El 20 de septiembre, a las 17:31, la plantilla de AtoS Spain en Zaragoza recibi贸 la convocatoria para una reuni贸n el d铆a siguiente en la que RRHH informar铆a del traslado del domicilio de la oficina de Zaragoza y en la que pretend铆a resolver las dudas de la plantilla.

En la reuni贸n, celebrada el d铆a 21, RRHH inform贸 sobre que:

鈥 Se ha contratado una oficina para AtoS Spain desde el d铆a 3 de octubre en las oficinas de la empresa Regus (sitas en avenida Juan Pablo II, n潞35, de Zaragoza) donde hay sitio para 8 personas repartidas en 3 espacios. RRHH solicita una persona de contacto en Zaragoza para realizar el traslado de enseres. Un trabajador comenta que el espacio no es suficiente ya que hay 13 personas que no tienen Teletrabajo completo y quiere saber c贸mo se va a gestionar la reserva. RRHH dice que solicitar谩 la previsi贸n de una semana a otra.



鈥 No hay red de Atos y se trabajar谩 como si estuvieras en el domicilio. Un trabajador plantea que puede haber problemas de conexi贸n con el servidor del cliente Ibercaja. RRHH lo revisar谩.

鈥 Seg煤n el Estatuto de los Trabajadores l@s Delegad@s de Personal deben poder acceder antes del 3 de octubre, porque en otro caso no dar铆a tiempo para emitir informe. Seg煤n RRHH no es necesario visitar el local para emitir el informe. 隆隆Surrealista!!

鈥 Los d铆as 6 y 7 de octubre el personal de Mantenimiento de Atos empezar谩 a embalar, y el d铆a 7 de octubre lo hara el traslado a la nueva oficina. Van a intentar llevar cajas para destruir material confidencial o para llevar al coworking.

鈥 La limpieza en la nueva oficina va a cargo de Regus.

鈥 Han proporcionado a Regus el DNI, el correo electr贸nico y el m贸vil de empresa de la plantilla.

鈥 Solicitar谩n una sesi贸n de bienvenida a Regus.

鈥 Se convocar谩 una nueva reuni贸n para tratar los temas consultados.