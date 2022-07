–

En un momento en el que el lugar de la revolución de las mujeres vuelve a estar en riesgo de nuevos ataques, con una canción tradicional de esta región llamamos a la lucha. Esta canción está dedicada a todas las mujeres que luchan y viven según sus principios y sueños por una vida libre.

La resistencia y la lucha del pueblo kurdo siempre ha sido una escuela revolucionaria para los revolucionarios de todo el mundo. Andrea Wolf fue una de esas luchadoras que llegó a las tierras de la revolución y cayó heroicamente como mártir. Después de ella, muchas mujeres internacionalistas la siguieron, uniéndose a la revolución en Rojava. Andrea Wolf, Şehîd Ronahî, al luchar en las montañas del Kurdistán, revitalizó el sueño de la revolución mundial. Se dio cuenta y sintió profundamente que la revolución en Alemania está conectada con la revolución en el Kurdistán. Al igual que con todas las compañeras que dieron su vida luchando por un mundo libre mejor, queremos mantener su espíritu en el trabajo que hacemos, continuando nuestro camino de lucha democrática, socialista e internacionalista en todos sus pasos.

El 18 de mayo de 2022 se cumplió el tercer aniversario de la apertura del Instituto Andrea Wolf de la Academia Jineolojî en el Noreste de Siria. El 18 de mayo es también el día en que conmemoramos a Şehîd Hakî Karer y a los muchos otros compañeros y compañeras que dieron su vida por la lucha por la libertad. Ellas fueron las portadoras de una libertad que nos llega de unas raíces profundas y antiguas, vivas y vívidas. Ellas obtienen la fuerza de la resistencia cultural de esta sociedad y le dan fuerza. Como sus seguidoras, siempre nos apoyamos en estas profundas raíces de la resistencia cultural.

Para conmemorar a nuestras valientes, presentamos la canción Hoy Zeriye, que es en su origen una canción tradicional de la región de Koçerat. Es una canción dedicada a la amada, Zeriye, la dorada o preciada. Su espíritu evoca las raíces que mencionamos. Aunque conocemos la importancia de preservar la originalidad de las canciones tradicionales, nos arriesgamos a adaptar la canción con una letra diferente. Con ello pretendemos expresar el compromiso, la dedicación y el amor revolucionario a nuestras antepasadas en la lucha de las mujeres, a nuestras hermanas, amigas y camaradas en la lucha por la libertad de hoy. Desde Sakine, Arin y Beritan hasta Gule en Alepo, Berta en Honduras, Şujîn en China, Ramona en Chiapas, y a todas las mujeres del mundo que dedicaron su vida a la lucha por la libertad.

En el Instituto Andrea Wolf nos proponemos hacerlo a través de compartir experiencias de mujeres de diferentes regiones del mundo; aprendiendo, trabajando en temas de Jineolojî y desarrollando nuestra lucha común; en el pensamiento, en la acción, en la vida. Invitamos a todas las hermanas, compañeras, organizaciones de mujeres a venir aquí, a Rojava, a compartir, a aprender unas de otras, a tocar, a difundir el espíritu de la revolución de las mujeres.

¡Viva la revolución de las mujeres!

¡Viva la revolución de los pueblos!

¡Jin Jîyan Azadî!

Trabajo en colaboración con:

Enstituya Andrea Wolf ya Akademiya Jineolojî // Koma Şehîd Delila // Koma Şehîd Ezda

Audio: Amir Hesên // Imágen: JinTV, RojavaTV // Montaje: JinTV

Agradecimientos:

Navenda Çand û Huner a Hurî ya Amûde, Mala Êzidiyan a Herêma Cizîrê, Gelê Gundorê û Dugirî, Kedkarên Jin TV.

Letra de la canción (traducción al castellano):

Ey Zeriyê (dorada), dorada

Ey dorada, dorada

Ey dorada, dorada,

La fuerza de las mujeres es la esperanza

El nombre de nuestra dorada es Sakine

Ella construyó el partido de las mujeres

El nombre de nuestra dorada es Arin

Ella liberó Kobane

El nombre de nuestra dorada es Beritan

No cedió a la traición

El nombre de nuestra dorada es Gule

Ella resistió en Alepo

Ey dorada, dorada

Ey dorada, dorada

Ey dorada, dorada,

La fuerza de las mujeres es la esperanza

El nombre de nuestra dorada es Avesta

Ella defendió Afrin

El nombre de nuestra dorada es Malda

Ella vivió Jineolojî

El nombre de nuestra dorada es Hêlîn

De Inglaterra fue a Afrin

El nombre de nuestra dorada es Nucan (Nujan)

Ella defendió a Heftanin

Ey dorada, dorada

Ey dorada, dorada

Ey dorada, dorada

La fuerza de las mujeres es la esperanza

El nombre de nuestra dorada es Berta

Ella resistió en Honduras

El nombre de nuestra dorada es Shujin

Organizó a las mujeres chinas

El nombre de nuestra dorada es Ramona

Guió a las zapatistas

El nombre de nuestra dorada es Andrea

¡Ella fue a las montañas, por la revolución de los pueblos!

No importa la opresión ni las dificultades

¡Nuestra resistencia siempre vivirá!

Contra la división

¡Nos mantenemos unidas!

Escucha a esta chica

Las mujeres no son propiedad de la casa/familia

Dale un Kalashnikov a esta mujer

Las mujeres defienden la sociedad

Dale un tambur (instrumento) a esta mujer

Nuestras voces viajan por el mundo

¡Canta, canta amiga!

¡Levántate, levántate amiga!

Por la revolución mundial

Oh, querida, oh, querida

Oh mi querido mundo

Oh mi querida, oh mi querida

Oh mi querido mundo

Las mujeres se ponen de pie

Construyamos la revolución

Las mujeres se ponen de pie

¡Construyamos la revolución!

Oh querida, oh querida, oh querida, oh querida

¡Viva la revolución de las mujeres!

Oh, querida, oh, querida, oh, querida

¡Viva la revolución de los pueblos!

Oh, querida, oh, querida, oh, querida

¡Honremos/celebremos la lucha de las mujeres!

Oh, querida, oh, querida, oh, querida

¡Mujeres, vida, libertad!

