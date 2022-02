–

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta llegar a los 1.000 euros mensuales en 2022, frente a los 965 euros actuales. Díaz ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la mesa de diálogo social en la que participan las organizaciones sindicales CCOO y UGT y la patronal de empresarios. “A mí me gustaría tener un SMI de 1.000 euros”, ha dicho Díaz, que espera lograr un acuerdo a “la mayor prontitud” y ha vuelto a convocar a los agentes sociales para el próximo miércoles. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman a Público que esa será la propuesta a realizar.

Díaz ha defendido el diálogo social porque “es la mejor herramienta para construir país”. Y también la herramienta puesta en marcha de subidas progresivas del SMI. “Como se ha demostrado, es una herramienta que mejora la economía a pesar de las voces agoreras”, ha destacado.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta ha destacado que solo hay dos países que no han subido el SMI en Europa. “Toda la UE está caminando hacia la misma dirección. Trabajamos por el bien común, le pese a quien le pese“, ha afirmado. La subida, como las realizadas hasta la fecha, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Ante las posibles reticencias de la patronal CEOE por la subida, Díaz ha afirmado que le gustaría que fuera un “acuerdo unánime”. Pero que, en todo caso, “lo importante es el proceso”. En este sentido ha pedido “máximo respeto a los actores sociales de nuestro país”. “Ellos sí están a la altura de las circunstancias”, ha afirmado.

“Los sindicatos quieren más y los empresarios quieren menos. Yo hago de equilibrio“, ha insistido Díaz, mostrando todo su “cariño” para la mesa de diálogo. “De lo que sí estoy convencida es que la mesa de diálogo sabe que una política de rentas diferente ha servido para que esta crisis fuera diferente a otras. Es un aprendizaje colectivo”, ha apuntado la ministra de Trabajo. Además, considera que todo el Gobierno, con el presidente de Pedro Sánchez a la cabeza, tiene una “voz única” respecto a las cuestiones salariales.

Al PP y Vox, sobre la reforma laboral: “Que sigan gritando”

Sobre la aprobación de la reforma laboral el pasado jueves y toda la polémica generada, Díaz ha señalado que se había puesto en peligro la vida de miles de trabajadores. “El aprendizaje ha de ser colectivo. Con las cosas de comer no se juega“, ha afirmado tras el serio riesgo que corrió de no salir adelante la nueva normativa. Sin mencionarlos, ha afeado a fuerzas como ERC que no apoyaran la reforma. “Creían que no había peligro. Hacer depender de una votación tan delicada de dos diputados de UPN era peligroso. Yo sabía que existían riesgos”, ha afirmado. Díaz deslizó ayer, en el programa Salvados (La Sexta), que podría haber dimitido si la reforma no llega a ser aprobada.

Respeto a las airadas protestas, que se llevarán al campo judicial, de PP y Vox por la votación. Díaz ha dicho que no va a “perder ni un minuto”. “Que sigan gritando, nosotros seguimos trabajando”, ha destacado. La reforma laboral salió adelante, tras la traición de UPN al PSOE, por un error en el voto del diputado popular Alberto Casero. Tanto el partido que lidera Pablo Casado como la ultraderecha de Vox no han aceptado el resultado y han lanzado acusaciones graves que pueden acabar, según han anunciado, en el Tribunal Constitucional. El PSOE ha acusado directamente al PP de comprar los votos de los diputados navarros.

