Yonny Ronay: vamos a demostrar mi inocencia y seguiremos peleando por esta injusticia

Villaflores, Chiapas. 01/03/2022, CERSS #8

Al p煤blico en general:

El dia de hoy nuevamente Volvieron a Culparme por un delito que no cometi; Me Siento Frustrado ya que apesar de que se demostraron todas las anomalias que hay dentro del Caso; Es realmente injusto este tipo de atropellos, Vamos a demostrar mi inocencia y seguiremos peleando por esta injusticia.

Mi Caso no va a quedar aqui, vamos a seguir Luchando Porque no vamos a permitir este tipo de abuso de autoridad que gente inocente este detras de las rejas pagando por delitos que no Cometieron.

No Solo hablo por mi Caso sino por todos aquellos inocentes Condenados.

Pido Sigan pendiente de mi Caso.

Yonny Ronay Chac贸n Gonz谩lez

