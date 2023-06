–

La 鈥渋zquierda鈥 se lleva muriendo un par de semanas, quiz谩s esta vez con un poco m谩s de empe帽o que el de costumbre, a tenor de los titulares de m煤ltiples art铆culos en forma de obituarios, epitafios e impugnaciones testamentarias. No faltan tampoco los evangelistas que, sobre la marcha, fundan ya la Nueva y Verdadera Iglesia de la Pr贸xima Venida antes del previsible calvario y la improbable resurrecci贸n. Este grotesco espect谩culo de personalismos, bien atizado y promocionado, deber铆a de servir de est铆mulo, m谩s que nunca, para ir m谩s all谩 de lo que creemos conocer. Y es que aqu铆 no se muere nada: tan solo sucede que una caterva de falsarios hace lo imposible por conservar sus posiciones acomodadas mientras culpan a la base social de la que carecen de ser idiotas pol铆ticos y de no querer o no saber votar.

No, no desaparece la 鈥渋zquierda鈥, porque nunca la ha habido, sino aquellos que, tan imaginativamente, dicen representarla en alg煤n lugar de un eje de abscisas, elemento cartesiano que, por s铆 mismo, ya introduce l铆mites en lo pol铆ticamente posible. Atendamos un momento a este extracto del libro de Emm谩nuel Lizcano 鈥淢et谩foras que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones鈥

鈥溾 aqu铆 consideraremos ideol贸gico a cualquier conjunto de ideas y valores 鈥 y a los discursos y pr谩cticas que los sostienen- orientado a:

1) presentar como universal y necesario un estado de cosas particular y arbitrario, haciendo pasar as铆 cierta perspectiva y cierta construcci贸n de la realidad 鈥 la que favorece una relaci贸n de dominio 鈥 por la realidad misma, y

2) borrar las huellas que permitan rastrear ese car谩cter construido de la realidad, de modo que tal presentaci贸n llegue a percibirse como mera y rotunda representaci贸n de 鈥榣as cosas tal y como son鈥 de 鈥榣os hechos mismos鈥.鈥

No entraremos en (sub)categor铆as que son, al fin y al cabo, meras variantes mercantiles, las 鈥渋deolog铆as dominantes鈥 y la polarizaci贸n que propician definen dos zonas en el referido eje en torno a un presunto origen o punto de equilibrio鈥 izquierda (驴negativo?) y derecha (驴positivo?) 驴Es posible trascender este constructo? Quiz谩s tan s贸lo con observarlo podemos encontrarlo bien absurdo. Desde un punto de vista m谩s pr谩ctico, nos centraremos en aquello de 鈥los discursos y pr谩cticas que los sostienen鈥.

En estos tiempos de pandemia de Dunning Kruger, de hiperinformaci贸n y de narrativas falaces y torticeras, 驴qu茅 papel juega el discurso? Lo cierto es que vivimos unos d铆as en los que cualquier pico de oro con carnet puede mentir, navegar en contradicciones, decir Diego donde dijo digo, mingitar sobre sus electores y que no suceda absolutamente nada salvo copiosas e improductivas emisiones de bilis en alguna red social que no llevan a ninguna parte.

Ah铆 tenemos, por poner un ejemplo, a una Yolanda D铆az que ha llamado a votar a Macron para ensanchar la democracia, que ha mostrado su admiraci贸n por las pol铆ticas sociales de Biden en Estados Unidos o ha aplaudido agradecido a Zelensky su 鈥済esto con la memoria democr谩tica de nuestro pueblo鈥 al 鈥渃omparar la invasi贸n rusa a Ucrania con el bombardeo fascista y nazi sobre Gernika鈥 en la guerra civil. As铆 viene, y s贸lo de boquilla, la autoproclamada 鈥渋zquierda transformadora鈥 a la izquierda del PSOE: provocando un embotellamiento en la derecha del eje de abscisas y bloqueando lo poco que deja por detr谩s.

As铆 las cosas, podemos pensar que podr铆an ser las acciones, las pr谩cticas, las pol铆ticas, las que nos permitan establecer alg煤n distingo en la cosa ideol贸gica y m谩s ilustrativo que lo que se hace es, en muchas ocasiones, aquello que no se hace. Y es que el gobierno m谩s progresista de la historia no va a pasar a la idem por haber derogado la ley mordaza, por haber abordado con rigor el problema de la vivienda, por haber combatido la inflaci贸n de forma eficaz, por tomarse en serio las advertencias de los cient铆ficos, por anteponer la sanidad y la educaci贸n p煤blicas al env铆o de armas a Ucrania,鈥 por no hablar de aquellos quim茅ricos papeles mojados de auditor铆as de deuda, des-privatizaciones o reformas fiscales, que tanto sedujeron, en su momento, desde el 铆nclito n煤cleo irradiador.

Dijo el economista Thomas Sowell en cierta ocasi贸n que 鈥渆s dif铆cil imaginar una forma m谩s est煤pida y m谩s peligrosa de tomar decisiones que poner esas decisiones en manos de personas que no pagan ning煤n precio por equivocarse鈥. Y en esta relaci贸n t贸xica que es la democracia representativa tan grave es el error que emana de la incompetencia, o aquella disfunci贸n inducida por la corrupci贸n inherente al clientelismo, como la inacci贸n m谩s cobarde. Y de esto 煤ltimo tienen muchas explicaciones que dar los gerifaltes de la izquierda institucional.

En esta legislatura, que duda cabe, lo m谩s c贸modo es acudir al blame it on the Covid; no obstante, si en este pa铆s cotizase como corresponde el pensamiento libre y el esp铆ritu cr铆tico quiz谩s se estar铆an reclamando las explicaciones oportunas sobre los fundamentos y las responsabilidades de esa gesti贸n como ya est谩 ocurriendo, especialmente, en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero eso da para otro largo rato delante del teclado.

A estas alturas es evidente que no se han dado discursos y pr谩cticas que sostengan un conjunto determinado de ideas y valores de 鈥渋zquierdas鈥 lo que ha tenido como consecuencia, primero, que en no pocas ocasiones sea indistinguible de aquella 鈥渄erecha鈥 y, segundo, y much铆simo m谩s grave, que determinadas demandas imprescindibles como vivienda, alimentaci贸n, educaci贸n, sanidad, energ铆a 隆o dignidad! se nos muestren como conflictivas.

Y es que, precisamente, apuntaba Holloway que 鈥渄ignidad y capital son incompatibles. Mientras m谩s avanza el caminar de la dignidad, m谩s huye el capital. Cuando se levantan los ind铆genas, el capital huye. Cuando los obreros ocupan las f谩bricas, el capital huye. Cuando los estudiantes se rebelan contra la reestructuraci贸n de la educaci贸n, el capital huye. Cuando parece que un gobierno de izquierda podr铆a introducir medidas que afecten las ganancias, el capital huye (y el gobierno cambia de opini贸n)鈥

Encontramos en el esp铆ritu libertario un cuestionamiento permanente que tanto se ha esforzado en ridiculizar y en criminalizar esta perversa modelizaci贸n en torno a dos polos ficticios. Por algo ser谩. Los que f铆an a la reforma de la leyes el mejoramiento de la vida y pretenden por ese medio un aumento de libertad, carecen de l贸gica o mienten lo que no creen, escrib铆aRicardo Mella Cea. Nada va a cambiar por a帽adir en los discursos palabras vac铆as que no llevan aparejadas acci贸n o por arrogarse un potencial transformador para el que no tienen ni capacidad ni voluntad. Yolanda y los Podemoides s贸lo son los dedos acusadores que surgen de las c谩scaras vac铆as de la invasi贸n de los ultracuerpos.

Que necesitamos otra cosa es evidente y esta chupi-pandi neoprogre ya ha tenido el cuajo de enunciar que hace falta otro 15M. Quiz谩s s铆, uno en el que hubieran pasado las cosas de otra forma, que no faltaron signos premonitorios. No me resisto a imaginar, as铆, un feliz punto Jonbar en cada plaza, de pura justicia po茅tica que, lejos de llevarnos a repetir todo indefinidamente, nos pudiese llevar por nuevos caminos por explorar: un Podemoide cogiendo el micr贸fono y llev谩ndose un buen y oportuno zapatazo en la boca.

Me quedo aqu铆 con estas palabras, tambi茅n de Mella Cea (Solidaridad Obrera n潞 4, Gij贸n, 25 XII 1909), que son un aut茅ntico llamamiento a la responsabilidad politica personal que tanta falta hace: 鈥溌縌uieres cultura, libertad, igualdad, justicia? Pues ve y conqu铆stalas, no quieras que otros vengan a d谩rtelas. La fuerza que t煤 no tengas, si茅ndolo todo, no la tendr谩n unos cuantos, peque帽a parte de ti mismo. Ese milagro de la pol铆tica no se ha realizado nunca, no se realizar谩 jam谩s. Tu emancipaci贸n ser谩 tu obra misma, o no te emancipar谩s en todos los siglos de los siglos鈥.

Alejandro Flor铆a