October 21, 2021

Este art铆culo se inspira en una papelera. Una papelera que estaba

llena de pl谩sticos. No es un caso aislado. Si ojeas las papeleras de la

ciudad las ver谩s llenas de material reciclable: botellas, latas, bolsas鈥

Mi papelera ten铆a una curiosidad. Albergaba siete o diez, envases de

yogur. No los cont茅. Eran demasiados.

La publicidad funciona, aunque mienta. La inconsciente ciudadan铆a

quiere creerse esos bonitos anuncios de vacas felices regalando su leche

a cari帽osos granjeros que las llaman por su nombre. Tambi茅n prefiere

pensar que el reciclaje es ecol贸gico.

La Fundaci贸n Espa帽ola de la Nutrici贸n (FEN)

recomendaba la ingesta de CINCO l谩cteos al d铆a. A帽os m谩s tarde, sus

anuncios solo recomiendan TRES l谩cteos al d铆a. Lo de cinco era

exagerado. Pero鈥 驴qui茅n financia la FEN? Un vistazo a su web

les hace perder toda credibilidad. Los que pagan esos 鈥渆studios鈥 son

las empresas m谩s contaminantes del planeta. Vemos empresas interesadas

en que se consuman l谩cteos en envases de usar y tirar, tales como Puleva, Pascual o Nestl茅.

La FEN tiene otros socios sospechosamente interesados en estudios

alimenticios a medida: Coca-cola, Pepsi, McDonalds, Campofr铆o鈥

Esas empresas no pagan para que la FEN difunda resultados de una investigaci贸n cient铆fica objetiva. Las empresas pagan para que nos enga帽en. La realidad cient铆fica no tiene que reflejarse en la publicidad.

Tampoco hace falta ser cient铆fico para percatarse del infierno que

suponen las granjas de animales en las industrias actuales. No hay vacas

felices que regalen su leche. El concepto de granja ecol贸gica y de

bienestar animal no es viable. Y si lo fuera, no ver铆as sus anuncios en

TV. Lo rentable es tratar a los animales como si fueran m谩quinas

insensibles. Los animales de granja huir铆an si pudieran.

Los que consideran que comer carne y l谩cteos es algo esencial en su

vida, se agarran a la ganader铆a extensiva como salvaci贸n. Los estudios cient铆ficos

indican que la ganader铆a extensiva tiene un nivel de emisiones de

carbono superior a la intensiva. Toda ganader铆a (extensiva o intensiva)

es una de las principales causas de p茅rdida de biodiversidad. Otros

estudios reflejan que:

Dig谩moslo muy claro:

Es mejor comer de forma vegana aunque nuestros alimentos procedan de lejanos pa铆ses y se hayan producido en las peores condiciones ambientales.

En otras palabras, si el mundo adoptara una dieta basada en plantas las tierras de agricultura podr铆an reducirse de cuatro mil millones de hect谩reas a solo mil. Otros estudios ofrecen resultados similares. RECORDEMOS ESTE DATO: El 85% de las tierras de cultivo se utilizan para alimentar ganado y solo produce el 32% de las calor铆as.

Esto implica que solo el 15% restante de tierras se usa para cultivar

plantas para consumo humano directo y eso supone el 68% de las calor铆as.

Liberar tierras de agricultura (rewilding) supone un respiro a la naturaleza (reducir pesticidas, reducir consumo de agua, etc.). Dejando de comer chuletones al punto, podemos reverdecer el planeta azul.

Hay al menos cuatro argumentos para comer menos carne y otros seis para rechazar los l谩cteos. No hace falta ser cient铆fico para entenderlos. Solo hace falta tener un poco de sensibilidad ambiental y animal. Mientras haya indiferencia, seguir谩n muriendo vacas porque no dan suficiente leche.

Extra铆do de https://blogsostenible.wordpress.com