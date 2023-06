–

Los integrantes extranjeros del Estado Isl谩mico (ISIS o Daesh), detenidos en el norte y el este de Siria, ser谩n llevados a juicio ante la negativa de la comunidad internacional de conformar un tribunal especial para investigar los cr铆menes que cometieron y juzgarlos. Esto fue anunciado el 10 de junio pasado por la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES), el organismo de autogobierno impulsado por el movimiento pol铆tico kurdo e integrado por comunidades 谩rabes y minor铆as 茅tnicas y religiosas, como armenios, asirios, turcomanos, ya sean musulmanes, cristianos y yezid铆es.

Desde la derrota del Daesh en la aldea de Baghouz, en la provincia siria de Deir Ezzor 鈥揻ronteriza con Irak-, la AANES y las Fuerzas Democr谩ticas de Siria (FDS) tuvieron que responsabilizarse no solo de los militantes yihadistas detenidos, sino de sus numerosas familias. Bloqueada econ贸micamente, atacada de forma diaria por la aviaci贸n turca y asediada por el gobierno de Damasco, el norte y el este sirio es un territorio fr谩gil para albergar a m谩s de 60 mil miembros de ISIS, repartidos en prisiones y, principalmente, en los campos de refugiados de Al Hol y Al Roj.

De un total de 67 mil integrantes de Daesh retenidos por las FDS, 13 mil no son sirios ni iraqu铆es. De la primera cifra, entre 12 y 15 mil se encuentran bajo prisi贸n preventiva, y, entre esos, hay entre 2.000 y 3.000 extranjeros. En Al Hol y Al Roj, hay m谩s de 52 mil integrantes de ISIS (en general, familias enteras), de los cuales 10 mil son extranjeros y extranjeras de, al menos, 60 pa铆ses y, en su mayor铆a, menores de edad.

En el comunicado de la AANES en el que anunci贸 los juicios, se explic贸 que los procesos ser谩n 鈥渁biertos, justos y transparentes, de acuerdo con las leyes internacionales y locales sobre terrorismo鈥. La medida tomada se debe, seg煤n la Administraci贸n Aut贸noma, al 鈥渇racaso de la comunidad internacional a la hora de responder a los llamamientos (鈥) para repatriar a sus ciudadanos pertenecientes al ISIS鈥, a帽ade el mensaje.

Seg煤n el Centro de Informaci贸n de Rojava (RIC), 2.774 miembros de Daesh fueron devueltos a sus pa铆ses de origen. La agencia North Press indic贸 que cinco pa铆ses -Rusia, Kazajst谩n, Uzbekist谩n, Tayikist谩n y Kirguist谩n- representan dos tercios de todas las repatriaciones. En un extenso informe elaborado por Sasha Hoffman, se advirti贸 que 鈥渕uchos pa铆ses, especialmente los de Europa y Oriente Medio, est谩n dando largas al asunto. Desde 2020, las repatriaciones a terceros pa铆ses se han reducido a un goteo: una media de 380 cada a帽o. Adem谩s, la mayor铆a de estos retornos han sido de menores (70%) y mujeres (23%). North Press solo pudo confirmar la repatriaci贸n de 74 hombres extranjeros desde el noreste de Siria desde 2018鈥.

En otra parte del informe, se detall贸 que 鈥渞etener a tal cantidad de sospechosos de terrorismo es una carga econ贸mica para la Administraci贸n Aut贸noma. El coste m铆nimo de funcionamiento de Al Hol, un campo que alberga a 49.831 personas vinculadas al ISIS, es de 200 millones de d贸lares anuales, seg煤n un recuento oficial. La fuga (de terroristas) de la prisi贸n de Al Sina鈥檃, en 2022, se debi贸 en parte a la negativa del gobierno estadounidense a proporcionar financiaci贸n para instalaciones de detenci贸n adecuadas en el noreste de Siria, lo que oblig贸 a la AANES a recluir a unos 4.000 combatientes de ISIS en un edificio escolar reconvertido鈥.

En los 煤ltimos d铆as, medios de comunicaci贸n kurdos informaron que los preparativos para los procesos judiciales est谩n en marcha, aunque no se conoce una fecha concreta para el inicio. El andamiaje para estos juicios est谩 sostenido por la legislaci贸n vigente y aplicada por la AANES, estar谩n a cargo del denominado Consejo de Justicia Social del norte y el este de Siria. La agencia de noticias ANHA revel贸 que 鈥渟eg煤n fuentes jur铆dicas鈥 de la regi贸n, 鈥渓os miembros de ISIS ser谩n juzgados y condenados por los delitos que hayan cometido. Si no hay ninguna acusaci贸n espec铆fica (asesinato, extorsi贸n, tortura, inmoralidad, etc.) contra un miembro de ISIS, esta persona s贸lo ser谩 juzgada por 鈥榩ertenencia a una organizaci贸n criminal鈥. Si un miembro del ISIS es acusado de delitos distintos de pertenencia (asesinato, complicidad en asesinato, ayuda, tortura, secuestro, etc.), ser谩 juzgada por un art铆culo separado. Las penas de prisi贸n van desde leves a cadena perpetua. No hay pena de muerte en la AANES鈥.

Un tema pendiente, y para nada menor, es que la AANES y su organismo de justicia definan qu茅 tipo de defensa van a tener los integrantes del grupo terrorista que, hace apenas unos a帽os atr谩s, lleg贸 a controlar un territorio que se extend铆a por Siria e Irak donde viv铆an entre ocho y diez millones de personas.

Luego del anuncio de los juicios a Daesh, la AANES tambi茅n alert贸 sobre la respuesta de Turqu铆a ante los procesos. Es sabido que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan es el principal sost茅n de los remanentes de ISIS en Siria y de otros grupos terroristas que ocupan ilegalmente zonas como Afrin, Ser锚kaniy锚, Al Bab y Gire Sp卯, en la regi贸n kurda de Siria (Rojava). La respuesta del reelecto mandatario no se dej贸 esperar: el 20 de junio, un dron turco bombarde贸 un auto en el que se trasladaban Yusra Darwish (co-presidenta del consejo de gobierno del cant贸n de Qamishlo, capital administrativa de Rojava), su adjunta L卯man 艦iw锚艧 y el conductor Firat T没ma. Los tres fueron asesinados en el ataque en las cercan铆as de la aldea Tal Shair. En el veh铆culo, tambi茅n se encontraba el co-presidente del autogobierno de Qamishlo, Kabi Shamoun, que result贸 herido, pero pudo salvar su vida.

En una declaraci贸n, la propia AANES advirti贸: 鈥淟a pol铆tica de la ocupaci贸n turca, con objetivos pol铆ticos claros, se ha hecho cada vez m谩s evidente, teniendo por objetivo espec铆fico socavar el proyecto de la propia Administraci贸n Aut贸noma y poner en peligro a los funcionarios y trabajadores de sus instituciones鈥. En el texto, se denunci贸 que 鈥渘o es casualidad que este atentado se produjera cuando la AANES anunciaba su intenci贸n de perseguir a dirigentes y miembros de la organizaci贸n terrorista ISIS. Turqu铆a, patrocinadora del terrorismo, trata de ocultar su apoyo al terrorismo, especialmente en lo que se refiere a proporcionar un entorno propicio al ISIS en los territorios ocupados鈥.

En un art铆culo publicado en Medya News, la analista internacional Robin Fleming se帽al贸 que 鈥渞esolver el problema de los miembros del ISIS no pertenece 煤nicamente a la AANES. Pertenece a todos los que quieren ver eliminada la amenaza, quieren paz y estabilidad en Medio Oriente y m谩s all谩, a cualquiera que valore los derechos de la mujer, la democracia y la libre y voluntaria b煤squeda de la religi贸n鈥. Fleming tambi茅n se pregunt贸 algo que, por estos d铆as, parece importarle muy poco a los l铆deres mundiales: 鈥溌縌ui茅n demostrar谩 que cree en estos principios? 驴Qui茅n, adem谩s de las autoridades de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria?鈥.

