París. 26 de julio 2021. Antes de participar en los próximos días a un Encuentro de mujeres, personas trans, inter y no binarias de la Otra Europa, el Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se unió a una marcha de protesta organizada por diferentes colectivos de personas indocumentadas este sábado en la tarde en Montreuil, en la periferia de la capital francesa. Los trabajadores migrantes “Sin Papeles” reivindican la regularización de su residencia en Francia, la libertad de circulación, una vivienda digna y el cierre de los centros de retención administrativa, es decir las prisiones donde están encarcelados entre su arresto por la policía y una medida de expulsión fuera del territorio de la Europa fortaleza.

Diferentes consignas y tomas de palabra fueron dirigidas en francés, español y lenguas africanas durante un recorrido lleno de rabia de más de cuatro horas en la ciudad periférica de Montreuil en el noreste de París. Hicieron hincapié en reconocer el ejemplo y la inspiración que representa el movimiento zapatista para las luchas de Sin Papeles. Reconocieron el compromiso anticapitalista y antirracista de las y los campesinos mayas de Chiapas, “los verdaderos habitantes de América”, y su lucha por la dignidad y la autonomía, en los patios de hogares (foyers) o albergues de trabajadores migrantes (albañiles y agentes de limpieza sobre todo), amenazados de expulsión por la demolición y remodelación de los edificios y un control más estricto por parte de las autoridades.

Frente a la alcaldía de Montreuil, los organizadores del colectivo local de Sin Papeles agradecieron a los otros colectivos presentes, a los chalecos amarillos y, en especial, a la delegación zapatista por manifestar a su lado. En Slumil K’axjemk’op, los zapatistas participaron en su primera marcha la tarde del 24 de junio, junto a las luchas de sus compañeros anfitriones quienes pertenecen a redes de colectivos que reúnen trabajadores migrantes considerados como clandestinos por las leyes de los malos gobiernos europeos. En sus intervenciones por megáfonos y micrófonos, diferentes trabajadores africanos en la región parisina fueron escuchados con atención por las integrantes del EZLN. Por haber sido bombardeadas en la calle por cámaras de teléfonos celulares (a veces con selfies), no cabe duda que las imágenes de las mujeres zapatistas vestidas con sus trajes tradicionales circularon enseguida en redes sociales de muchos albergues parisinos y localidades del norte y el oeste del continente africano.

En esta marcha pacífica, después de gritar consignas como “¡No somos peligrosos! ¡Queremos papeles!”, los Sin Papeles reconocieron y agradecieron “a quienes están con nosotros, les zapatistas, que hicieron un largo trayecto”. “Son las verdaderas poblaciones originarias, son ellas que habitan en América. ¡Vivan les zapatistas! Cuando Cristóbal Colón desembarcó en 1492 no descubrió nada. […] Y cuando les llegó el capitalismo moderno esclavista, todas las estructuras sociales, políticas y económicas fueron destruidas. […] Y las Américas no son de Kennedy o de Obama porque son migrantes, son de los verdaderos habitantes como los de Chiapas. Hoy sabemos que el capitalismo ya no es un modelo único que debamos seguir, y decimos como Sin Papeles que podemos compartir las luchas con ellas y ellos, porque para nuestro combate una alternativa al capitalismo es posible, muchas gracias. Les invitamos a acompañarnos en nuestra marcha del 21 de agosto de la plaza République a la iglesia Saint-Bernard, para conmemorar la expulsión de 1996 y enfrentar también a las ideas del partido de Marine Le Pen [de extrema derecha]”.

Acompañados por tamborazos y una flauta africana, los Sin Papeles dijeron que le deben un “máximo respeto” a les zapatistas. El compañero Youssef de La Marche des Solidarités expresó en español: “Como Colectivo de Sin Papeles 75 de París, queremos mandar un mensaje a nuestros amigos y amigas compañeras y compañeros zapatistas. ¡Os queremos mucho! Insistimos para la autorización de la entrada de nuestros compañeros zapatistas porque son muy muy importantes, son un ejemplo para nosotros a seguir. Les zapatistas han logrando milagros, tienen una historia impresionante que nos toca directamente; les zapatistas han logrado poner un sistema de democracia política en más de 1400 pueblos. En los pueblos de zapatistas han instaurado una frase que dice: el pueblo decide y el gobierno obedece [lo traduce al francés y recibe aplausos]. En nombre de todos les Sin Papeles de Francia y de Europa, debemos el máximo respeto para les zapatistas y les invitamos a estar con nosotros en todos los eventos próximamente, muchas gracias y la lucha sigue. ¡El pueblo unido jamás será vencido!”.

“Nos sentimos contentas por estar aquí, nuestro corazón está bien y contento” comentaron durante la marcha las compañeras del Escuadrón 421 detrás de sus carretas y sus cubrebocas que ocultaban el volumen de sus voces (se notó que Marijosé traía dos máscaras de protección). Los Medios Libres pudieron intercambiar mensajes de saludos con la delegación marítima que inauguró el Viaje por la Vida atravesando el Atlántico y los Pirineos, asegurándose que la tripulación rebelde no extrañase demasiado la tostada y el pozol. “Nos adaptamos” respondió Felipe en relación al tema de alimentación. Las mujeres zapatistas nos dijeron en la calle que sus milpas no están abandonadas durante esta invasión porque “tenemos gente que las cuidan, somos muchos”. Aplaudieron, observaron, registraron y levantaron el puño gritando “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Zapata vive, la lucha sigue!”. Las organizadoras parisinas y las delegaciones de Slumil K’axjemk’op presentes observaron que la delegación marítima se aprendió una consigna nueva, inventada para esta primera manifestación y repetida innumerables veces a lo largo de esta: “Les Zapatistes avec les Sans Papiers ! Les Sans Papiers avec les zapatistes !” [“¡Los Sin papeles con los Zapatistas! ¡Los Zapatistas con los Sin Papeles!”].

Cabe destacar que un video en redes reveló una acción de protesta con la manta delantera del contingente zapatista “Todos somos extemporáneos. Solidaridad con les Zapatistas”, que apareció durante un minuto este sábado dentro del museo del Quai Branly-“Jacques Chirac”, al pie de la Torre Eiffel, junto con una magnífica escultura de estilo totonaco y huasteco de una mujer con el torso desnudo (fechada entre 900 y 1521 antes de Cristo), dentro de una exposición temporal de piezas arqueológicas prestadas por museos del INAH, de la Universidad Veracruzana y de Estados Unidos, con el patrocinio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y de los ministerios franceses correspondientes. En español, francés e inglés, mujeres de la Europa de abajo declararon de manera solemne que “el gobierno francés permitió la entrada de estas obras y ahora exigimos que garantice la entrada a Europa de la delegación zapatista. Después de quinientos años de saqueo, abramos otro paso para otra historia, un paso por la vida y no por la muerte. ¡Paso libre Zapatistas!” (véase el comunicado de prensa aquí).

Hoy en la noche, las mujeres del Escuadrón 421 pernoctarán en la Zona A Defender (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes, cerca de Nantes, respondiendo a la invitación de las Zadistas a invadir la región, participando en el Encuentro de Mujeres los días 28 y 29, así como a las actividades previas al Encuentro Intergaláctico previsto el próximo fin de semana. El programa incluye debates, talleres, conciertos y teatro, proyección de películas, torneo de fútbol, recorridos y pláticas acerca de las luchas campesinas locales pero también del pueblo kurdo de Rojava y del pueblo kanak de Nueva Caledonia, así como una exposición acerca de la Comuna de París (programa disponible en zad.nadir.org y zadenvies.org).

