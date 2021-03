–

De parte de Nodo50 March 24, 2021 77 puntos de vista

芦Me gusta mucho esa mujer. No la conoc铆a, la verdad. Pero la he escuchado hablar estos d铆as y me ha encantado禄, dec铆a la semana pasada una madre en una conversaci贸n de parque, cuando el l铆der de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ampli贸 el terremoto en el ya movido escenario pol铆tico y propuso a Yolanda D铆az como como futura candidata de Unidas Podemos a las pr贸ximas elecciones generales.

De Yolanda D铆az hablaba la madre trabajadora del parque y a la madre del parque 鈥搒obre todo鈥 ha hablado este lunes Yolanda D铆az, la ministra de Trabajo y pr贸xima vicepresidenta tercera que ha antepuesto su cartera, su 谩rea, a la vicepresidencia segunda que ocupaba Iglesias.

芦Muchas mujeres no pueden tener empleo porque trabajan demasiado. Tenemos pendiente la revoluci贸n de los cuidados. [鈥 Modernizar no es que las mujeres se incorporen al empleo, significa tambi茅n que los hombres se incorporen al trabajo芦, ha dicho en la Comisi贸n de Trabajo, Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones en un discurso tranquilo para una etapa revolucionaria, en un discurso que, m谩s all谩 de c贸mo resolver los problemas de una manera efectiva 鈥搎ue es lo que le han recriminado los diferentes grupos parlamentarios y quienes, menos el PP, le han trasladado su felicitaci贸n o consideraci贸n鈥, se ha centrado en se帽alar los problemas como una forma de empezar a trabajar o una forma distinta de gobernar. O, como ha dicho ella misma: 芦De elevar la pol铆tica禄.

Lo ha sintetizado en una especie de viaje metaf贸rico entre dos ciudades brasile帽as: Fordlandia 鈥搒ede de una antigua f谩brica de caucho鈥 y Uberlandia: 芦No se trata de un viaje cualquiera, es el viaje en el que se articula una sociedad que haga compatibles el trabajo decente, la protecci贸n social y el progreso tecnol贸gico. Nosotros ya hemos iniciado ese viaje con los riders芦. Recordaba tambi茅n D铆az una frase de Simone Veil, en su 芦mariposeo por la clase obrera禄 durante su trabajo en f谩bricas: ante la imposibilidad de que el ser humano se convierta en cosa, habr铆a que dejar el alma en una caja o en el reloj del control. 芦Pero no es posible 鈥揾a a帽adido la ministra鈥, el alma se lleva al taller y no podemos perderlo de vista, sea en el taller, en la bici o en la oficina. El trabajo humano es inescindible de la persona que lo presta禄.

As铆, tras repasar las medidas adoptadas en la peor crisis por la que ha pasado Espa帽a 鈥揝MI, ERTE, eliminaci贸n del despido por bajas m茅dicas鈥︹, la ministra ha marcado las l铆neas no de un 谩rea, sino de un gobierno: 芦Que nadie vea en mis palabras una actitud triunfalista, muy al contrario. Continuamos con los mismos problemas estructurales. El paro y la precariedad son el principal problema de Espa帽a. Lo ha sido durante toda la democracia y lo sigue siendo ahora. Dar respuesta al problema del desempleo y la precariedad contin煤a siendo la principal asignatura pendiente de nuestra democracia, de nuestro pa铆s禄.

No ha sido un discurso de datos, ni de anuncios, ni de autobombo, sino de reflexi贸n: 芦Es el momento de mirarnos al espejo aunque no nos guste lo que vemos. El desempleo y la precariedad nos separa del mundo, son un lastre que arrastra ya demasiadas generaciones, cuestiona nuestro modelo de convivencia. Nuestra democracia no ser谩 completa si no logramos que el mercado de trabajo sea un espacio de ciudadan铆a, y eso es imposible con las cifras de paro. Hoy, 42 a帽os despu茅s, el derecho social por excelencia sigue sin ser completado. Es el momento de hacerlo禄.

Para ello, ha apelado al esfuerzo p煤blico y al acuerdo 鈥揹el que no se ha bajado ni se bajar谩鈥 y ha introducido un elemento fundamental de humanidad y derechos humanos: 芦Debemos ser modernas, no parecer modernas. [鈥 Y ello no es un simple cambio de tecnolog铆as, es incorporar a las pol铆ticas de trabajo los avances de los derechos humanos, que sit煤an a la persona y la dignidad humanas en el centro del trabajo芦.

De eso 鈥揾a insistido鈥 dice hablar cuando habla de cambiar la vida de la gente: 芦A esto hemos venido, construir un futuro al que no mirar con resignaci贸n, extirpar, de los j贸venes especialmente, el abatimiento. Se lo hemos dicho alto y claro a la UE, y se lo digo a ustedes, se帽or铆as. [鈥 Las pol铆ticas de trabajo tambi茅n han de tener alma, el trabajo decente. [Necesitamos] un empleo estable, de calidad, con derechos, con un salario sobre el que edificar un proyecto de vida. Uberlandia es la tierra de la abundancia, de la fertilidad, donde el trabajo es fuente de riqueza y humanidad. Es un horizonte hacia el que caminar. Un sue帽o compartido. Entre todos y todas estamos haciendo camino al andar禄.

El discurso del PP, el m谩s duro

Desde los grupos de la oposici贸n, las principales cr铆ticas han estado enfocadas hacia c贸mo poner en marcha las medidas, la reforma de la negociaci贸n colectiva y el ataque al SEPE. Desde Bildu quer铆an conocer si todas las actuaciones iban a pasar por el di谩logo social 鈥揷on la dificultad que ello conlleva para su aprobaci贸n鈥, como el abordaje de la reforma laboral o el aumento del SMI.

芦驴Las propuestas van a ser consensuadas con la ministra de Econom铆a?禄, preguntaban desde Ciudadanos. 芦Hay una mayor铆a suficiente para acabar con la reforma laboral. En los gobiernos donde hay muchas mujeres se pueden hacer muchas cosas a la vez禄, han afirmado desde Comprom铆s. 芦No permanezca en el error de sus planteamientos pol铆ticos禄, le ha dicho el diputado de VOX, que ha denominado esta etapa como 芦tiempos de intriga e incertidumbre禄.

La intervenci贸n m谩s dura ha sido la del PP, cuyo diputado Diego Movell谩n ha rectificado sus palabras sobre el nombramiento de D铆az tras la petici贸n de la ministra por considerarlas 芦machistas禄. 芦Hablan mucho sobre igualdad en su partido y su propio l铆der nos ha dejado claro que ah铆 dentro las mujeres solo suben en el escalaf贸n si se agarran bien fuerte a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel禄, hab铆a dicho Movell谩n.禄Palabrer铆a y poca gesti贸n禄, 芦estilo de gobierno de Maduro禄, 芦felicitarla por desarrollar el comunismo禄, 芦abandone los mundos de Yupi禄鈥 son algunas expresiones con las que el PP ha respondido en la comisi贸n. 芦Va a asaltar usted solita el cielo pero mandando al infierno a los desempleados [鈥 Usted no es de fiar禄, ha finalizado Movell谩n.

La ministra ha puesto final a la comisi贸n con un mensaje conciliador y de entusiasmo: 芦Me dicen que soy muy entusiasta. Vamos a intentarlo禄.