De parte de Avispa Midia February 16, 2022 20 puntos de vista

El Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de la comunidad zapoteca de Uni贸n Hidalgo, Oaxaca, acompa帽ado del Proyecto de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (ProDESC), anunci贸 que llam贸 a la Secretar铆a de Energ铆a (Sener) a cancelar el proceso de consulta en torno al parque e贸lico Gunn谩 Sicar煤, de la empresa 脡lectricit茅 de France (EDF).

El 29 de enero la consulta fue retomada en su fase deliberativa, despu茅s de haber sido paralizada por medidas sanitarias contra el Covid-19. La convocatoria fue hecha por el presidente municipal Juan Jes煤s Mart铆nez Rasgado, cinco d铆as antes de la asamblea.

鈥淣osotros en el d铆a de hoy [10 de febrero] estamos solicitando a la Sener la reposici贸n del procedimiento de consulta, desde la fase inicial de acuerdos previos鈥, sostuvo el zapoteca Edgar Mar铆n Regalado del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales.

Regalado afirm贸 que no existen informaciones p煤blicas suficientes para que se pueda deliberar sobre la instalaci贸n del parque. 鈥淣osotros hicimos varias solicitudes de informaci贸n por escrito a las distintas dependencias gubernamentales que est谩n participando de esta consulta. Solicitamos informaci贸n a la Sener, al INPI, a Semarnat y nadie nos contest贸. Entonces si no tenemos informaci贸n no podemos deliberar鈥.

La consulta ind铆gena, iniciada hace cuatro a帽os para la instalaci贸n del parque e贸lico de EDF, ha sido un tema de violaciones constantes a los derechos humanos de la comunidad de Uni贸n Hidalgo, sostuvo Juan Antonio L贸pez, abogado de Prodesc.

鈥淭anto es as铆 que existe una sentencia que determin贸 que efectivamente existieron violaciones cuando se intent贸 imponer en 2017 este proyecto, delante de una simulaci贸n de consulta. En dicha sentencia se orden贸 realizar una consulta bajo los par谩metros internacionales. Sin embargo, esta consulta que ahora realiza la Sener ha adolecido de nuevo de estas violaciones鈥, afirma L贸pez.

Regalado y Guadalupe Ram铆rez, tambi茅n del Colectivo, denunciaron que luego de la asamblea del 20 de enero los ataques y amenazas en contra de los miembros del colectivo han incrementado a niveles alarmantes e hicieron un llamado al gobierno de M茅xico para atender est谩 situaci贸n de manera inmediata a fin de garantizar su seguridad e integridad.

Horas despu茅s de estas declaraciones, Regalado sufri贸, el jueves (10), un ataque armado cuando regresaba a su casa en Uni贸n Hidalgo.

Demanda en Francia

El Colectivo tambi茅n anunci贸 su decisi贸n de presentar, por intermediaci贸n del ProDESC y del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), una demanda contra la EDF en los tribunales franceses. La demanda fue admitida y est谩 en proceso en un tribunal civil en Par铆s.

Cuando se present贸 esta demanda el tribunal determin贸 no conceder la suspensi贸n del proyecto, como demandaba la comunidad. 鈥淟a demanda la admite, el juicio inicia, pero niega la suspensi贸n [del proyecto hasta que resolviera la demanda]. Por eso estamos presentando recurso de apelaci贸n correspondiente en contra de esta decisi贸n鈥, explic贸 L贸pez.

Si es aprobado, 鈥渆ste recurso de apelaci贸n crear铆a un precedente clave en el tema de la justiciabilidad de las leyes de debida vigilancia a nivel global鈥, dijo L贸pez.

ONU

Cuatro relatores de Naciones Unidas presentaron de manera conjunta cartas de alegaci贸n a la empresa EDF, as铆 como a los gobiernos de Francia y M茅xico, correspondientes al impacto de los parques e贸licos sobre los derechos humanos de la comunidad de Uni贸n Hidalgo.

Las cartas mandatan a la empresa y a los gobiernos a prevenir o mitigar cualquier impacto sobre los derechos humanos de los proyectos que financia.

Tribunal agrario

Todo el terreno donde se pretende instalar el parque e贸lico est谩 sobre propiedad social. Existe un decreto presidencial de 1964 que determina que estas tierras son comunales. Desde esta fecha, hasta ahora, no ha existido un procedimiento para cambiar la calidad de la tierra, por lo tanto, sigue siendo propiedad comunal, explica L贸pez.

鈥淟as empresas junto con autoridades municipales, estatales y algunos notarios p煤blicos, han intentado mediante actos de corrupci贸n o mediante actos ilegales crear peque帽os propietarios鈥, a帽adi贸.

En el caso del parque e贸lico de la empresa Demex, ya en funcionamiento en Uni贸n Hidalgo y que utiliz贸 los mismos recursos 鈥渋legales鈥 o de 鈥渃orrupci贸n鈥, 鈥渉emos presentado demandas en tribunales agrarios pidiendo nulidad de todos los contratos de arrendamiento. Es culpa de las autoridades y de las empresas que est谩n pagando notarios p煤blicos para que hagan este tipo de acciones. Tambi茅n hemos denunciado a los notarios p煤blicos鈥, explic贸 L贸pez.