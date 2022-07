–

De parte de Kurdistan America Latina July 28, 2022 223 puntos de vista

Na sexta feira dia 22 de julho de 2022, tr锚s de nossas companheiras, a comandante do YAT Jiyan Tolhidan, a comandante do YPJ Roj Xab没r e a lutadora membro da YAT Bar卯n Botan foram assassinadas por um ataque de drones turco. Este 茅 s贸 o ponto alto de uma estrat茅gia em curso que est谩 criando um ambiente de terror e medo. Especialmente as mulheres est茫o convertendo-se rapidamente em alvos destes ataques covardes. Em 48 horas, seis de nossas companheiras, entre elas quatro membros das YPJ foram assassinadas e varias outras foram feridas por quatro ataques com drones no territ贸rio de Rojava. Estes incidentes est茫o alinhados com 56 ataques com drones realizados somente no ano de 2022 e que causaram a morte de 27 pessoas e feriram outras 74.

Entre os mortos e feridos se encontram nossos camaradas, assim como civis de todos os g锚neros e idades.

Enquanto a Turquia amea莽a oficialmente com uma invas茫o de grande escala nas zonas liberadas do Norte e Leste da S铆ria, continuam com seus araques que na realidade nunca cessaram atos a ocupa莽茫o de Afrin em 2018. O que enfrentamos 茅 a chamada guerra de baixa intensidade, uma estrat茅gia militar que utiliza uma variedade de t谩ticas diferentes que incluem execu莽玫es extrajudiciais, o apoio e o uso de grupos proxy (como o SNA e o ISIS), a press茫o econ么mica, o corte do suprimento de 谩gua e eletricidade, a mudan莽a demogr谩fica e a guerra psicol贸gica em lugar de uma ocupa莽茫o militar de grande escala.

Este tipo de guerra produz ataques cont铆nuos enquanto se mant茅m n铆veis abaixo de um 鈥渁taque de grande escala鈥 que provocaria uma maior aten莽茫o pol铆tica e midi谩tica nas sociedades ocidentais. Os in煤meros ataques tentam normalizar a guerra e fazer com que as pessoas se acostumem a estes ataques. Cria um estado de inseguran莽a.

Estes ataques n茫o s茫o casos isolados, mas formam parte de uma estrat茅gia mais ampla e bem planificada que pretende destruir a revolu莽茫o e erradicar o povo curdo. Mediante o uso de ataques com drones, como o que assassinou tr锚s de nossas companheiras na sexta-feira, tentam difundir a sensa莽茫o de que ningu茅m est谩 a salvo e que o Estado Turco tem o poder absoluto de decidir quando e onde acabar com sua vida, que com um simples apertar de bot茫o pode fazer cair a bomba. O efeito psicol贸gico desta estrat茅gia 茅 eficaz no sentido que pode fazer que as pessoas queiram abandonar a sua terra. Um dos objetivos de Erdogan 茅 precisamente este: expulsar o povo curdo de sua terra e assentar em seu lugar uma popula莽茫o estrangeira leal ao regime turco.

Outra t谩tica que o Estado Turco est谩 utilizando 茅 de levar a cabo as chamadas opera莽玫es de falsa bandeira. Nos recentes ataques do Estado Turco a um centro de f茅rias em Zaxo, no sul do Curdist茫o (norte do Iraque), nove turistas morreram, entre eles uma crian莽a, e mais de 23 foram feridos. O estado Turco emitiu um comunicado afirmando que o ataque foi realizado pelo PKK. Ao acusar outros de serem culpados de seus pr贸prios atentados, o Estado Turco est谩 criando uma raz茫o para legitimar sua presen莽a militar e suas a莽玫es. Este enfoque militar n茫o se limita ao ataque 脿 Rojava. Al茅m disso, o Estado Turco est谩 utilizando v谩rios m茅todos de guerra de baixa intensidade contra todas as zonas liberadas do Curdist茫o incluindo Shengal, Maxmur e as zonas controladas pela guerrilha nas montanhas do norte, leste e sul do Curdist茫o.

Al茅m da maioria dos meios de comunica莽茫o mundial, est茫o ignorando os ataques em curso, observamos que o movimento de solidariedade com Rojava est谩 esperando o chamado 鈥淒ia X鈥 para iniciar uma campanha maior contra um regime fascista que na realidade nunca parou sua guerra contra Rojava. Consideramos que este 茅 um enfoque insuficiente que n茫o est谩 脿 altura da situa莽茫o a qual enfrentamos. A resposta do continuo, variado e brutal ataque 脿 revolu莽茫o tem que ser uma permanente, criativa e efetiva resist锚ncia. N茫o tem sentido esperar, estamos em guerra agora mesmo.

Enquanto escrevemos esta declara莽茫o, somos movidas pela profunda ira e raiva que os 煤ltimos ataques provocaram. Com o 煤ltimo ataque nos arrancaram tr锚s amigas. Eram nossas comandantes, nossas professoras, nossas irm茫s, nossas pioneiras e vanguarda, nossas amigas e camaradas. Ajudaram tantas de n贸s a encontrar o seu lugar nessa revolu莽茫o, a desenvolver-se, crescer e conhecer a realidade da for莽a de vontade das mulheres. Nos ensinaram a utilizar nosso amor e nossa dor para lutar pelo nosso futuro.

Sabendo que o Estado Turco pretende destruir o nosso esp铆rito, o enfrentamos convertendo a raiva e a dor em um compromisso ainda maior para continuar a luta contra esse regime assassino. Estamos mais motivadas do que nunca para desenvolver e difundir a revolu莽茫o das mulheres e a luta de nossas queridas companheiras ca铆das.

Aos nossos e nossas companheiras, amigos de todo o mundo, pedimos que se levantem e defendam conosco a revolu莽茫o das mulheres. Temos que expor o plano sujo do Estado Turco e tratar o seu ataque como o que ele 茅: uma guerra contra um projeto revolucion谩rio que diz respeito especialmente 脿s mulheres revolucion谩rias. Uma das demandas mais urgente 茅 a cria莽茫o de uma Zona Proibida de Voos (No-Flight-Zone) para deter os mort铆feros ataques a茅reos contra nossas camaradas e contra o povo. Al茅m disso, temos que entender que esta guerra n茫o se trata apenas dos planos de invas茫o turco, mas tamb茅m de m煤ltiplos interesses dos estados ocidentais e da OTAN/NATO no Oriente M茅dio. A luta no Curdist茫o esta sempre relacionada com as lutas em nossos pa铆ses. Para construir uma autodefesa forte e resistente, temos que atacar o sangrento sistema do Estado Na莽茫o, o patriarcado e o capitalismo em todos os momentos e em todos os lugares.

Ape Yusuf Gulo,

Mohammed e Ahmet

Heval Geli e Heval Amed

Heval Mizgin,

Heval Dilar,

Heval Ronah卯 e Heval Kobane,

Heval Berxwedan e Heval Kendal,

Heval Jiyan, Heval Roj e Heval Bar卯n,

Prometemos n茫o apenas defender esta linda revolu莽茫o por todos os meios mas tamb茅m a difundirmos e a fazermos crescer ainda mais. Faremos tudo o que 茅 poss铆vel para que as vossas ideias de liberdade se tornem realidade!

Ao Estado Turco e seus aliados queremos que saibam que n茫o deixaremos estes ataques sem resposta. Os faremos pagar pelos seus crimes e vingaremos os nossos companheiros!

YPJ-YPG Internacional Rojava, 24/07/2022

FUENTE: Terra sem amos (traducci贸n al portugu茅s)

