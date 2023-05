–

De parte de CNT-AIT Toledo May 23, 2023 245 puntos de vista

Yo no voto, prefiero no fortalecer la partitocracia, me abstengo ante la oligarqu├şa de los partidos pol├şticos y la putrefacta socialdemocracia. No pretendo colaborar con la indigna participaci├│n en un enga├▒o tan manifiesto.

Yo no voto, prefiero no ser participe de la mentira, la trampa y el enga├▒o, para no legitimar unas reglas de juego end├ęmicamente corruptas.

Yo no voto, no soy un individuo ap├ítico y pasivo, me preocupan las cuestiones sociales que me afectan tanto a m├ş, como a mis compa├▒eras, familiares, vecinos, etc. Por eso elijo no regalar a trav├ęs del derecho a voto, ni mi voz, ni el consentimiento para obrar en mi nombre a trav├ęs de un sistema corrompido desde su ra├şz.

Yo no voto, no quiero mancharme voluntariamente de la sangre, las torturas y la violencia que puedan llevarse a cabo por los Estados, la banca y los ej├ęrcitos. (Leyes, c├írcel, presupuestos, corrupci├│n, guerrasÔÇŽ)

Yo no voto, no quiero ser part├şcipe de las siniestras decisiones que sin duda tomar├ín en favor de intereses empresariales en contra de la clase trabajadora.

Yo no voto, no deseo participar de un sistema que subvenciona a traidores profesionales como son los partidos, los sindicatos y sus c├║pulas.

Yo no voto, prefiero organizarme con otras personas de forma horizontal, de igual a igual para luchar y poder cambiar las cosas, practicando el asamblearismo, la autogesti├│n y la acci├│n directa.

Yo no voto, no quiero ser un siervo pasivo y delegar los asuntos importantes que conciernen a mi vida y a mis colectivos, a partidos pol├şticos, empresas, bancos, entidades coorporativas e instituciones remotas en las cuales no puedo influir en absoluto.

Yo no voto, ni me trago el rid├şculo cuento del voto ├║til o el mal menor, no apoyo ni elijo el mal en ning├║n grado. No me parece poco hacer lo que considero correcto en conciencia y por tanto empezar por retirar mi respaldo moral y respeto a toda esta farsa.

Yo no voto, prefiero tener mi conciencia libre de contribuir y reforzar este sistema de servidumbre mediante mi participaci├│n electoral.

