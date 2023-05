–

La tarea principal, quiz谩 no solo la 煤nica, de Nietzsche en As铆 habl贸 Zaratustra, libro de una riqueza literaria y filos贸fica impresionante, es exponer las doctrinas del eterno retorno, el superhombre y la voluntad de poder como respuesta al mito fundacional cristiano (que es la base de la concepci贸n 茅tico-religiosa de Occidente) y la herencia socr谩tico-plat贸nica (que constituye los fundamentos del razonamiento ilustrado y positivista de su 茅poca). Esto ser铆a, por decirlo as铆, su tesis general. Nietzsche no quiere inclinarse por ninguna de las dos v铆as, es decir, la cientificista ni la moralista cristiana. Ambas constelaciones, como posibles soluciones al enigma del mundo externo e interno, se convierten, por su naturaleza negadora de la vida, en fuente y ocasi贸n de un indecible nihilismo.

Este libro es una invitaci贸n a decir s铆 a la vida activa, afirmativa, alegre y creadora, pero tambi茅n a lo tr谩gico, a los riesgos de la altura y a vivir al borde del abismo. Afirmar la vida es decir s铆 a la vida. Ahora bien, 驴c贸mo es que Zaratustra procede para decir s铆 y afirmar de manera genuina la vida? Antes de responder a esta interrogante, ser铆a preciso decir algunas cuantas cosas.

Existe una tendencia bastante generalizada entre algunos divulgadores de las ideas filos贸ficas, y es que se empe帽an en resaltar los elementos negativos de la filosof铆a de este o aquel autor, depreciando as铆 los elementos positivos. A falta de lecturas cr铆ticas, sobran lecturas extremadamente identitarias. Es evidente que hacer una lectura identitaria o simplificadora de la obra de un fil贸sofo suele estar asociado a una falta de comprensi贸n profunda de su pensamiento, as铆 como a prejuicios y la influencia de ciertos estereotipos. Para algunos supuestos fil贸sofos, les es casi imposible pensar en Marx sin relacionarlo con el comunismo, la revoluci贸n sovi茅tica, el socialismo real, etc., o en Nietzsche sin acusarlo de machista, mis贸gino y elitista. Incluso Bertrand Russell, al igual que muchas personas en el campo filos贸fico, tiene una visi贸n limitada de Nietzsche y se enfoca espec铆ficamente en poner de relieve los aspectos, a su criterio, negativos de su obra. 脡l es incapaz de ver a un Nietzsche que no sea el mis贸gino del que la mayor铆a se horroriza en la actualidad (Russell, 1945, p谩g. 643). Es deshonesto obviar que la obra de un fil贸sofo de altura es compleja y multifac茅tica, y que sus ideas pueden ser interpretadas y aplicadas de diversas maneras. En vez de resaltar los defectos personales y te贸ricos de un fil贸sofo, resulta m谩s beneficioso poner en relieve sus aciertos y hacer un esfuerzo desmedido por tratar de comprender su pensamiento en su totalidad y en su contexto hist贸rico y social. Pero esta gente se cree inteligente, y ante su falta de ingenio, recurren a la pol茅mica. 驴Por qu茅 no destacar, por ejemplo, los aportes que Nietzsche ha realizado en el 谩mbito de la psicolog铆a? Los conceptos como sublimaci贸n, el resentimiento o la mala conciencia son grandes contribuciones. Ese hombre al que la mayor铆a describe como un monstruo insensible y enemigo de todo lo peque帽o es el fil贸sofo que nos desaf铆a a poder actuar y pensar libres de resentimiento.

Zaratustra, un martillo para las falsas afirmaciones de la vida

La religi贸n judeocristiana como la ciencia son dos expresiones de la voluntad de verdad. La primera se pierde buscando un trasmundo y la segunda en la b煤squeda de una verdad objetiva y 煤til. Nietzsche en Zaratustra realiza una cr铆tica mordaz tanto al relato cristiano como al cient铆fico, a este de manera un poco m谩s impl铆cita, desde un horizonte hermen茅utico afirmativo. Argumenta que el cristianismo, en su b煤squeda de la trascendencia y en su desprecio infundado por el cuerpo, la gran raz贸n, y la vida terrenal, empobrece el esp铆ritu humano al negar la importancia de 茅sta y enfocarse en la promesa gratuita de una vida futura y en la negaci贸n del sufrimiento y los deseos carnales.

Asimismo, critica el enfoque cient铆fico en su intento de desentra帽ar minuciosamente las leyes naturales y reducir la realidad a una explicaci贸n puramente materialista, mecanicista y causal; en definitiva, a su empresa nihilista y simplificadora de la materia. Nietzsche argumenta que la ciencia, al enfocarse 煤nicamente en la descripci贸n y explicaci贸n de los fen贸menos naturales de manera reactiva, corrompe la vitalidad y la esencia de la realidad al reducirla a un mero esqueleto lavado y despojado de vitalidad y significado. Seamos honestos, si asumimos la ciencia hasta sus 煤ltimas consecuencias, nos encontramos con una realidad fr铆a, indiferente y ajena a nuestros anhelos humanos, casi con la nada. Es decir, las part铆culas subat贸micas como los quarks, leptones y bosones desaf铆an nuestra intuici贸n y, tomadas en serio, nos alejan de la conexi贸n con la vitalidad y la profundidad de la existencia.

Si todo el mundo aceptara la descripci贸n cient铆fica de la realidad hasta sus 煤ltimas consecuencias, es posible que los 铆ndices de depresi贸n aumentaran de manera exponencial. A su juicio, tanto el relato cristiano como el cient铆fico representan perspectivas limitantes que niegan la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. El cristianismo, con su enfoque en la trascendencia y la negaci贸n de los deseos vitales y terrenales, priva a los individuos de ejercer su voluntad de poder y de la afirmaci贸n de la vida. Al reducir la realidad a leyes y fen贸menos objetivos, la ciencia ignora la complejidad y subjetividad de la existencia humana. Nietzsche, con su filosof铆a, nos invita a una revalorizaci贸n de la vida terrenal, el cuerpo y los deseos naturales. Aboga por una visi贸n afirmativa de la vida, en la que se reconozca y se diga s铆 a la vitalidad, la diversidad y la creatividad humana. Esta revalorizaci贸n permitir铆a una afirmaci贸n plena de la vida y una superaci贸n del nihilismo presente en las empresas cient铆fica y religiosa cristiana. Para no dar tantas vueltas, la perspectiva religiosa es una simplificaci贸n del esp铆ritu y la perspectiva cient铆fica de la materia.

El libro de Zaratustra es eminentemente metaf贸rico y simb贸lico. Si se lee meramente como un texto literario, podr铆a proporcionar entretenimiento al esp铆ritu s煤bito, cuya finalidad no sobrepasa al de superar su aburrimiento, pero el prop贸sito de Nietzsche fue exponer sus ideas filos贸ficas utilizando el lenguaje del mundo de la literatura como veh铆culo. No es una empresa novel铆stica o po茅tica; aunque tenga algo de ambas. Cada met谩fora o alegor铆a est谩 impregnada de un profundo contenido filos贸fico y po茅tico. Por lo tanto, acercarse a este libro requiere haber tenido alg煤n roce previo con la filosof铆a nietzscheana. El autor no busca que sea una lectura f谩cil, sino que exige al lector ser un esp铆ritu activo y participativo. No estamos ante un tratado imposible. No es, en rigor y complejidad, an谩logo a la Fenomenolog铆a del esp铆ritu o a la Cr铆tica de la raz贸n Pura, aunque sea una re-escritura de esta como dice Gilles Deleuze. Pero no es una comida r谩pida, procesada y lista para llevar. En Zaratustra se presenta un conjunto de met谩foras antropol贸gicas (el superhombre, el 煤ltimo hombre, entre otras), teol贸gicas, astron贸micas, zool贸gicas (el 谩guila, la serpiente y el camale贸n), espaciales y geogr谩ficas (patria, monta帽as, lago, altura, abismo, etc.), las cuales adquieren significado solo si se comprenden las categor铆as filos贸ficas subyacentes que utiliza Nietzsche.

Nietzsche, adem谩s de su faceta como fil贸sofo, que es la m谩s conocida, tambi茅n se destac贸 como fil贸logo en su juventud. Dedic贸 considerable tiempo a la interpretaci贸n de textos filos贸ficos y literarios, lo que influy贸 en su estilo provocativo y en su capacidad para ofrecer interpretaciones novedosas e incendiarias.

Como fil贸logo, Nietzsche utiliz贸 su aguda perspicacia para analizar y criticar las obras de grandes pensadores, como S贸crates y Plat贸n. En el caso de S贸crates, a quien se elogiaba como el padre de la filosof铆a y la moralidad occidental, Nietzsche lo calific贸 como un enemigo de la vida y los instintos tonificantes. Considera que su filosof铆a promueve una moralidad basada en la negaci贸n y la represi贸n de los deseos individuales. En cuanto a Plat贸n, Nietzsche critica ferozmente su famosa teor铆a del mundo de las ideas como formas eternas y perfectas. Para 茅l, esta concepci贸n es una negaci贸n de la realidad concreta y cambiante del mundo emp铆rico. En su labor filos贸fica, Nietzsche emplea diversas t茅cnicas para transmitir de manera m谩s efectiva sus ideas, como la cr铆tica, la poes铆a, la ret贸rica y la met谩fora. La naturaleza de su obra demanda una aproximaci贸n hermen茅utica, que requiere paciencia y dedicaci贸n para comprender plenamente sus textos y extraer su significado profundo. As铆, su faceta como fil贸logo se entrelaza con su labor filos贸fica, enriqueciendo su an谩lisis y su capacidad para cuestionar los fundamentos mismos del pensamiento tradicional.

Zaratustra: monta帽a, mercado, desierto, afirmaci贸n, negaci贸n y algo m谩s

En un acto de profunda determinaci贸n, aunque el texto no explicita qu茅 fue lo que lo llev贸 a experimentar ese despertar consciente, Zaratustra toma la decisi贸n de abandonar su patria, dejando atr谩s los lazos y las convenciones que lo constri帽en, llevando consigo las cenizas de su antigua existencia, v铆ctima del fuego devorador de una cultura filistea y sumida en la m谩s honda decadencia. Con paso firme y seguro, se encamina hacia las altas monta帽as, como S铆sifo con su roca a lomo, donde la transformaci贸n radical lo espera, dispuesto a renacer de las cenizas como un ser completamente renovado y liberado de las ataduras del pasado. Este ejercicio de abandono es fundamental. Abandonar la patria, literalmente hablando, significa dejar el territorio, la historia, la cultura, el gobierno y la identidad que le han dado y que se ha dado a s铆 mismo el individuo. Es un irse del sitio que durante mucho tiempo le ha brindado seguridad, cobijo, protecci贸n, comida, agua, etc. Salir de la patria implica para 茅l dejar la tribu, la gente con la que se relaciona a diario, como familiares, amigos y conocidos. Sin embargo, este ejercicio de abandono es m谩s profundo y complejo; el af谩n de abandono es el resultado de la experiencia individual del desierto y de los pesados sacos que ha cargado desde ni帽o. El ejercicio de dejar su patria por parte de Zaratustra debe verse como una met谩fora de su b煤squeda de su propia perspectiva de la realidad, la liberaci贸n de las limitaciones y convenciones sociales, y sub煤squeda de la sabidur铆a y la autotrascendencia.

El acto de ir a la monta帽a se puede interpretar, en primer t茅rmino, como esa voluntad por parte del individuo de enfrentar las dificultades y dejar atr谩s la mediocridad en la que se ve enfrascado cotidianamente. Es decir, el ser humano sobrevive m谩s que vivir. El individuo consciente activo abandona las pr谩cticas cotidianas intrascendentes y se dirige a toda prisa, como picado de hormigas, hacia el pico m谩s alto de la monta帽a. Aunque pueda ganar ciertas batallas internas y externas, all铆, esto no implica que haya alcanzado la plenitud absoluta. A pesar de la constante b煤squeda de auto superaci贸n y las penurias que esto pueda conllevar, es posible que el individuo disfrute su subjetividad. Requiere un esfuerzo constante, es cierto, pero sin perder la serenidad, la alegr铆a y el orgullo. La estad铆a en la monta帽a, tal como la vive Zaratustra, es una experiencia gozosa. El objetivo de ese subir a la c煤spide es la transformaci贸n completa del coraz贸n. Es decir, pasar de ser un individuo reactivo a uno activo y afirmativo, libre de resentimiento y falsa afirmaci贸n. La meta, en 煤ltimo t茅rmino, es adquirir un coraz贸n puro como el de un ni帽o. Como ni帽o, ya no se afirma desde la necesidad de devorar a los otros para satisfacerse, ya no mira v铆ctimas a su alrededor, mira amigos y otro mundo ya no nihilista; un sitio digno de ser querido en el que el individuo puede recrearse, jugar, crear y amar.

Subir a la monta帽a no implica mezquindad o peque帽ez de esp铆ritu, como podr铆a suponer el razonamiento dial茅ctico. Afortunadamente, no todo el mundo cree que la esencia de la realidad sea la negaci贸n. Tomar cierta distancia, 鈥攜 m谩s en esta 茅poca actual de excesiva cercan铆a鈥, parece ser algo sabio. Zarathustra no se retira a la monta帽a para estar solo debido a su incapacidad para relacionarse sanamente con los dem谩s. Esto tampoco es un ejercicio m铆stico al estilo de los santos cat贸licos que, cansados de la inmundicia y la concupiscencia humanas, abandonaban sus hogares para ir a orar a Dios y a la virgen Mar铆a en lugares desolados, inh贸spitos y des茅rticos. Zaratustra es consciente de que es demasiado humano y que, por lo tanto, necesita trabajar en s铆 mismo para poder relacionarse de manera m谩s efectiva con los dem谩s. Sabe que necesita descansar. Un esp铆ritu agotado no puede desempe帽arse activamente. Tambi茅n sabe que, m谩s que conocimiento, necesita adquirir sabidur铆a. Se requiere que tome el pathos de la distancia.

Necesitamos distancia. En la sociedad contempor谩nea, es extranjera. Hoy d铆a, la noci贸n de distancia se ve desafiada por una constante cercan铆a. Seg煤n Byung-Chul Han, vivimos en una sociedad de la transparencia. En la actualidad, la privacidad y la intimidad se ven erosionadas. Todo es visible y est谩 al alcance de la mano: la comida, el transporte, la tecnolog铆a, el entretenimiento, la informaci贸n, entre otros aspectos. Sin embargo, esta h铆per-cercan铆a, en lugar de enriquecer el esp铆ritu, lo agota y lo esquilma. Todo est谩 demasiado cerca, y la transparencia excesiva nos expone de forma fr谩gil y visible ante los dem谩s. Hay una sobreexposici贸n. Como el individuo actual no es capaz de afirmarse de manera activa est谩 ansioso de que la comunidad en l铆nea los admire y lo afirme, queriendo impresionar con sus publicaciones y fotos. Parad贸jicamente, mientras estamos m谩s cerca y nos vemos m谩s, nos acercamos menos y nos vemos y comprendemos menos. 驴Acaso acumular una gran cantidad de datos sobre las actividades, los gustos y preferencias de los dem谩s nos hace m谩s sabios? La respuesta es no.

Todo gran relato, ya sea pol铆tico, religioso, econ贸mico o cient铆fico, est谩 fundamentado en una gran mentira, sobre una met谩fora que se olvid贸 que lo era. Por eso, los relatos son represivos, totalitarios, reaccionarios, identitarios, tribalistas y excluyentes. Se afirman negando aquello que no son. Ese es el motivo principal por el que los dogm谩ticos odian tanto las perspectivas y les parece monstruoso que la verdad no exista. Los relatos son perspectivas con un gran poder de influencia, pero su fundamento reactivo los lleva a cerrarse sobre s铆 mismos y presentarse como verdades universales y naturales, negando as铆 su naturaleza hist贸rica. Por ejemplo, el cristianismo no se concibe a s铆 mismo como una perspectiva religiosa entre muchas, sino como la 煤nica perspectiva religiosa v谩lida para conectar con lo divino. Se suele presentar al cristianismo como un modelo 茅tico y teol贸gico, pero esa es la m谩scara, lo que se esconde detr谩s de aquella es la voluntad de dominar y negar la vida activa y creadora. La religi贸n y su forma de valorar no buscan tanto el cielo como dominar, pero desde una posici贸n d茅bil. No es nada novedoso, pero en la actualidad, tanto el capitalismo como el comunismo tienden a presentarse como las 煤nicas soluciones posibles a los problemas econ贸micos y pol铆ticos que nos apedrean constantemente. La perspectiva cient铆fica, aunque no lo diga expl铆citamente, tiende a despreciar el conocimiento human铆stico, ya que este es incapaz de conocer objetivamente la realidad natural, releg谩ndolo a un 谩mbito m谩s ideol贸gico que objetivo. El problema con los relatos no radica en que sean perspectivas limitadas y falsas, sino en que se afirman como verdades naturales.

Si desde lo reactivo hemos creado todo este imperio cient铆fico y cultural cuanto m谩s no podremos hacer desde lo activo. El problema se podr铆a plantear de la siguiente manera: 驴Y si la mayor铆a de las creaciones realizadas por el ingenio humano, de las que hoy nos sentimos orgullosos, han surgido de conciencias estrechas y repletas de resentimiento y no desde una dilatada riqueza de esp铆ritu? 驴Y si desde el esp铆ritu reactivo hemos sido capaces de construir todo este imperio cient铆fico y cultural, c贸mo ser铆a si se construyera desde una fuerza activa y desde un esp铆ritu afirmador y libre de esa negatividad que caracteriza al alma rencorosa y d茅bil que busca afirmarse a s铆 misma negando lo que ella no es?

El Zaratustra es, ante todo, una invitaci贸n a dejar los territorios no afirmativos, los del 煤ltimo hombre, es decir, el mercado, territorio de la indiferencia y la mediocridad, y luego el desierto, etapa necesaria para llegar a la monta帽a. 驴Para qu茅 y por qu茅 debe abandonar su patria el individuo? Si se aleja, es para poder afirmarse de manera activa. No hay que confundir, si deja su territorio, es por amor incondicional a la vida y al individuo, t茅rmino que en Nietzsche se entiende como la afirmaci贸n absoluta de la vida, completamente dis铆mil a lo que pregona el cristianismo. En Plat贸n, el individuo se afirma en cuanto es alma racional y participa en la idea de Dios. En el cristianismo el individuo se afirma en cuanto se subordina a la voluntad de Dios plasmada en su palabra. En Hegel, el individuo se afirma en cuanto est谩 en uni贸n con la totalidad o el esp铆ritu absoluto. Nietzsche, por el contrario, nos invita como individuos a afirmarnos de manera individual y a desechar todas las hip贸tesis tras mundanas por ser enemigas de la vida.

El pathos de la distancia es, ante todo, algo noble y positivo. Alejarse del ambiente reactivo es un ejercicio plenamente 茅tico. Si el sentir general est谩 dominado por las emociones plebeyas y nadie es capaz de juzgar desde una riqueza de esp铆ritu, es necesario que el individuo abandone a toda prisa dicho sitio; de lo contrario, se hundir谩 en el uniforme sentir mediocre. Es sano ir m谩s all谩 de las preocupaciones puramente materiales y explorar dimensiones m谩s amplias de la existencia, como la creatividad, la superaci贸n personal y la b煤squeda de significado profundo de las cosas. Pero Zaratustra propone descender. El que vuelve ya ha sido transformado y est谩 listo para recibir cualquier sucia corriente; ese regresar constituye una pol铆tica. Solo un individuo que ha visto sus demonios internos y los ha enfrentado sin avergonzarse o culparse por ellos puede encarnar una pol铆tica, una 茅tica y una econom铆a activas.

El libro de Zaratustra no es ninguna apolog铆a al individualismo descarnado, al racismo, al elitismo ni al solipsismo; tampoco es una justificaci贸n filos贸fica del desprecio a la plebe ni una simple literatura de autoayuda para la clase opresora. Tomar el pathos de la distancia, tal como lo propone Nietzsche, es una acci贸n verdaderamente 茅tica, motivada por el amor m谩s puro hacia los individuos y la vida en general. El territorio habitado por esp铆ritus reactivos se caracteriza por ser represivo. El individuo activo concluye, gracias a un ejercicio consciente activo, que en un territorio de esa naturaleza le es imposible afirmarse como individuo libre, inocente y creador. As铆 que se marcha de su patria en busca de una vida expansiva. Pero sabe a d贸nde ir; es importante recalcar esto: no solo basta saber que un territorio es imposible de afirmarse, es imperioso saber ad贸nde ir. Zaratustra sabe que su lugar es la monta帽a. La finalidad de ir a la monta帽a no es alejarse completamente de la sociedad, sino m谩s bien para, en la soledad, poder afirmarse a s铆 mismo de manera expansiva o activa, y luego descender para formar una comunidad afirmativa en la que la riqueza interior de sus miembros sea demasiado exuberante como para dedicarse a negar las potencias ajenas.

Algunos cr铆ticos con la filosof铆a de Nietzsche e incapaces de ver algo positivo en ella la acusan de individualista y en extremo ego铆sta. Ven en la figura de Zaratustra la expresi贸n m谩s elevada del individualismo y ego铆smo humanos. Nada m谩s lejos de la realidad que eso. Lo que motiva a este ejercicio de abandono es siempre el noble deseo de afirmar una vida alegre y creadora. No se va a la monta帽a para alejarse definitivamente de la humanidad sino para desarrollar las virtudes aristocr谩ticas que hacen posible una vida m谩s libre de las pasiones represivas propias del mercado. Es all铆 es donde mejor se logra potenciar al esp铆ritu expansivo. No es el ego铆smo o individualismo rancio lo que est谩 en la base de este ejercicio vital activo. El abandono de la patria ser谩 efectivo solo si se va a las altas monta帽as. La soluci贸n no pasa por irse a otra patria igualmente podrida.

Abandonar ese sitio venenoso para el esp铆ritu, supone dejar las pr谩cticas reaccionarias que esquilman la vida activa, dejar las compa帽铆as que invitan a la mediocridad, que carecen de calor propio, como los 煤ltimos hombres, y los esp铆ritus que albergan toda suerte de emociones represivas y plebeyas, como el celo, la envidia, el odio, el resentimiento, la venganza, entre otras. Implica dejar la vieja identidad para afirmar la diferencia desde un esp铆ritu dilatado. En corto, significa salir de la zona de confort en la que por a帽os el individuo se ha instalado de manera segura y sin riesgos. El agua, la tierra y el aire de la patria, simb贸licamente hablando, est谩n contaminados y no permiten que el individuo se desarrolle de manera activa; no son sitios id贸neos para que este afirme su diferencia y voluntad de poder. Hay que ir a la monta帽a y exponerse al aire fuerte de altura y saciarse con el agua limpia y cristalina originada en la monta帽a.

Salir de una tierra pobre, sin 谩rboles elevados ni estrellas danzarinas, y querer respirar un aire puro, menos denso y contaminado, y saciar la sed con agua limpia y no sucia, es una condici贸n insoslayable si el individuo quiere afirmarse de manera activa. Solo un esp铆ritu de esa naturaleza puede hacer regalos y no limosnas. Por lo tanto, sin tomar ese tiempo es imposible llenarse y enriquecerse para, de la abundancia, dar y no quitar o apagar las velas del otro. Lo que necesita una comunidad son individuos libres de la envidia, el resentimiento y la mala fe, en cuyas bocas no exista ninguna n谩usea. Son deseables esp铆ritus alegres y danzarines. S贸lo los que han bajado de la monta帽a pueden concretar algo semejante.

All铆, en las monta帽as, se vive de manera m谩s alegre, pero tambi茅n de manera m谩s arriesgada y vital. Una de las consecuencias negativas de este ejercicio de abandono es la aceptaci贸n de una vida voluntaria en el hielo. La gente no tolera a aquel que decide conscientemente abandonar el reba帽o; quieren que siga en el desierto, cargando toda suerte de b谩rtulos dial茅cticos. No soportan ver c贸mo, de repente, al individuo libre le comienzan a salir orejas detr谩s de las orejas, alas, pies livianos, serenidad y orgullo. Es algo que aumenta m谩s su miseria y su recelo colectivo. Una consecuencia positiva de vivir en las monta帽as es que posibilita un goce genuino del esp铆ritu propio, es decir, la mala conciencia es erradicada all铆. El individuo se desprende de esos sentimientos de culpabilidad por sus pecados y faltas morales y acepta su naturaleza inocente, superando as铆 la tensi贸n entre cuerpo y esp铆ritu.

La filosof铆a de Nietzsche, expuesta para algunos de manera encriptada en el Zaratustra, defiende la afirmaci贸n de la vida, lo imperfecto y la dimensi贸n tr谩gica y alegre de 茅sta. Para 茅l, amar lo perfecto, lo ideal, lo imposible, es odiar la vida, porque es en la imperfecci贸n donde radica la belleza de la existencia. Adem谩s, considera que el judeocristianismo quita y no da, mientras que 茅l quiere regalar y dar a los dem谩s. La parte asquerosa y repugnante del cristianismo radica en que necesita de la debilidad f铆sica y espiritual del otro para poder afirmarse de manera m谩s f谩cil. Zaratustra, el ejemplar ya no cristiano a imitar, se afirma desde la riqueza y la plenitud, y por eso puede dar sin esperar nada a cambio. El amor, para 茅l, es afirmarse a s铆 mismo y tomar el pathos de la distancia. Es un irse apresurado y veloz de la patria. No es novedad: la gente suele odiar de manera gratuita a los que se separan, a los que huyen de la uniformidad y batallan contra la homogeneizaci贸n y la eliminaci贸n de las diferencias, porque temen a lo diferente y a lo desconocido. La filosof铆a de Nietzsche es una visi贸n positiva y afirmativa de la vida, donde el ejercicio de abandono y la individualidad son valorados, y donde el amor se expresa a trav茅s de la generosidad y la afirmaci贸n de la diferencia.

Amar la vida es aceptarla tal como es, con sus aspectos alegres y tr谩gicos. Amar solamente sus aspectos positivos, alegres y placenteros es amarla de manera resentida. Querer evitar el dolor a toda costa, algo caracter铆stico en nuestra 茅poca, es renegar del aspecto tr谩gico de esta. La idea de una vida perfecta y libre de sus aspectos negativos es el resultado de una consciencia resentida y represiva. Solo aquellos que aceptan la vida y pueden crear verdaderos valores, son aquellos que gozan con lo imperfecto, las consciencias activas. Zaratustra no se queda en el Monte como el santo porque 茅l ama la vida y a los hombres de manera imperfecta, conoce su naturaleza. El santo est谩 resentido y por eso, en vez de dar, quita; vive de forma represiva y no es rico como Zaratustra, que da de su sobreabundancia. Amar la vida es una invitaci贸n a abandonar una vida represiva y buscar una expansiva. El terreno del individuo represivo es pobre y su actuar es negativo. Lo importante es crear, no crear es lo malo. Siempre habr谩 personas con una mayor capacidad creadora. Buscar nuestra esencia, explorar de forma expansiva nuestra humanidad, es vivir de manera activa.

Zaratustra es, desde un punto de vista literario y filos贸fico, la ant铆tesis por excelencia de Cristo. Encarna la positividad y la afirmaci贸n que Cristo y sus seguidores rechazan. Ambos se afirman pero en lugares distintos: Zaratustra lo hace con alegr铆a desbordante en la monta帽a, mientras que Cristo, confundido y necesitado, se afirma de manera d茅bil y reactiva en el desierto. Zaratustra abandona su patria, su desierto, y asciende a las altas monta帽as para transformarse. Cristo, en cambio, se introduce en lo m谩s viscoso del desierto. All铆 no disfruta de su soledad, 茅sta se torna insoportable y delirante debido a la necesidad de alimento y el excesivo calor, pues es posible que los factores ya mencionados hayan afectado su percepci贸n y provocado alucinaciones. En el desierto, se dedica a negar sus instintos y sus anhelos en pos de un Dios que no lo asiste en los momentos que m谩s lo necesita. Zaratustra, por el contrario, goza de su esp铆ritu y soledad, se afirma activamente, acepta sus tres ojos, sus tres manos y sus tres pies; las aureolas las dej贸 en el mercado, en el desierto. Su soledad es positiva y creadora, y por diez a帽os la acepta hasta que su copa est谩 desbordada, hasta que la transformaci贸n necesaria ha sido consumada; su metamorfosis del mirar y la ausencia de n谩usea en su boca son las notas rutilantes. Su praxis se convierte en un ejercicio enteramente afirmador, ajenos le son los sentimientos represivos que debilitan la potencia interna y externa ajena. Cristo, a duras penas, soport贸 cuarenta d铆as y cuarenta noches en el desierto, pues es un territorio tan pobre e inh贸spito, es imposible soportarlo por mucho tiempo. Cristo fue tentado en el desierto. En tal sitio, dijo s铆 a la idea del cuerpo y no al cuerpo, como si el esp铆ritu fuera algo real en el cuerpo y no una forma metaf贸rica de hablar de 茅l. Zaratustra, por su parte, transform贸 su coraz贸n en las monta帽as. En fin, Cristo se presenta al pueblo como un ser necesitado y pedig眉e帽o mientras que Zaratustra baja de la monta帽a trayendo regalos a los individuos del mercado.

Zaratustra es un llamado a la soledad. En ingl茅s existe una diferencia entre la soledad como 芦solitude禄 y la soledad como 芦loneliness禄. La primera se caracteriza por ser positiva, mientras que la segunda es negativa. Schopenhauer afirma que 鈥渓a soledad es el destino de todos los esp铆ritus excelentes鈥. El fil贸sofo Henry David Thoreau sostiene lo siguiente: 鈥渆ncuentro saludable el estar solo la mayor parte del tiempo. La compa帽铆a aun la mejor, cansa y relaja pronto. Me encanta estar solo.鈥 Ambos autores ciertamente se est谩n refiri茅ndose a la primera. La soledad es positiva cuando es el resultado de una elecci贸n consciente para buscar tiempo a solas, reflexionar, descansar o dedicarse a actividades personales sin tozudas interferencias externas. Vista de esta manera, esta puede ser una experiencia positiva y enriquecedora, ya que permite la autorreflexi贸n, el autoconocimiento y el desarrollo y potenciaci贸n de nuestra riqueza interior. Sin embargo, la soledad se vuelve patol贸gica cuando causa angustia, tristeza y una sensaci贸n de vac铆o. En lugar de potenciar la vida interior y exterior, como si lo hace la primera, la debilita.

Por eso Zaratustra dice: 芦Huye, amigo m铆o, a tu soledad禄, pero no a una soledad enfermiza y patol贸gica. Huir a nuestra soledad significa ejercer el arte de la autorreflexi贸n y autoconocimiento, pues a veces nosotros, como lo dice en la genealog铆a de la moral, los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos. El zumbido constante de las moscas venenosas y el vocer铆o de sus 铆dolos, ambos de naturaleza s煤bita y reactiva, es inmenso y ensordecedor y la voz del cuerpo activo, la gran raz贸n, se torna imperceptible. 芦Ensordecido te veo por el ruido de los grandes hombres, y acribillado por los aguijones de los peque帽os禄, dice Zaratustra. No es extra帽o que la gente hoy d铆a admire y prefiera a los 铆dolos de las redes sociales, es decir, a los que destacan en YouTube, Facebook, Instagram, ticktok entre otras; los creadores de videos c贸micos en estas plataformas reciben muchas m谩s visitas que un video bien informado de filosof铆a, matem谩tica o ciencia. Dudo mucho que Nietzsche en esta 茅poca si fuese 鈥渃reador de contenido鈥, 鈥攕iempre me ha parecido rid铆culo llamar as铆 a estos sujetos ordinarios y superficiales鈥, recibir铆a muchas visitas. Zaratustra dice que 芦el pueblo comprende poco lo grande, esto es: lo creador. Pero tiene sentidos para todos los actores y comediantes de grandes cosas禄. Nietzsche, hablando por medio de su personaje, es consciente de que el ser humano de hoy y de siempre es activo y reactivo, y da la sensaci贸n de que lo reactivo siempre triunfa sobre lo activo, pero es solo aparente. Por el contrario dice Zaratustra: 芦en torno a los inventores de nuevos valores gira el mundo: 鈥攇ira de modo invisible禄.

Desde la filosof铆a de la voluntad, elevada al grado de la cosa en s铆 por Schopenhauer, se puede afirmar que el individuo, m谩s que raz贸n o idea, es voluntad. Y toda voluntad quiere afirmar su diferencia, es imposible que esta sea indiferente a ese querer. Sin embargo, a la sociedad contempor谩nea se le reconoce por su incapacidad de ejercer su se帽or铆o. As铆 pues, existe una verg眉enza generalizada que le impide afirmarse desde la exuberancia de esp铆ritu como se帽or o como siervo. Se debe recalcar nuevamente, asimismo, que no solo mandando se puede ejercer la voluntad de poder sino que adem谩s obedeciendo. Por tal motivo es que dice Nietzsche que 芦en todos los lugares donde encontr茅 seres vivos encontr茅 voluntad de poder; e incluso en la voluntad del que sirve encontr茅 voluntad de ser se帽or禄(Nietzsche, s.f., p. 70). Ahora bien, el ser humano actual no quiere mandar ni obedecer; en eso consiste la fealdad y la repugnancia de este individuo, dir铆a Nietzsche. No obstante, la voluntad de autoafirmaci贸n no puede ser ahogada completamente, esta siempre buscar谩 mecanismos sutiles para autoafirmarse incluso si tiene que recurrir a nimiedades: peque帽os placeres en p铆ldoras como la compasi贸n, la debilidad o la igualdad. As铆 pues, la m谩s honrada filantrop铆a vendr铆a a ser una forma sutil de afirmarse, la caridad s贸lo ser铆a un mecanismo encubierto para experimentar un m铆nimo de placer de se帽or铆o.

La descripci贸n topol贸gica y tipol贸gica del 煤ltimo hombre seg煤n Nietzsche

Con la muerte de Dios se abre paso a dos posibilidades: la irrupci贸n del superhombre o la del 煤ltimo hombre. En su obra filos贸fica As铆 habl贸 Zaratustra, Nietzsche introduce el concepto del superhombre y el de su opuesto, el 煤ltimo hombre, del que nos ofrece, especialmente en el pr贸logo, un cuadro bastante fresco y desconsolador. Nietzsche afirma que 芦el superhombre es el sentido de la tierra禄 (Nietzsche, s.f., p. 6). As铆, un espacio-tiempo des茅rtico, 谩rido y sin sentido, al contacto con el superhombre se torna significativo, rico, alegre y afirmador de la vida. En virtud de su autoafirmaci贸n exuberante, el comportamiento pr谩ctico y te贸rico del superhombre trasciende las categor铆as tradicionales de la moralidad occidental. Esta dilatada riqueza interior le permite elevarse m谩s all谩 del bien y del mal.

Es importante recalcar que el superhombre para Nietzsche es la expresi贸n m谩s elevada de la vida ascendente y la limpieza, mientras que al hombre acomodado y conformista lo describe como 芦una sucia corriente禄 (Nietzsche, s.f., p. 7). Por lo mismo, el superhombre debe convertirse en un enorme oc茅ano para poder recibir toda esa sucia corriente sin volverse impuro (Nietzsche, s.f., p. 7). En conclusi贸n, el superhombre expresa la forma m谩s alta de vida, mientras que su contraparte es la expresi贸n m谩s lograda de una vida decadente y de bajeza indecibles.

La muerte de Dios puede originar dos actitudes: la activa, que consiste en un ejercicio creador de nuevos valores radicalmente opuestos a los del cristianismo, y la reactiva, que se manifiesta en una incapacidad generalizada de trascender los valores tradicionales. La Ilustraci贸n fue el movimiento que dio muerte a Dios, pero fue incapaz de ir m谩s all谩, de tocar las fibras sensibles del judeocristianismo, es decir, sus valores morales. Aunque la ideolog铆a de la Ilustraci贸n canta coplas al supuesto 茅xito de la humanidad de haber llegado a la mayor铆a de edad; Nietzsche piensa algo distinto: ve en el surgimiento del positivismo, el ate铆smo, el humanismo, etc. la actitud reactiva y no la activa; ellos representan al hombre sanguijuela que intenta reemplazar los grandes valores y la religi贸n por el conocimiento, el exacto, el cient铆fico. Todos ellos se pelean con el espectro de Dios, desgastando energ铆a intelectual en refutar, en nombre de la ciencia, hip贸tesis definitivamente infundadas como la existencia del alma, el infierno, la otra vida, etc.; pero no logran realizar an谩lisis cr铆ticos y agudos como los que Nietzsche s铆 desarrolla en sus diversas obras filos贸ficas.

En su aspecto topol贸gico, la territorialidad dome帽ada por el 煤ltimo hombre ser谩 inf茅rtil; nada bueno, bello e imponente ver谩 la luz en dicho espacio-tiempo. Dice Nietzsche que 芦ese terreno ser谩 pobre y manso, y de 茅l no podr谩 ya brotar ning煤n 谩rbol elevado禄 (Nietzsche, s.f., p. 9). Ser谩 pobre porque el 煤ltimo hombre se conforma con los productos formales y materiales surgidos de la modernidad; y ser谩 manso porque este sujeto ser谩 incapaz de trascender los valores socialmente establecidos, todos ellos de origen judeocristiano. 驴C贸mo se podr铆a esperar alguna creaci贸n excepcional de un individuo que se refugia en el mercado, que se confunde con la indeterminaci贸n del mont贸n, y se junta con los bufones y las moscas venenosas? El 煤ltimo hombre es un ser ordinario, mediocre y mundano; que experimenta v茅rtigo ante la altura. Ser铆a necio esperar producciones elevadas de un territorio dominado por el conformismo burgu茅s y la contienda dial茅ctica.

En primer lugar, al 煤ltimo hombre se le puede considerar como un individuo plenamente terrenal. Este ya no est谩 en la b煤squeda desesperada por alcanzar un trasmundo. Como heredero del ejercicio llevado a cabo por los grandes negadores, los hombres superiores, que no eran los superhombres, es un sujeto ateo. Es el que vive en un mundo en el que Dios ha muerto pero 茅l parece ignorar tal cosa y vive ya no sujeto a los grandes ideales del cielo sino a los raqu铆ticos estatutos terrenales. Por eso Nietzsche se expresa con tanta amargura sobre este individuo. La sociedad a la que pertenece no tiene ninguna esperanza de redenci贸n ya que el 煤ltimo hombre no es ni camello ni le贸n, es el resultado de la destrucci贸n del le贸n, 茅l, por su cobard铆a y conformismo, no puede trascender su situaci贸n objetiva y subjetiva en su mundo. Este espacio-tiempo, nos dice Nietzsche, ser谩 pobre y pesado porque estar谩 contaminado a煤n con los viejos valores cristianos, que esquilman los instintos vitales tonificantes de la vida; nada afirmativo o alegre puede originarse a partir de tales valores. En tal sentido, 芦pesadas son para 茅l la tierra y la vida; 隆y as铆 lo quiere el esp铆ritu de la pesadez! Mas quien quiera hacerse ligero y transformarse en un p谩jaro tiene que amarse a s铆 mismo: 鈥 as铆 ense帽o yo禄 (Nietzsche, s.f., p. 119). La vida donde domina la voluntad de verdad es pobre, mientras que la que est谩 impregnada por el h谩lito de Dionisios es alegre, liviana, creadora y afirmativa; en suma, rica.

El 煤ltimo hombre, si bien no de manera expl铆cita, niega a Dios y al mundo de la trascendencia. Por tal motivo, se le considera como un ateo. Esa negaci贸n del cielo, al no transformarse en una afirmaci贸n activa de la vida terrena, deviene asimismo en una bochornosa negaci贸n del mundo sensible. En vez de decir 芦s铆禄 a su voluntad de se帽or铆o, para hacer de la tierra un sitio dionis铆aco, conserva los antiguos valores del difunto Dios y los integra a su constelaci贸n 茅tica poni茅ndolos en pr谩ctica. As铆, este individuo se convierte en un ser pobre, compasivo y decadente. Ser谩 un hombre plenamente terreno, es verdad, pero decadente en el m谩s alto grado e incapaz de afirmar su voluntad de poder. Es risible, ha matado al tigre, pero se ha asustado con su cuero.

El surgimiento de este personaje, llamado tambi茅n el m谩s repugnante de los hombres, lo ve Nietzsche como algo de naturaleza inminente. Este ya no ser谩 capaz de pensar m谩s all谩 de s铆 mismo y de sus mezquinas fronteras. Valorar谩 las cosas en funci贸n de su utilidad. Su arco no apuntar谩 m谩s all谩 de los dominios de su ego铆smo y vanidad. 芦隆Ay! 鈥攅xclama Nietzsche鈥斅lega el tiempo en que el hombre dejar谩 de lanzar la flecha de su anhelo m谩s all谩 del hombre, y en que la cuerda de su arco no sabr谩 ya vibrar!禄 (Nietzsche, s.f., p. 7). Hombres tan pobres que no podr谩n anhelar algo m谩s all谩 del dinero, la fama, el sexo y el placer; hombres tan despreciables que tienen como 煤nica meta alcanzar el poder como representaci贸n, el que busca el decadente, pues no sabe lo que es sentir desde la exuberancia de esp铆ritu. Los esp铆ritus de altura no intentan negar o destruir lo que ellos no son; sin un proceso creador, toda negaci贸n y destrucci贸n carece de sentido. Por eso vale tan poco toda dial茅ctica, niega por negar y es indiferente a la creaci贸n. Estos esp铆ritus livianos, dionis铆acos, son creadores y afirmadores de su voluntad de se帽or铆o y en eso radica su inigualable grandeza.

Una de las caracter铆sticas del 煤ltimo hombre es la pesadez. A las claras es notoria su falta de vitalidad y anhelo de vuelo. Nietzsche dice que ser un 芦 鈥nemigo del esp铆ritu de la pesadez, eso es algo propio de la especie de los p谩jaros禄 (Nietzsche, s.f., p. 119). Es l铆cito decir que el movimiento es lo que caracteriza a los seres vivos, a la vida en general; mientras que la lentitud y la pesadez son signos de una vitalidad agotada y sobrecargada con 铆dolos impuestos por los fetichistas, quienes son incapaces de relacionarse con la vida de una manera que no sea patol贸gica. La vida de la modernidad est谩 encorvada con tantos b谩rtulos dial茅cticos (se sabe que la dial茅ctica es incapaz de afirmarse sin una negaci贸n y de all铆 su decadencia) y judeocristianos.

Por otro lado, el 煤ltimo hombre es un ser obsesionado con el orden, la disciplina, lo pol铆ticamente correcto y todo aquello que conduzca a una cierta armon铆a. Por lo mismo, su l贸gica, su ciencia y su matem谩tica son sus baluartes. Por el contrario, el desorden, lo dionis铆aco, lo irracional y lo ca贸tico lo quieren erradicar; en consecuencia, todo aquello que se presenta abruptamente y rompe con sus dispositivos hermen茅uticos lo quieren re-territorializar, a saber, engullirlo en su totalidad plat贸nica armoniosa. Por eso 芦yo os digo: es preciso tener todav铆a caos dentro de s铆 para poder dar a luz una estrella danzarina禄 (Nietzsche, s.f., p. 9). Es evidente que son los fetichistas, los eternos enemigos de la realidad, los que tienen una imagen invertida de la vida, como algo armonioso y pac铆fico sin contradicciones, como son incapaces de aceptarla tal como es; inventan una a la altura de su mediocridad y resentimiento.

Los esp铆ritus afirmativos no se resienten con la vida ni con el devenir, aceptan lo tr谩gico como una expresi贸n de Dionisos y Apolo. Sin caos, dice Nietzsche, no es posible alumbrar a una estrella danzarina. Nietzsche enf谩ticamente hace alusi贸n a la estrella danzarina pues es una de las caracter铆sticas principales de Dionysos, es el Dios que sabe bailar. La categor铆a que est谩 detr谩s de todo el filosofar Nietzscheano es la vida, en su filosof铆a se respira la vida.

Para el 煤ltimo hombre , advierte Nietzsche, ya no existe posibilidad de dar a luz ninguna estrella. Claro est谩 que al abrazar la vida reactiva, la pesada, que niega los instintos vitales ascendentes, dice no a la vida activa, que es liviana, que sabe danzar, que es alegre, orgullosa y creadora. As铆 pues, su rotundo no a la vida liviana implica un s铆 al mercado y a su pesadez, y un no a las monta帽as y su aire fuerte, que resfr铆a a cualquier esp铆ritu que no est茅 habituado a 茅l y a su fuerza. El 煤ltimo hombre es un individuo m谩s del mercado, su lugar topol贸gico espec铆fico, en donde se presenta la mayor concentraci贸n de moscas venenosas, bufones, gentuza y despilfarro ontol贸gico en general. S贸lo el que pone verdaderamente en pr谩ctica el sentimiento (pathos) de distancia de ese lugar, antit茅tico para cualquier forma de vida superior, puede llegar a parir una estrella de naturaleza danzarina.

El 煤ltimo hombre, como ya se mencion贸 en anteriores p谩rrafos, es una 芦sucia corriente禄, un par谩sito indigno que vive del brillo ajeno, por ejemplo, de los grandes inventos llevados a cabo por los individuos que a煤n en esta arena des茅rtica siguen manteniendo su potencialidad creadora, es un aut茅ntico utilitarista, el eterno tercero pasivo que necesita de una naturaleza superior para poder perpetuarse en la existencia. As铆, su debilidad, resentimiento e impotencia lo motivan a juzgar, atacar y convencer a los individuos de esp铆ritu exuberante para que se unan a sus filas mediocres interesados en hacer de la vida algo ordinario y mon贸tono.

Nietzsche advierte con una lucidez inusual la irrupci贸n de la contraparte del superhombre cuando escribe que 芦llega el tiempo en que el hombre no dar谩 ya a luz ninguna estrella禄 (Nietzsche, s.f., p. 9). Este individuo, al no disponer de ocio creador, le da por trabajar. En consecuencia, trabaja de diez a doce horas al d铆a. Esto se ha convertido en su entretenimiento, cu谩ntas horas pasa pegado en su celular o tableta. En Estados Unidos, una naci贸n de cepa puritana, el trabajo es indispensable. Nietzsche afirma que 芦la gente contin煤a trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento禄 (Nietzsche, s.f., p. 9). Nietzsche vio, desde la modernidad temprana, en las horas excesivas de trabajo un s铆ntoma patente de la nada. La voluntad quiere afirmarse en cualquier actividad por 铆nfima que sea. 隆Qu茅 bajo ha ca铆do este despreciable sujeto! Su sociedad est谩 completamente enfocada en la actividad generadora de abstracci贸n, a saber, de dinero; esa actividad, irrelevante para un esp铆ritu de altura, consume la mayor parte de su tiempo m谩s valioso.

Por eso esta sociedad en la que se mueve el 煤ltimo hombre infunde compasi贸n: 芦隆Ay! 鈥攅scribe Nietzsche en su Zaratustra鈥 Llega el tiempo del hombre m谩s despreciable, el incapaz ya de despreciarse a s铆 mismo禄 (Nietzsche, s.f., p. 9). Para este personaje, que considera el trabajo como algo absolutamente necesario, el tiempo disponible para actividades de ocio se reduce significativamente si no dispone de suficiente capital. Este 煤ltimo hombre est谩 tan atareado en cosas verdaderamente triviales y fr铆volas que ni para despreciarse a s铆 mismo tiene tiempo. En su territorio, que es para el esp铆ritu exuberante un desierto de proporciones infinitas y, como el universo, en constante expansi贸n, todo lo que destila vida ascendente muere y se marchita. El hombre que conoce, es el gran desconocido para s铆 mismo, el hombre que se describe aqu铆 es la caricatura del sobrehumano.

El 煤ltimo hombre, dice Nietzsche, se pregunta: 芦驴Qu茅 es amor? 驴Qu茅 es creaci贸n? 驴Qu茅 es anhelo? 驴Qu茅 es estrella?禄 (Nietzsche, s.f., p. 9). Esto demuestra que desconoce el arte de plantear bien las preguntas, las realiza en t茅rminos metaf铆sicos. Est谩 interesado por saber que es el amor, se preocupa por determinar lo que es, pero no quiere saber qui茅n es el que ama, que quiere y que busca la persona que ama, que tipos de fuerzas dominan al individuo que ama, que tipos de instintos est谩n detr谩s de su pasi贸n, que tipos de pensamientos anidan en la mente del sujeto que declara amar, cu谩les son las emociones que experimenta el individuo que ama y que es lo que dice sobre el amor el amante. Es normal que un individuo de esta naturaleza desconozca el amor, le es imposible, pues sin riqueza de esp铆ritu y amplitud de perspectiva cualquier intento de amor fenece. Adem谩s, el amor le est谩 vedado porque es incapaz de amarse a s铆 mismo; se vuelca en compasi贸n por su pr贸jimo, sin saber que esa falsa compasi贸n es como una suerte de morfina para suavizar su adolorida y maltrecha voluntad de se帽or铆o. C贸mo va a saber de creaci贸n un consumista empedernido, que se limita a consumir lo producido por el esp铆ritu creador. Su anhelo no sobrepasa lo humano, lo demasiado humano; no le interesa ir a la otra orilla, est谩 conforme en su inf茅rtil y reducido terru帽o, sin monta帽as, sin 谩rboles elevados y sin estrellas danzarinas. Le huye a la excelencia y al desarrollo personal, se contenta con vivir una vida c贸moda y sin tareas desafiantes.

El 煤ltimo hombre es da帽ino. En primer lugar, porque es el recept谩culo por excelencia del nihilismo; cu谩nto odio y resentimiento se agazapa en la conciencia de este individuo, ya no dirigido contra el cielo sino hacia la tierra y todo lo alto y bello que hay en ella. En su territorio toda vida ascendente se marchita, transmuta y se vuelve reactiva. El 煤ltimo hombre, dice Nietzsche, 芦todo lo empeque帽ece禄 (Nietzsche, s.f., p. 9). Adem谩s, como la maleza, es duradero e inquebrantable. Seg煤n Nietzsche, 芦su estirpe es indestructible, como el pulg贸n禄 (Nietzsche, s.f., p. 9). Por lo mismo, el 煤ltimo hombre es el que m谩s tiempo vive. Por 煤ltimo, ha renunciado a la excelencia y a toda expresi贸n de grandeza. La comodidad y mediocridad burguesas la llama felicidad. As铆, quiere evitar todo esfuerzo, desea las cosas inmediatas, todo lo que no agote, pues est谩 fatigado espiritualmente. Ellos dicen: 芦nosotros hemos inventado la felicidad禄 (Nietzsche, s.f., p. 9). Definen como felicidad a lo que aumenta y sume al individuo en la decadencia, a lo que lo aparta de la excelencia, a lo que lo aleja de encontrarse a s铆 mismo y a su voz interior, a la actitud derrotista y a la bajeza de esp铆ritu en general. Si el superhombre es el sentido de la tierra, el 煤ltimo hombre es el sin sentido de la tierra.

No al nihilismo

Zaratustra es adem谩s un llamado a transcender el nihilismo. Este consta de tres variantes: el resentimiento, la mala conciencia y el ascetismo. Se podr铆a interpretar el nihilismo como un sentimiento de odio y resentimiento hacia la vida y el devenir. A trav茅s de las ense帽anzas de Plat贸n y S贸crates, aprendimos a te贸ricamente odiar y culpar a la realidad de los sentidos. El resentimiento que les gener贸 el cambio los condujo a odiar el mundo sensual. La religi贸n jud铆a, por su parte, nos ense帽贸 a culpar y odiar religiosamente a aquellos que no pertenec铆an a nuestra estirpe, a los seres humanos diferentes. Con el cristianismo, aprendimos a culparnos y odiarnos a nosotros mismos por nuestra condici贸n pecaminosa. Por otro lado, la ciencia nos ense帽贸 a odiar la subjetividad, la individualidad y la diferencia, en favor de una objetividad fr铆a y ajena a nosotros. Solo cuando logremos invertir por completo ese proceso de valoraci贸n y razonamiento, podremos construir una sociedad activa y afirmativa, capaz de decir s铆 a una vida alegre y creadora. El nihilismo es una etapa necesaria para alcanzar una verdadera transformaci贸n. El nihilismo pasivo y el nihilismo activo son momentos previos a la 煤ltima transformaci贸n, es decir, el devenir Ni帽o. Sin embargo, Nietzsche no revela c贸mo Zaratustra experiment贸 su primera transformaci贸n. Eso es algo personal e 铆ntimo.

El nihilismo es, en su variante de ascetismo , lac贸nicamente hablando, el querer la nada, a saber, cuando la voluntad que quiere y no encuentra nada digno de ser apreciado se torna hacia la nada, y ha influido en la configuraci贸n del mundo occidental. Tanto la religi贸n, al repudiar el cuerpo y buscar la trascendencia, como la ciencia en su b煤squeda exhaustiva de las leyes naturales, han llevado a extremos nihilistas que despojan a la realidad de su esencia. En su af谩n por trascender lo tangible, la religi贸n desvaloriza el cuerpo y la vida terrenal, mientras que la ciencia, al desentra帽ar minuciosamente las leyes que rigen el universo, corre el riesgo de reducir la realidad a un mero esqueleto desprovisto de vitalidad. Ambas posturas, en su af谩n de buscar significado, pueden llevar a una p茅rdida de la esencia misma de la existencia.

Aunque Nietzsche, Marx y Spinoza difieren significativamente en sus enfoques, temas y temperamentos, existe una convergencia notable entre ellos en lo que respecta a la importancia del cuerpo. Y esta visi贸n es m谩s adecuada que la que hoy se tiene de este. Cada uno de estos fil贸sofos reconoce y destaca el papel central del cuerpo humano en la experiencia y comprensi贸n del mundo, as铆 como en la realizaci贸n individual y social. A pesar de sus divergencias filos贸ficas, los tres coinciden en la idea de que el cuerpo es m谩s que una mera c谩rcel del esp铆ritu o un objeto pasivo, sino que constituye un sitio de potencia, afecto y acci贸n activa que influye de manera significativa en la existencia y el florecimiento humano. Ven al cuerpo como el punto de partida para comprender el mundo y el propio ser.

Seg煤n Nietzsche, la construcci贸n de un cuerpo y un esp铆ritu aristocr谩tico implica considerar diferentes aspectos. En primer lugar, se refiere a los tipos de alimentaci贸n f铆sica y espiritual que adoptamos. No solo se trata de nutrir nuestro cuerpo con una dieta adecuada, sino tambi茅n de alimentar nuestra mente y esp铆ritu con ideas y valores elevados. Adem谩s, Nietzsche resalta la importancia del espacio en el que vivimos y el entorno que nos rodea. Un entorno inspirador y enriquecedor puede contribuir a la formaci贸n de un car谩cter noble y virtuoso. As铆 es preciso rodearse de un entorno propicio que estimule nuestro desarrollo hacia la grandeza.

Si partiendo de una perspectiva nihilista y reactiva hemos logrado crear lo que hasta ahora hemos creado, es verdaderamente impresionante imaginar lo que podr铆amos lograr desde una postura activa y vitalista. Al adoptar una actitud proactiva y llena de vida, desplegamos todo nuestro potencial y nos convertimos en individuos activos y sujetos de cambio. En lugar de quedarnos estancados en la negaci贸n y la pasividad, como el esp铆ritu dial茅ctico, nos lanzamos a la acci贸n con entusiasmo y determinaci贸n. Nos desafiamos a nosotros mismos, superamos los obst谩culos y nos abrimos a nuevas posibilidades. Desde esta perspectiva, nuestras capacidades son ilimitadas y nuestro impacto en el mundo puede ser transformador. Imaginemos cu谩nto podr铆amos lograr al vivir plenamente, abrazando la vida con todas sus oportunidades y desaf铆os, y dando lo mejor de nosotros en cada paso que damos.

Para aterrizar, hay que decir que si se busca encontrar en Nietzsche un sistema de conceptos con una concatenaci贸n l贸gica rigurosa, desligado de toda experiencia vital, puede parecer incomprensible. Zaratustra no puede ser le铆do como un manual de filosof铆a racionalista, es una obra maestra escrita con el inconsciente, con el coraz贸n. Por lo mismo, es necesario acercarse a esta de manera m谩s vivencial, tratando de conectar con su lenguaje y sus met谩foras, y considerar que sus conceptos son construcciones imaginativas que buscan expresar la complejidad de la vida humana en su totalidad, incluyendo los aspectos m谩s oscuros e inquietantes. Para Nietzsche, la filosof铆a no puede ser reducida a una mera constelaci贸n de t茅rminos abstractos, fr铆os, objetivos y racionales. Es algo mucho m谩s complejo y plenamente vital. La filosof铆a debe ser en gran medida parcial y tomar partido por lo afirmativo, convirti茅ndose en un campo de batalla contra todo lo reactivo. Solo quien ha dejado atr谩s su patria, su suelo, su aire, su agua y su gente, y ha vivido en la soledad de las altas y g茅lidas monta帽as y con un coraz贸n transformado como el de un ni帽o, puede dar una verdadera definici贸n de la filosof铆a. La definici贸n de la filosof铆a tiene alg煤n sentido solo si es honrada, si es vida activa hecha carne, si es el alimento espiritual que sustenta a una vida activa y afirmadora de su diferencia.

