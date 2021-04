–

Zapatistas op weg naar Europa

10 April, 2021.

Aan de mensen, groepen, collectieven, organisaties, bewegingen, coördinatoren, en oorspronkelijke volkeren in Europa die op ons bezoek wachten:

Aan de Nationale en Internationale ‘Sexta’ (*):

Naar de netwerken in verzet en rebellie:

Aan het Nationale Inheemse Congres:

Aan de volkeren van de wereld:

Broeders/zusters en kameraden (m/v) (noot van de vertaler: de oorspronkelijk tekst schrijft overal de genderneutrale versie van woorden, zoals Nuestr@s delegad@s)

Op 10 april 2021 kwamen de kameraden/s die deel uitmaken van de eerste groep afgevaardigden van onze afdeling Oversteek voor het Leven, afdeling Europa, bijeen in de «Kwekerij Comandanta Ramona». Dit is de maritieme delegatie.

Met een kleine ceremonie, volgens onze gebruiken en gewoonten, ontving de delegatie het mandaat van de Zapatistische volkeren om onze gedachten, dat wil zeggen onze harten, ver weg te dragen. Onze afgevaardigden/s dragen een groot hart. Niet alleen om diegenen op het Europese continent te omhelzen die in opstand komen en zich verzetten, maar ook om te luisteren naar en te leren van hun geschiedenissen, aardrijkskunde, kalenders en manieren.

Deze eerste groep zal 15 dagen in quarantaine blijven, geïsoleerd in de kwekerij, om er zeker van te zijn dat zij niet besmet zijn met het zogenaamde COVID 19 en om hen voor te bereiden op de tijd die nodig is voor hun zeereis. Gedurende deze twee weken zullen zij leven in de replica van de boot die wij in de Semillero hebben gebouwd.

Op 26 april 2021 zullen zij vertrekken naar een haven in de Mexicaanse Republiek. Zij zullen uiterlijk op 30 april aankomen en aan boord gaan van de boot die wij «La Montaña» (De Berg) hebben genoemd. Gedurende twee of drie dagen en nachten zullen zij aan boord van het schip blijven en op 3 mei 2021, de dag van het Heilig Kruis, Chan Santa Cruz, zal het schip «La Montaña» met onze metgezellen uitvaren naar de Europese kusten, op een reis die naar verwachting 6 tot 8 weken zal duren. Geschat wordt dat zij in de tweede helft van juni 2021 voor de Europese kusten zullen liggen.

Vanaf 15 april 2021 zullen de steunpunten van onze compañer@s vanuit de 12 Zapatista caracoles,activiteiten uitvoeren om afscheid te nemen van de Zapatista delegatie die, over zee en door de lucht, zal reizen naar de geografische zone die «Europa» genoemd wordt.

In dit deel van wat wij genoemd hebben «Oversteek voor het Leven, Afdeling Europa», zullen de Zapatista afgevaardigden degenen ontmoeten die ons hebben uitgenodigd om te praten over onze wederzijdse geschiedenissen, pijnen, woede, successen en mislukkingen. Tot dusver hebben wij uitnodigingen ontvangen en aanvaard uit de volgende geografische gebieden:

Duitsland

Oostenrijk

België

Bulgarije

Catalonië

Sardinië

Cyprus

Kroatië

Denemarken

Slovenië

Spanje

Finland

Frankrijk

Griekenland

Nederland

Hongarije

Italië

Luxemburg

Noorwegen

Baskenland

Polen

Portugal

Verenigd Koninkrijk

Roemenië

Rusland

Servië

Zweden

Zwitserland

Turkije

Oekraïne

*-

Vanaf vandaag zal Subcomandante Insurgente Galeano een reeks teksten publiceren waarin hij zal vertellen wie de Zapatistische maritieme delegatie vormt, welk werk er is verricht, met welke problemen we te maken hebben gehad, enzovoorts.

Kortom: we zijn al op weg naar Europa.

Dat is alles voor nu.

Uit de bergen van het Mexicaanse zuidoosten.

Subcomandante Insurgente Moisés.

Commissie ‘Sexta’ van het EZLN.

Mexico, April 2021.

*) Noot van de vertaler: De ‘Sexta’ was allereerst een verklaring van Het EZLN (Zapatista Leger voor Nationale Bevrijding) waarin in 2005 de uitgangspunten werden bekend gemaakt en werd aangekondigd dat er overal in Mexico en in de wereld naar bondgenoten gezocht zou worden om samen met hen ‘van onderop’ de strijd voor het leven en tegen het kapitalisme te organiseren. Groepen die zich aansloten bij de Sexta vormen sindsdien een netwerk.

Zie hier de verklaring in verschillende talen. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-es/

—————-

