se estaba discutiendo convertir a Yemen en una Rep√ļblica Federal. Saada era separada de al-Yauf y de las costas del Mar Rojo. Era una propuesta claramente hecha para debilitar a los huz√≠es en la nueva estructura de poder. Los huz√≠es no aceptaron.

Los huz√≠es iban a favor de los vientos que soplaban en las calles de Sanaa. Hadi, asesorado por el Fondo Monetario Internacional, en vez de dedicarse a preparar elecciones se dedic√≥ a implementar un plan econ√≥mico neoliberal. Emprendi√≥ una serie de privatizaciones con el objetivo de que Yemen formara parte de la Organizaci√≥n Mundial del Comercio. La pobreza aument√≥ en una econom√≠a ya muy castigada por las guerras y la revoluci√≥n. El retiro de subvenciones a la gasolina aconsejada por el Banco Mundial produjo una sublevaci√≥n popular que acab√≥ en enfrentamientos armados en Sanaa. Fue cuando los huz√≠es decidieron avanzar hacia la capital en contra del consejo de Ir√°n, mostrando su independencia. Fue un paseo relativamente f√°cil porque Abdul Malik al-Huzi hab√≠a pactado de manera secreta con Saleh cuando este hab√≠a sido sacado del poder en el a√Īo 2011.

Saleh, conocido por su ambici√≥n y pragmatismo, estaba posiblemente pensando la manera en como √©l o su hijo pod√≠an regresar al poder y vio en los huz√≠es a compa√Īeros de viaje[10]. Las fuerzas de seguridad centrales y la guardia republicana, ambas todav√≠a controladas por Saleh, no hicieron nada por evitar el avance de los huz√≠es hacia Sanaa. El domingo 21 de septiembre del 2014 entran en la capital despu√©s de haber derrotado a la brigada del general Al-Ahmar cerca de Jamir. Cambiando la relaci√≥n de poder, los huz√≠es se hab√≠an convertido en el grupo m√°s poderoso en Yemen. En marzo del 2015 los saud√≠es empezaron a bombardear Sanaa.

V

La historia de los huzíes, como hemos visto, es la de un movimiento social nacido desde abajo, que se nutre de referencias simbólicas religiosas identitarias para resistir el abandono económico y la marginación política a los que les ha sometido un régimen político corrupto y despótico. Lo extraordinario es que estos campesinos tribales, sumando primero a otras fuerzas tribales y después a la gente ordinaria de las ciudades empobrecida por el neoliberalismo, hayan sido capaces de tomar el poder y mantenerlo firmemente después en una guerra brutal de agresión externa. Es sin duda alguna el carácter nacional y popular de un movimiento de resistencia lo que explica que los huzíes sigan contando con el apoyo mayoritario de la población a pesar de padecer la mayor crisis humanitaria moderna fabricada como estrategia de guerra por los saudíes.[11] Apoyo que no se podría explicar si operasen en nombre de Irán.

Periodistas que han tenido la oportunidad de visitar Yemen recientemente hablan en sus cr√≥nicas de c√≥mo la gente ordinaria sufre y resiste la guerra.[12] Los milicianos que combaten con los huz√≠es son funcionarios, campesinos, maestros… gente normal que resiste la ocupaci√≥n. Hablan de donaciones populares para financiar la resistencia. Los que han llegado hasta Saada, el epicentro del movimiento de resistencia, informan de un territorio devastado. Saada ha sufrido m√°s de 18.000 ataques a√©reos desde que empez√≥ la guerra. En la ciudad todos los edificios gubernamentales han sido destruidos. “No quedan edificios que bombardear” escriben. El sufrimiento es enorme. Llegaron a asesinar a 40 ni√Īos en un viaje escolar. Estos periodistas cuentan que las bombas en vez de debilitar a los huz√≠es los est√° haciendo m√°s fuertes. Los yemen√≠es, est√©n de acuerdo pol√≠ticamente o no con ellos, los siguen viendo como un movimiento nacional que defiende al pa√≠s de una agresi√≥n externa.

—-

Notas:

[1] Los art√≠culos de las empresas de comunicaci√≥n siempre que nombran a los huz√≠es ponen a continuaci√≥n “respaldados por Ir√°n”, algo que hacen muy raramente con otros movimientos pol√≠ticos. Esta permanente y fabricada asociaci√≥n entre los huz√≠es e Ir√°n tuvo uno de sus corolarios en febrero de 2018, cuando Gran Breta√Īa present√≥ en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resoluci√≥n que acusaba a Ir√°n de suministrar armas a Yemen y al movimiento popular yemen√≠ Ansarol√° (huz√≠es). La resoluci√≥n no fue aprobada por falta de evidencias.

[2] Este art√≠culo no quiere negar que la geopol√≠tica juega un rol importante en la guerra de Yemen. El gobierno de facto huz√≠, como cualquier otro, puede ser amigo o enemigo de otros gobiernos. Una pr√°ctica que ocurre con todos los dem√°s gobiernos de la regi√≥n. Los huz√≠es no son diferentes. Es obvio que no representan una amenaza contra nadie. Lo √ļnico que aspiran es a defenderse de una agresi√≥n externa para mantener su soberan√≠a nacional.

[3] Antes de que estallara el conflicto entre los huzíes y el Presidente Saleh tuve la oportunidad de visitar Sagien y Haydan y ser testigo de la pobreza, el abandono de sus centros de salud, y las difíciles condiciones ambientales que enfrentan estos campesinos tribales.

[4] Los sayyds (el plural de sayyd en √°rabe es Sada) son los descendientes del linaje del Profeta Mohammed, de su hija F√°tima y de su yerno y primo Al√≠ bin Abu Talib. Seg√ļn el shiismo estos tienen el derecho a gobernar.

[5] Los huzíes también son conocidos como Ansarollah, los guerrilleros de Dios.

[6] El zaydismo o shafismo fue establecido en Gaza por Muhammad ibn Idris al-Saf√≠, un Imam nacido en Gaza en el a√Īo 767 perteneciente a la familia de los Quraysh, quien cre√≥ una escuela propia. Esta escisi√≥n del shiismo considera, a diferencia del shiismo ortodoxo, a Zayd ben Al√≠ al-Husayni el quinto Imam leg√≠timo sucesor del Profeta Mohammed.

[7] Los huz√≠es ven√≠an moviliz√°ndose desde el a√Īo 2000 contra la presencia de agentes de EEUU en suelo de Yemen. El Presidente Saleh hab√≠a permitido que el FBI instalara una oficina en Yemen para investigar el ataque en Ad√©n al nav√≠o de la armada de EEUU Cole. El movimiento gan√≥ fuerza tras la llegada de m√°s agentes, esta vez de la CIA y el Pent√°gono despu√©s del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Los ataques con drones que fueron autorizados por el Presidente Saleh contra militantes de al-Qaeda jugaron a favor de los huz√≠es, ayudando a su expansi√≥n fuera de las monta√Īas de Maran. Su grito de guerra “Dios es grande, muerte a Am√©rica, muerte a Israel, maldici√≥n sobre los jud√≠os y victoria del Islam” empezaba a escucharse en otras partes de Saada, en Amran y al-Yauf.

[8] Las tribus de Saada suelen estar adscritas a la confederaci√≥n tribal Bakil. Menos centralizada y disciplinada que la Hasid, los bakiles son m√°s numerosos pero m√°s an√°rquicos. El Presidente Saleh pertenec√≠a a la tribu Shaman, adherida a los Hasid. Estas tribus est√°n bien armadas, algunas de ellas cuentan hasta con tanques y misiles. Cerca de la ciudad de Saada est√° uno de los mercados mas importantes de armas del Cuerno de √Āfrica.

[9] A√Īos de guerra los han convertido en combatientes sabios y endurecidos. Pocos grupos armados saben moverse como ellos. Su maestr√≠a en t√°cticas de movimientos militares de peque√Īos grupos hace dif√≠cil al enemigo derrotarlos sobre el terreno Esa es la raz√≥n de porqu√© Arabia Saud√≠ y Emiratos tienen que recurrir a su poderosa aviaci√≥n, que los huz√≠es intentan contrarrestar con misiles y drones. Los huz√≠es han construido quiz√° el ej√©rcito m√°s preparado del Sur de Arabia, como han demostrado en estos cuatro a√Īos de guerra en los que han resistido a un ej√©rcito con una abrumadora superioridad a√©rea y equipado con armas modernas y sofisticadas.

[10] Fue este juego de negociaciones secretas con actores opuestos lo que desencadenó su fin el 4 de diciembre del 2017. Saleh había negociado con los ingleses y saudíes el fin de la guerra a espaldas de los huzíes. No sabemos lo que habían acordado. Los huzíes, cuando se enteraron, fueron a detenerlo por traidor. Hay diferentes narraciones de cómo murió, pero es muy probable que cayera resistiendo su arresto.

[11] Hay recopilada una enorme evidencia de los constantes ataques a la poblaci√≥n civil como objetivo estrat√©gico de guerra, algo prohibido por las leyes humanitarias internacionales. Los saud√≠es han destruido f√°bricas, depuradoras, carreteras, aeropuertos… Han bombardeado bodas, funerales, mercados… Seg√ļn recientes estad√≠sticas al menos 60 mil personas habr√≠an muerto como consecuencia de ataques militares desde que comenz√≥ el conflicto en marzo de 2015. UNICEF y Save the Children han dicho que ya han muerto al menos 85 mil ni√Īos a causa del hambre que ha provocado la guerra. Una reciente encuesta de Naciones Unidas ha encontrado que 16 millones de yemen√≠es viven con escasez de comida, de ellos cinco millones pasan hambre y 63.500 est√°n literalmente muriendo de hambre.

[12] Ver los artículos publicados en octubre pasado por Declan Walsh y Tyler Hicks en el diario The New York Times.

