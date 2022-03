–

El Gobierno reconocer谩 el derecho a paro de las trabajadoras del hogar, pero tambi茅n equiparar谩 otros derechos y condiciones laborales, como el despido. As铆 lo ha anunciado este martes, 8M, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda D铆az. A preguntas de varias senadoras sobre la repercusi贸n de la sentencia europea que considera que Espa帽a discrimina a este colectivo de trabajadoras por negarles la protecci贸n de paro, Yolanda D铆az ha respondido que el Ejecutivo “va a ir m谩s all谩” y ampliar otros derechos laborales de las empleadas dom茅sticas.

“No basta con dotarles de protecci贸n por desempleo”, ha dicho la ministra sobre la trascendencia de la sentencia del TJUE, que se inclina por la existencia de una discriminaci贸n indirecta por raz贸n de sexo. “Tenemos que complementar los derechos que les faltan a estas trabajadoras”, m谩s de un 90% mujeres, lo que implica “cuestiones como el r茅gimen de extinci贸n de las relaciones laborales, porque tambi茅n son discriminadas por razones de indemnizaci贸n por despido”, ha a帽adido D铆az.

Las trabajadoras del hogar tienen a d铆a de hoy una modalidad de despido libre, sin causa, conocido como “desistimiento”. Acabar con 茅l es una de las principales batallas de los colectivos de trabajadoras de hogar, junto el reconocimiento del paro, porque denuncian que supone un v铆a de precarizaci贸n y vulneraci贸n de derechos de las trabajadoras. As铆 lo explican en este reportaje y en el podcast de ‘Un tema al d铆a’ de este 8 de marzo, de Juanlu S谩nchez.

Esta modalidad de despido por “desistimiento”, por el que un hogar no tiene que justificar ning煤n motivo espec铆fico para echar a una trabajadora de hogar, cuenta con una indemnizaci贸n de siete o doce d铆as por a帽o trabajado, dependiendo de cu谩ndo comenz贸 el contrato. Esos 12 d铆as son la indemnizaci贸n en caso de extinci贸n de un contrato temporal para el resto de personas asalariadas, pero las sumas que se deben pagar por despido son superiores (20, 33, 45 d铆as).

La vicepresidenta segunda ha a帽adido tambi茅n que pretende reforma la ley en lo que se refiere “al FOGASA” en la protecci贸n de estas empleadas, as铆 como analizar las cotizaciones y las bases por las que cobrar谩n el paro las empleadas dom茅sticas. “Tenemos que ensanchar la mirada”, ha sostenido, para equiparar las condiciones y derechos de estas trabajadoras.

Derecho al paro este 2022

El secretario de Estado de Trabajo, Joaqu铆n P茅rez Rey, anunci贸 la semana pasada que el Gobierno regular谩 el derecho al paro de las trabajadoras dle hogar este a帽o, 2022. La sentencia europea puede “acelerar” el proceso, explic贸, y que esta legislaci贸n sea “m谩s inmediata” de lo previsto.

La vicepresidenta ha recordado este martes que el Gobierno est谩 en la fase final para la ratificaci贸n del Convenio 189 de la OIT, que equipara la protecci贸n social de las empleadas dom茅sticas. El proceso para la ratificaci贸n se est谩 alargando desde hace un a帽o, aproximadamente, lo que ha sido afeado por varias senadoras como un retraso y una falta de voluntad pol铆tica. “El trabajo del hogar no ha sido prioritario en la agencia de gobiernos, ni por desgracia tampoco de sindicatos. No puedo evitar preguntarme si el convenio no llevar铆a mucho tiempo ratificado si este trabajo no lo hicieran mayoritariamente mujeres y mujeres migrantes”, ha sostenido Nerea Ahedo Ceza, del PNV.

D铆az ha asegurado que la ratificaci贸n se est谩 demorando lo habitual dado los tr谩mites que requiere esta acci贸n, que implica a muchos organismos, ha recordado. En la actualidad, el Gobierno est谩 a la espera del informe del Consejo de Estado.

