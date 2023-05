–

El Papa Francisco se vio nuevamente interpelado por los secuestros de los dos curas que estaban bajo su mando durante el 煤ltimo genocidio. Esta vez fue en Hungr铆a, donde naci贸 y muri贸 uno de ellos. En una entrevista, acus贸 al gobierno de entonces por haber sido llamado como testigo. Y dijo que 鈥渓as cosas se aclararon鈥, pero no, porque sigue teniendo que dar explicaciones.

Texto: Paulo Giacobbe. Edici贸n: Fernando Tebele.

El 29 de abril de este a帽o, el papa Francisco que se encontraba de visita por Hungr铆a, se reuni贸 en privado con 32 miembros de la Compa帽铆a de Jes煤s en la Nunciatura Apost贸lica en Budapest. Permiti贸 que le realizaran preguntas y la charla fue dada a conocer por La Civilt脿 Cattolica, una revista 鈥渇undada en N谩poles por un grupo de jesuitas italianos鈥 cuyo primer n煤mero fue impreso el 6 de abril de 1850. 鈥淟a idea que motiv贸 la fundaci贸n de la revista fue la de defender la 鈥渃ivilizaci贸n cat贸lica鈥, tal como entonces se conceb铆a, amenazada por los enemigos de la Iglesia, en particular por liberales y masones, que estaban inspirando muchas de las l铆neas fundamentales de la Italia del Resurgimiento鈥, explican en su p谩gina. Entre variados temas, como los abusos sexuales o la relaci贸n entre la Iglesia y el mundo moderno, Francisco opin贸 del 煤ltimo genocidio ocurrido en Argentina, del que la Iglesia Cat贸lica Argentina form贸 parte activa.

La revista fundada en 1850 public贸 en su portal la charla privada en idioma castellano. El Santo Padre es argentino; si bien habla varios idiomas, su lengua es la nuestra. La charla ocurri贸 en Hungr铆a, probablemente esa fuera la lengua de los otros sacerdotes. Durante un tiempo prolongado se pudo suponer que se trataba de un error. La revista tiene su sede en Roma, Italia, donde se presume hablan esa lengua o un dialecto, si la queremos complicar. Sin dudas necesitaron de un traductor. Quiz谩s, ese era el problema. Una mala traducci贸n. Pero fueron pasando los d铆as y nadie present贸 rectificaron de palabra alguna. Ni una coma fuera de lugar. Con esa hip贸tesis descartada, hay que admitir que lo transcrito fue lo que efectivamente dijo Francisco. No hubo errores. No hubo excesos.

Los diarios argentinos tomaron la charla publicada por La Civilt脿 Cattolica y los titulares fueron en dos sentidos: 鈥淓l Papa Francisco habl贸 de la presi贸n del kirchnerismo para que lo condenaran por su rol en la dictadura鈥 o 鈥淗ice lo que ten铆a que hacer para defenderlos鈥, en relaci贸n a dos curas que estuvieron desaparecidos en la ESMA. Palabras m谩s, palabras menos, la cosa fue por ah铆. Vale como aclaraci贸n decir que en la mayor铆a de los medios gr谩ficos eligieron al primero de los t铆tulos mencionados.

Antes de ser Francisco, Francisco era Jorge Mario Bergoglio. Y cuando Francisco era Bergoglio, el periodista Horacio Verbitsky public贸 una serie de art铆culos y un libro donde demostraba la complicidad de Bergoglio en el secuestro de dos sacerdotes, Orlando Yorio y Franz J谩lics. Argentino el primero, h煤ngaro el otro; ambos jesuitas. Bergoglio era el jefe provincial de los jesuitas; por lo tanto el superior de ellos. Jalics y Yorio fueron secuestrados el 23 de mayo de 1976 en la Villa del Bajo Flores. Eran tercermundistas. Su opci贸n estaba ah铆. La acusaci贸n a Jorge Bergoglio se fundamenta en un documento hallado por el periodista en la Direcci贸n de Culto de la Canciller铆a, en declaraciones de ambos curas al ser liberados y en las acciones del propio Jorge.

鈥淎lgunos en el gobierno quer铆an 芦cortarme la cabeza禄, y sacaron a relucir no tanto este asunto de J谩lics, sino que pusieron en duda todo mi modo de actuar durante la dictadura. Entonces, me llamaron a juicio鈥, eso dijo el Santo Padre. Pero no fue por algunos del gobierno que lo llamaron a juicio como testigo en la megacausa ESMA. Fue convocado por el abogado querellante y militante de Derechos Humanos, Luis Zamora, que nunca integr贸 las filas del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner. Pero adem谩s en los juicios de Lesa Humanidad no se llevan al estrado a personas por diferencias pol铆ticas. Tres veces el actual Santo Padre fue solicitado por la Justicia como testigo en causas de cr铆menes de lesa humanidad; dos veces en Argentina y una en Francia. Es de p煤blico conocimiento la simpat铆a que ese pa铆s europeo tiene por la guillotina.

鈥淢e dieron la posibilidad de elegir el lugar en el cual realizar el interrogatorio. Eleg铆 hacerlo en el episcopio鈥, dijo Francisco en Hungr铆a. El 8 de noviembre de 2010, el cardenal Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina. En Roma las riendas las llevaba el ex integrante de la Juventud Hitleriana, Joseph Ratzinger, quien adopt贸 la identidad de Benedicto XVI. A las 11 de la ma帽ana, los integrantes del Tribunal Oral Federal N潞5 de CABA, y dem谩s partes del juicio de la megacausa ESMA, se trasladaron a la sede del Arzobispado para tomar declaraci贸n testimonial de Jorge, quien se neg贸 a asistir a Comodoro Py e inicialmente hab铆a pedido declarar por escrito. Gracias a su investidura, ten铆a la posibilidad de movilizar a todas las personas hasta su domicilio y eso hizo. Por eso hay momentos en el registro audiovisual de la audiencia en los que el sonido es defectuoso, se escucha bajo digamos. Pero la imagen m谩s poderosa es ver a los miembros del tribunal sentados frente a una mesa larga y con una virgen enorme a sus espaldas. Claro, se trata de un sal贸n de la curia. Jorge se mostr贸 escurridizo durante toda la jornada, desde la primera pregunta.

鈥擵oy a hacerle preguntas sobre algunos de sus datos personales 鈥搇e adelant贸 el Juez Daniel Obligado- 驴Su n煤mero de documento?

La respuesta de Jorge fue un r谩pido movimiento de manos, una a cada bolsillo de su atuendo negro. 鈥淪i lo recuerda鈥 agreg贸 el Presidente del Tribunal. 鈥淣o鈥︹, contest贸 Jorge con una suerte de sonrisa p铆cara, 鈥渓o leo鈥. Y sac贸 de un bolsillo sus anteojos y de otro el DNI verde, de esos que no existen m谩s, que eran como una libretita. Por suerte cuando le preguntaron el nombre de su padre y su madre los record贸. 鈥淢ario Jos茅 Francisco y Regina Mar铆a Sivori鈥.

Apenas pasados 7 minutos se producir铆a un di谩logo de comedia. El abogado querellante Luis Zamora le ven铆a preguntando sobre los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz por parte de un grupo de Tareas de la ESMA. Quer铆a saber qu茅 gestiones o denuncias realiz贸 la Iglesia cat贸lica sobre el caso.

鈥擠e haberse hecho gestiones 驴existir铆an constancias en alg煤n archivo central de la iglesia cat贸lica? 鈥損regunt贸 Zamora.

鈥擲upongo que s铆, pero no s茅 鈥攃ontest贸 Jorge.

鈥斅縀se archivo est谩 bajo dependencia suya?

鈥擡l archivo central de la Conferencia Episcopal est谩 bajo la dependencia de la Conferencia Episcopal.

鈥斅縔 quien preside la Conferencia Episcopal? 鈥攓uiso saber el abogado querellante.

鈥擸o 鈥攃ontest贸 el Arzobispo.

鈥斅緿e acuerdo a ello habr铆a posibilidades de buscar o encontrar esas constancias?

鈥擡ncontrar no s茅, buscar s铆 鈥攆ue la respuesta del testigo, que si busco los documentos no los pudo encontrar. Ese fue el tono de la audiencia.

En la transcripci贸n realizada por la revista fundada en 1850, Francisco dijo que 鈥渦no de los jueces insist铆a mucho en mi modo de comportarme. Yo siempre respond铆 con la verdad. Pero, para m铆, la 煤nica pregunta seria y bien fundada, fue la del abogado que pertenec铆a al Partido Comunista. Y gracias a esa pregunta las cosas se aclararon. Al final, se comprob贸 mi inocencia鈥, razon贸 Francisco. Y and谩 a saber: 驴cu谩l era el comunista de los abogados querellantes? 驴Cu谩l era la pregunta que aclar贸 su inocencia? Vale decir que al juicio concurri贸 como testigo, no como imputado. Al finalizar el juicio no fue declarado ni culpable ni inocente. Y al finalizar la audiencia ninguno de los abogados y abogadas querellantes, integrantes o no del Partido Comunista, se mostraron conformes con sus respuestas. Zamora dijo que fue un testigo reticente y que minti贸.

En otro de los pasajes, la abogada querellante Myriam Bregman quiso saber cu谩ndo tom贸 conocimiento de la existencia de Centros Clandestinos de Detenci贸n Tortura Y Exterminio. Jorge lo supo en los primeros meses de la dictadura. Bregman tambi茅n pregunt贸 por el robo de beb茅s.

鈥擟u谩ndo tom贸 conocimiento que hab铆a ni帽os que estaban siendo apropiados en la dictadura?

鈥擜y鈥 esto recientemente鈥 vamos, recientemente鈥 har谩 diez a帽os鈥

La pregunta fue realizada en 2010 y la primera nieta recuperada es de 1980. Myriam le repregunt贸 por el a帽o. Bergoglio entonces puso cara para decir: 鈥淨uiz谩s por la 茅poca del Juicio a las Juntas鈥. Del 2000 a 1985 en DeLorean, sin escalas.

Por este temita, Jorge, fue llamado nuevamente como testigo. Ahora convocado por el TOF 6 en la causa por el robo de beb茅s. Sucedi贸 que exist铆a una carta suya, con fecha 28 de octubre de 1977, dirigida al obispo auxiliar de La Plata, Mario Picchi, cercano a Monse帽or Plaza, confesor de Ram贸n Camps, jefe de los Centros Clandestinos de la Provincia de Buenos Aires, tambi茅n conocidos como 鈥淐ircuito Camps鈥. En la misiva le hablaba del caso De La Cuadra. Bergoglio hab铆a sido consultado por el padre de una secuestrada embarazada y le escribi贸 a Picchi.

A diferencia de la Megacausa ESMA, por el robo de beb茅s, el ahora Santo Padre logr贸 declarar por escrito. Fueron 33 preguntas. Las respuestas llegaron a su tiempo. Con la tranquilidad de quien piensa lo que escribe. Sin repreguntas. Fue el 23 de septiembre de 2011. No record贸 los pormenores de la entrevista con Roberto Luis De La Cuadra, cuya hija desaparecida estaba embarazada. El 21 de agosto de 2014, Ana Libertad Baratti De La Cuadra recuper贸 su identidad. Su abuela Licha hab铆a fallecido en 2008.

En un acto inusual en la historia de la Iglesia Cat贸lica, Joseph Ratzinger renunci贸 al papado. El 13 de marzo de 2013 asumi贸 Jorge Mario Bergoglio como Francisco. Se termin贸 ah铆 cualquier posible visita a los tribunales por cr铆menes de lesa humanidad.

La pregunta

鈥斅緾u谩l era su relaci贸n con el padre J谩lics? 驴Qu茅 ocurri贸? 驴C贸mo vivi贸 usted, como Provincial, aquella tr谩gica situaci贸n? Usted recibi贸 duras acusaciones鈥 鈥攑regunt贸 uno de los 32 miembros de la Compa帽铆a de Jes煤s en la Nunciatura Apost贸lica en Budapest, seg煤n la revista La Civilt脿 Cattolica.

La respuesta de Francisco fue 煤nica: 鈥淟os padres J谩lics y Yorio trabajaban en un barrio popular, y trabajaban bien. J谩lics fue mi padre espiritual y mi confesor durante los primeros dos a帽os de teolog铆a. En el barrio en que trabajaba hab铆a una c茅lula guerrillera. Pero los dos jesuitas no ten铆an nada que ver con ellos: eran pastores, no pol铆ticos. Pero fueron hechos prisioneros, siendo inocentes. No encontraron nada con que acusarlos, pero tuvieron que cumplir nueve meses de c谩rcel, sufriendo amenazas y torturas. Luego fueron liberados, pero estas cosas dejan heridas profundas鈥.

Yorio y J谩lics no estuvieron en una c谩rcel, estuvieron en un Centro Clandestino de Detenci贸n Tortura y Exterminio y en una quinta en Don Torcuato que funcion贸 como Anexo de la ESMA.

Otro lugar donde los marinos llevaron a personas secuestradas fue a una isla de El Tigre, El Silencio, propiedad de la Iglesia cat贸lica. Ese no fue el 煤nico lugar de la curia donde se tortur贸. Santiago Mac Guire, sacerdote tercermundista de Rosario, estuvo secuestrado en el predio Ceferino Namuncur谩 de la Congregaci贸n Salesiana de la ciudad portuaria de la Provincia de Santa Fe. A las infancias no les fue mejor. El Hogar Casa de Bel茅n, ligado a la Iglesia, fue sede de maltratos y abusos sexuales contra los hermanos Ramirez, que ten铆an entre 2 y 5 a帽os cuando fueron depositados en ese espanto. Transmitimos el juicio en nuestro canal de Youtube. Por su parte, el Movimiento Familiar Cristiano aport贸 al genocido desde su lugar, con su log铆stica. Los partos ocurridos en las maternidades clandestinas montados en los centros de exterminio, en algunos casos, necesitaban de una adopci贸n legal. El Movimiento Familiar Cristiano particip贸 en ese pase de manos. No se exagera cuando se dice que la Iglesia Cat贸lica Argentina fue parte activa del Terrorismo de Estado.

Yorio y J谩lics no fueron hechos prisioneros, fueron secuestrados ilegalmente. No era una guerra. No importaba tampoco si eran pastores o pol铆ticos. Siquiera guerrilleros. Ni resulta grato quitarle sus ideas pol铆ticas. 鈥淓ran pastores, no pol铆ticos鈥. Los y las secuestradas eran chupados sin un juicio justo. Torturados, desaparecidos. Tampoco interven铆a un juez con una orden de allanamiento.

Yorio y J谩lics no tuvieron un juicio. 鈥淣o encontraron nada con que acusarlos鈥. Este lenguaje de Francisco es igual al lenguaje de Bergoglio. 鈥淒i testimonio de que no andaban en nada raro鈥, dijo en 2010, porque se entrevist贸 dos veces con Emilio Eduardo Massera, y otro tanto con su tocayo, Jorge Rafael Videla. Aeste 煤ltimo le brind贸 misa en su casa. Se desconoce si lo confes贸.

鈥淨uiero agregar que cuando J谩lics y Yorio fueron apresados por los militares, la situaci贸n que se viv铆a en Argentina era confusa y no estaba para nada claro qu茅 se deb铆a hacer. Yo hice lo que sent铆a que ten铆a que hacer para defenderlos鈥, fue la respuesta de Francisco en Hungr铆a. 鈥淢e dio la impresi贸n que 茅l (Videla) se iba a preocupar m谩s y que iba a tomar las cosas m谩s en serio, pero no fue violenta (la reuni贸n) como la de Massera鈥, cont贸 Bergoglio bajo juramento. Las gestiones para que los dos curas recuperar谩n su libertad las realiz贸 Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los tantos que s铆 sab铆an lo que se deb铆a hacer, no fue la preocupaci贸n de Videla.

Orlando Yorio falleci贸 en Uruguay en el a帽o 2000. No lo vio a Jorge en los tribunales y mucho menos vestido de blanco en marzo de 2013. J谩lics muri贸 en su tierra, a los 97 a帽os, en febrero de 2021 y vio como Jorge se convert铆a en Francisco. En ese entonces viv铆a en Alemania y en el Monasterio donde resid铆a dio a conocer una carta negando la participaci贸n de Jorge en su secuestro. El caso de Yorio fue distinto, hasta el 煤ltimo de sus respiros lo responsabiliz贸 a Jorge por su desaparici贸n. En el libro 鈥淓l Silencio. De Paulo VI a Bergoglio. Las relaciones secretas de la iglesia con la ESMA鈥, Horacio Verbitsky escribi贸 que Yorio sospechaba 鈥渜ue Bergoglio estuvo presente en la casa operativa de la Armada en la que pasaron varios meses鈥. Yorio le cont贸 que una vez recibieron una visita importante de un grupo de gente y que J谩lics 鈥渟inti贸鈥 que entre esas personas estaba Jorge. 鈥淓n esas circunstancias uno hasta reconoce al carcelero por los latidos del coraz贸n鈥.

Verbitsky adem谩s public贸 un documento de la Canciller铆a de Culto. Una ficha sobre Francisco J谩lics donde se lo califica como 鈥渟ospechoso contacto guerrilleros鈥, y que el dato fue aportado por el padre Jorge Mario Bergoglio, en este texto a veces mencionado simplemente como Jorge o Francisco.

Emilio Mignone escribi贸 en su libro鈥滻glesia y Dictadura. El papel de la iglesia a la luz de las relaciones con el r茅gimen militar鈥, que en muchos casos la luz verde para los secuestros los daban los obispos. Y se refiere al caso de Yorio. Una semana antes de los secuestros 鈥渆l arzobispo Aramburu le hab铆a retirado la licencia ministerial, sin motivo ni explicaci贸n鈥. Por expresiones que Yorio escuch贸 en su cautiverio, 鈥渞esulta claro que la Armada interpret贸 tal decisi贸n y, posiblemente, algunas manifestaciones cr铆ticas de su providencial Jorge Bergoglio, como una autorizaci贸n para proceder contra 茅l鈥. Emilio Mignone muri贸 el 21 de diciembre de 1998, mucho antes de la presidencia de Nestor Kirchner. 鈥淓l mes pasado, la Conferencia Episcopal Argentina public贸 dos tomos, de los tres previstos, con todos los documentos relacionados con lo que ocurri贸 entre la Iglesia y los militares. Ah铆 est谩 todo鈥, recomend贸 Francisco al grupo de cl茅rigos que lo entrevist贸. Esta nueva declaraci贸n p煤blica sobre el caso no puede ser tomada con seriedad.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/05/jorio-y-jalics-las-historias-que-el-papa-francisco-no-puede-olvidar.html