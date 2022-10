–

Las protestas tras el asesinato de Jina Amini por la policía de la moral iraní no han cesado durante más de 40 días. Muchas ciudades del Kurdistán Oriental (Rojhilat) y de Irán están en plena revuelta liderada por mujeres bajo el lema “Jin, Jiyan, Azadî” (“Mujer, vida, libertad”).

El Partido por una Vida Libre en el Kurdistán (PJAK) y el Movimiento Kurdo Oriental por la Libertad y la Democracia (KODAR) propusieron, recientemente, una hoja de ruta para resolver la crisis en Irán y en el Kurdistán Oriental.

En declaraciones a la agencia de noticias ANF, la co-presidenta del PJAK, Zîlan Vejîn, destacó que las soluciones que proponen corresponden a las demandas de la población rebelde de Irán y del Kurdistán Oriental, especialmente de las mujeres.

-Han más pasado 40 días desde el asesinato de Jina Amini. Las protestas se han convertido en un levantamiento en el Kurdistán Oriental e Irán. ¿Por qué Jina Amini, en particular, se convirtió en el catalizador de la resistencia colectiva en todo Irán?

-En primer lugar, hay que señalar que, tras la Revolución Islámica de 1979, los pueblos de Irán siempre se han rebelado contra las políticas, los conceptos políticos y el sistema del régimen actual. Esto se aplica, en particular, a la política en relación con las mujeres, la sociedad y los pueblos. El enfado por el trato que el régimen actual da a las mujeres, la sociedad y los pueblos, siempre ha sido grande, y la demanda de cambio siempre ha estado viva. Sin embargo, las demandas de las mujeres y los pueblos por la libertad, la igualdad y la democracia siempre han sido respondidas por el régimen actual con violencia, opresión e inhumanidad. La legislación actual niega a las mujeres cualquier derecho. La realidad del Estado y del régimen se basa en la esclavitud absoluta de las mujeres. Las mujeres están en prisión. Por supuesto, toda la sociedad y los pueblos están también en prisión con ellas. Este sistema patriarcal, reaccionario, sexista y religioso, basado en la esclavitud absoluta de las mujeres, acaba por encarcelar a toda la sociedad en la esclavitud.

Así que lo que se expresa a través de Jina es la demanda de libertad, igualdad, democracia y justicia para todos los pueblos de Irán. En Irán, los kurdos, los árabes, los baluches y los azeríes, en definitiva, todos los grupos y pueblos étnicos y religiosos, son negados, ignorados. Sus legítimas reivindicaciones son respondidas con violencia. En este sentido, las mujeres se identifican más con Jina, pero la población en general, liderada por las mujeres, exige un futuro libre a través de la persona de Jina. Porque en un país donde las mujeres no son libres, nadie es libre. Por lo tanto, la prioridad de la libertad de las mujeres y el hecho de que todos los pueblos de Irán vean su futuro libre en la libertad de las mujeres, con el lema “Jin, Jiyan, Azadî”, tiene un gran significado y profundidad. Sobre esta base, la libertad de las mujeres dará forma a la libertad de todo el país y determinará su futuro. El espíritu creado por Jina es el espíritu de una resistencia liderada por mujeres para la libertad y la igualdad de los pueblos de Irán. Manifiesta la profundidad histórica de la resistencia. Se trata de reflexionar sobre las propias raíces históricas, la propia naturaleza y el vínculo con la mujer. El objetivo es construir una sociedad libre basada en mujeres libres.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es, por supuesto, que Jina era kurda y el centro de las manifestaciones estaba en el Kurdistán. El serhildan (levantamiento) comenzó en el Kurdistán, pero Teherán, Tabriz, Baluchistán y Ahwaz recogieron la voz del Kurdistán. En este sentido, el Kurdistán iraní es un foco para todos los demás pueblos iraníes. Por ello, el serhildan impulsado por las mujeres y el pueblo kurdos se ha extendido a muchas ciudades, especialmente en la capital, Teherán, y continúa. El papel del Kurdistán es importante. Hay que ver qué fuente de fuerza, moral y motivación es el Kurdistán. Sin duda, este aspecto podría evaluarse de forma más exhaustiva, pero en resumen, esto es lo que puedo decir.

-¿Por qué juega un papel tan importante el lema “Jin, Jiyan, Azadî”? ¿Cuál es su influencia en los pueblos de Irán?

-Hay que ver que todos los implicados en el serhildan se han unido bajo esta consigna sin preguntar ni cuestionar. Durante años, la población y las mujeres de Irán han buscado una fórmula para salir de la situación actual. En este sentido, el lema “Jin, Jiyan, Azadî” se convirtió en una expresión del tipo de futuro al que aspiran todos los pueblos de Irán y especialmente las mujeres. La frase “Jin, Jiyan, Azadî” es también una expresión de una cultura, una lengua y una historia social comunes de la familia lingüística indoeuropea. Por lo tanto, bajo este lema, todas las personas de todas las edades de Irán y Rojhilat se han unido y levantado. Porque en Irán no hay mujeres, no hay vida y no hay libertad.

Ahora, primero, se reconoce la identidad y la existencia de las mujeres sobre la base de los principios de libertad e igualdad, luego se construye la vida en torno a estos principios y a la realidad de las mujeres, y la libertad se realiza finalmente con la formación de estos principios. Sin embargo, también ha habido ataques e intentos de distorsionar el lema “Jin, Jiyan, Azadî” y la realidad ideológica y filosófica en la que se basa. Hay planteamientos y actividades de propaganda que pretenden despojar al lema de su esencia. Algunas fuerzas que se definen a sí mismos como alternativos y de oposición al régimen iraní, también atacan la frase “Jin, Jiyan, Azadî” y tratan de distorsionar su esencia. Combatir a estas fuerzas es una tarea importante para cualquiera que crea en la filosofía y la verdad ideológica de “Jin, Jiyan, Azadî”. Por lo tanto, es necesario referirse siempre a esta fuente, y expresar y comprender correctamente la realidad filosófica e ideológica en la que se basa. Con el lema y el concepto de “Jin, Jîyan, Azadî”, Rêber Apo (Abdullah Öcalan) creó el movimiento de libertad de las mujeres kurdas y la realidad de las mujeres combatientes. Hizo de ellas la base filosófica e ideológica y la fuente del movimiento de las mujeres.

Por supuesto, Rêber Apo fue el primero en expresar este lema como una “fórmula mágica”. Durante 50 años, ha dado forma, diseñado y estructurado tanto el movimiento de liberación kurdo como el movimiento de liberación de la mujer en las cuatro partes del Kurdistán con este enfoque filosófico e ideológico. La esencia del paradigma para construir una sociedad ecológica de base y democrática basada en la liberación de la mujer se manifiesta en el lema “Jin, Jiyan, Azadî”. Por lo tanto, es la clave para resolver todos los problemas sociales, económicos, ecológicos, militares y políticos que la modernidad capitalista y las estructuras del Estado-nación han creado. Es la brújula y la guía para todos los que buscan una salida a estos problemas. Por eso, es aceptado y utilizado por todos. El 24 de junio de 2013, Rêber Apo instó a las activistas del movimiento por la libertad de las mujeres kurdas, diciendo: “Deben seguir enseñando y estableciendo la fórmula mágica ‘Jin, Jiyan, Azadî’”. Les encomendó la tarea de basarse en esta fórmula y difundirla por todo el Kurdistán, para extenderla en Oriente Medio y en el mundo. El movimiento por la libertad de las mujeres en Rojhilat, dirigido por la Comunidad de Mujeres Libres del Kurdistán Oriental (KJAR), se basa en esta realidad ideológica y filosófica. El régimen iraní no es la primera vez que escucha esta consigna. Nuestra camarada Şirin Alamhouli fue la primera en escribir el lema “Jin, Jiyan, Azadî” en la pared de una prisión iraní. Este lema conduce al camino de la libertad.

En conclusión, me gustaría decir que la lucha de las mujeres kurdas contra el sexismo, el nacionalismo y el fundamentalismo, tiene un gran impacto en la incipiente lucha por la liberación de la mujer en el mundo e inspira a las mujeres del mundo. En este sentido, la lucha de las mujeres kurdas se convierte en universal.

-En Irán, las mujeres siempre han sido la fuerza principal de los levantamientos revolucionarios. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Por qué exigen la caída del régimen?

-Es una cuestión importante, y por muy importante que sea, también es importante que se planteen bien las reivindicaciones. Las mujeres han expresado su rabia y su rebelión contra el actual régimen totalitario, sexista y antidemocrático iraní cortándose el pelo y despojándose del hiyab. Sin embargo, también es necesario definir correctamente el origen de esta ira y presentar correctamente el punto de partida de la revuelta. Las mujeres son cosificadas en Irán. Su voluntad y su existencia son cautivas e ignoradas en el sistema patriarcal y sexista. La libertad de las mujeres no es una cuestión menor, sino que expresa una realidad social y una libertad diferentes. Las demandas de libertad de las mujeres no terminarán cuando el régimen iraní suavice el hiyab o reforme la institución de la brigada anti-vicio. Las demandas de libertad sólo terminarán cuando se reforme la Constitución a favor de los derechos de las mujeres y se cambie toda la cara masculina, religiosa y sexista del sistema. Por lo tanto, es necesario un cambio mental y paradigmático. Por supuesto que no será fácil. Nos enfrentamos a un régimen patriarcal y reaccionario de 43 años. Se ha institucionalizado en términos económicos, políticos, sociales y culturales. Sobre la base de esta realidad institucional, sistematiza y legitima la explotación. Oprime y persigue a las mujeres y a los pueblos marginados por su fe, su lengua, su cultura y su identidad étnica, y les inflige todo tipo de violencia.

La situación de las mujeres no puede separarse de la realidad de la sociedad. La realidad de las mujeres está integrada en la realidad de la sociedad. En este sentido, las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad y la libertad son también las reivindicaciones de los pueblos kurdo, azerbaiyano, baluche y árabe. Una cuestión importante ahora es en qué dirección se cumplirán las demandas si hay cambios. Ni las soluciones blandas ni las transformaciones y cambios orientados al sistema capitalista satisfacen las demandas de libertad. Pues la situación en la que se encuentra hoy el sistema capitalista es de crisis y caos. La vida liberal y la estructuración del Estado-nación no aportan soluciones a los problemas políticos, sociales, culturales, económicos, ecológicos y militares de Oriente Medio y del mundo, sino que los agravan.

Los valores morales y culturales de la humanidad se ven gravemente atacados por este sistema. Por lo tanto, es necesario provocar un cambio haciendo hincapié en la cultura democrática y los valores de la comunidad, y trabajando para construir una nación democrática. La fuerza dinámica y los verdaderos focos de atención que propiciarán este cambio son, sin duda, las mujeres y los pueblos. El curso de su lucha será crucial para que este proceso funcione a favor de la democracia y la libertad. Las mujeres no deben perder nunca la esperanza y deben estar seguras y decididas a llevar la resistencia a buen puerto, pase lo que pase. No cabe duda de que habrá que pagar un alto precio, pero la resistencia debe continuar hasta conseguir resultados. El espíritu común de resistencia que los pueblos han logrado bajo el liderazgo de las mujeres debe ser preservado y desarrollado. Las reivindicaciones de los pueblos dirigidos por mujeres deben entenderse y evaluarse sobre esta base.

-¿Cuál cree que es la solución? ¿Cuáles son sus sugerencias?

-La revolución por la libertad liderada por las mujeres lleva más de 40 días. Las mujeres, en particular, y la población, en general, son inflexibles y dicen que no abandonarán las calles y las plazas hasta que se consiga el cambio. El régimen iraní ha respondido hasta ahora a las demandas con violencia. Ha matado a cientos de personas y miles están actualmente en centros de tortura y bajo custodia. A pesar de esta violencia y estos ataques, no creo que las mujeres y los pueblos den un paso atrás a partir de ahora. Se defienden a cualquier precio. Esto demuestra lo que ha sucedido hasta ahora. Por eso se pregunta cómo y dónde se puede buscar la solución, cuál puede ser la verdadera solución. Las organizaciones, formaciones y estructuras políticas y sociales, así como el régimen, son responsables.

Mantener el país en un ambiente de constante conflicto, violencia y guerras no ayuda al régimen. Hay que tener en cuenta lo que ya ha ocurrido en Oriente Medio. Siria e Irak son los ejemplos más concretos. El régimen debe aprender de lo que ha sucedido en estos países. Debe escuchar y comprender las demandas del pueblo, y someterse a un cambio y una transformación democráticos en consonancia con esas demandas. Si nos fijamos bien, los pueblos no han pedido a ningún poder exterior que atienda sus demandas, y siguen sin hacerlo. Porque han visto lo que ha sido de los países en los que han intervenido las potencias capitalistas del Estado-nación: la inestabilidad, la destrucción y la guerra perpetua en todos los sentidos se han convertido en el destino casi inalterable de estos países. Por ello, el movimiento ve la solución en la dinámica interna y apuesta por ella.

Uno de los principales eslóganes de azerbaiyanos, árabes, persas, baluches y kurdos es “Somos los pilares y el apoyo de los demás”. El régimen iraní debe responder a las demandas de los pueblos, las sociedades y las mujeres reconociendo esta realidad. El régimen declara que todas las potencias internacionales capitalistas le son hostiles y pretenden destruir y aniquilar a Irán. Por lo tanto, está en guerra con estas potencias dentro y fuera del país. Sobre esta base, el régimen siempre ha sido una parte importante de las guerras en curso en países como Líbano, Yemen, Irak, Siria y Afganistán.

Irán siempre ha luchado contra las fuerzas que define como enemigas en estas zonas, y pensaba y piensa que así mantendría la guerra y la lucha fuera del interior de Irán. Es necesario afirmar que el régimen está muy equivocado en este sentido. Los acontecimientos de hoy también lo confirman. Porque es el pueblo de Irán el que tiene los verdaderos problemas y conflictos con el actual régimen iraní. Un país no puede abrirse a la intervención extranjera sin movilizar dinámicas e iniciativas internas que perturben el sistema existente.

Por lo tanto, el régimen debería escuchar a la oposición social y entender lo que quiere la dinámica interna, en lugar de propagar lo hostiles que son las potencias extranjeras para ellos, y que la dinámica interna está controlada por estas potencias extranjeras. Porque son los pueblos de Irán los que exigen un cambio basado en la democracia y la libertad. Ellos son los portadores de los valores sociales y culturales que históricamente han representado y protegido con más fuerza hasta hoy. Estos pueblos aman su país y su patria más que nadie y quieren protegerlo. Cabe destacar que no sólo han coreado la muerte del dictador, sino también consignas que expresan su rechazo a Estados Unidos e Israel. Han expresado repetidamente su desaprobación y oposición al sistema imperial que gobierna el mundo. Por lo tanto, el régimen iraní debería estar abierto a satisfacer las demandas del pueblo iraní para encontrar una solución.

Otra cuestión importante es qué soluciones prevén las fuerzas, formaciones y estructuras que se autodenominan reformistas. Es necesario evaluar los planteamientos de estas fuerzas, y cuestionar el proceso y las causas que condujeron a la revolución de 1979 en Irán para sacar suficientes lecciones y conclusiones. Al igual que los pueblos y las mujeres de hoy se rebelan contra las prácticas antidemocráticas y la realidad del régimen actual, en el periodo anterior a 1979 se rebelaron contra las políticas del gobierno de entonces y exigieron libertad. Se opusieron a las desigualdades e injusticias desde el punto de vista social, político y económico. Se rebelaron contra una concepción que divide y polariza a la sociedad y a los pueblos, que explota los recursos económicos del país y los pone al servicio de un grupo determinado de personas. Los obreros, los trabajadores, las mujeres y los pueblos se resistieron a la explotación de la fuerza de trabajo, contra la política de la modernidad capitalista que destruye y socava los valores morales y políticos de la sociedad, y contra la política que priva a las mujeres de su existencia, utilizándolas como una mercancía hace y explota. Lucharon para cambiar eso. Por lo tanto, la solución no puede estar en un enfoque orientalista, como al que aspiran las fuerzas de la modernidad capitalista. Mientras el capitalismo se encuentre en un impasse y una crisis sistémica en Oriente Medio y en todo el mundo, aceptar y aferrarse a las soluciones alternativas que ofrece este sistema no servirá de nada. En este sentido, las soluciones propuestas por las fuerzas que se autodenominan reformistas en la situación actual no serán aceptadas ni abrazadas por los pueblos iraníes. Deben reconocer la realidad y decir adiós a este falso enfoque.

Definimos la solución por la que luchamos como la tercera vía. Las fuerzas que promueven esta línea son la Alianza por la Democracia y la Libertad y el Frente de los Pueblos, dirigido por mujeres, con sus demandas de libertad, democracia e igualdad. Como PJAK y KODAR, hemos presentado anteriormente nuestra hoja de ruta y propuesta para la solución. Las demandas que las mujeres y los pueblos están haciendo hoy son las soluciones que también estamos considerando. En concreto, la Constitución del país debe ser revisada en base a criterios democráticos. La existencia y la identidad de todas las estructuras culturales, religiosas y étnicas y de los pueblos que viven en Irán deben estar garantizadas constitucionalmente sobre la base de la igualdad, la libertad y la democracia. Sobre la base de la protección de la integridad territorial de Irán, deben establecerse y reforzarse los gobiernos y administraciones locales. Debe garantizarse constitucionalmente el derecho de las mujeres a expresarse libremente y en igualdad de condiciones en el ámbito político, económico, social y en todas las demás esferas del país. La voluntad de la juventud, la fuerza más dinámica y pionera de la sociedad y del país, debe ser tomada como base y reconocida como fuerza para construir un futuro libre del país.

-Por último, pero no por ello menos importante, los kurdos representan una dinámica importante y el principal agente de cambio en Irán. ¿Cómo deben comportarse los partidos, movimientos y organizaciones políticas kurdas en este proceso?

-Los ojos del mundo están ahora pendientes de los acontecimientos en Irán y en Rojhilat. Hay que reconocer que los kurdos, junto con las mujeres, forman la vanguardia más importante del país. Al igual que los pueblos del mundo depositan sus esperanzas en la lucha de las mujeres iraníes por la libertad, los pueblos de Irán y del mundo ven su futuro en libertad en la lucha de los kurdos. Por lo tanto, estas expectativas y demandas no pueden ser satisfechas con políticas y enfoques nacionalistas de miras estrechas. Las fuerzas que aborden este proceso sobre una base estrechamente nacionalista y partidista, perderán. Con este planteamiento, no pueden luchar ni hacer política. Si se lleva a cabo una política nacional adecuada y se presentan proyectos sobre esta base, serán aceptados por todos los pueblos de Irán.

La población persa coreó “Kurdistán, Kurdistán, sos los ojos y la luz de Irán” durante las manifestaciones. El Kurdistán y el pueblo kurdo y todos los partidos kurdos deben actuar y reconocer esta realidad. Deben evitarse las soluciones y medidas modernistas y reformistas. Hay que aspirar a la construcción democrática de la nación y plantear la unidad nacional y la construcción de alianzas sobre esa base. La convivencia con los pueblos basada en la cultura y los valores democráticos.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

