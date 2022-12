–

Ayer hablaba con mi amigo Le贸n sobre la importancia de la revista 鈥淔in de siglo鈥, dirigida a mediados de los a帽os 80 por Vicente Zito Lema y Eduardo Luis Duhalde. Bajo el impacto de las p茅rdidas de los 煤ltimos a帽os -la de Hebe hace aun poco d铆as-, anduvimos repitiendo para adentro 鈥渆l siglo XX ya no existe m谩s鈥, 鈥渘os hemos formado en una escena que se ha disuelto鈥. Con esa conversaci贸n en mente me fui a dormir anoche, y esta ma帽ana otro amigo, El Ruso, me env铆a un whatsapp tempranero: 鈥渕uri贸 Zito Lema鈥. Lo conocimos de lejos cuando asumi贸 la direcci贸n de la Universidad de las Madres, de la que lo echaron luego de p茅sima manera. Mi 煤nico trato personal con 茅l fue en un panel de presentaci贸n del libro 鈥淪pinoza filosof铆a terrena鈥 del querido Diego Tati谩n. Zito Lema fue un apasionado spinozista. Los amigos (Le贸n, El Ruso) me hacen ver con claridad que este poeta fue uno de los autores claves de una extraordinaria pr贸rroga hist贸rica. Porque si, como afirma Maurizio Lazzarato, el siglo XX fue sobre todo el de la revoluci贸n (y por tanto el de las contrarevoluciones), decir 鈥渇in de siglo鈥 era negarse a pronunciar 鈥渇in de la revoluci贸n鈥. Los sobrevivientes no entregaban su alma, y manten铆an viva, para los que lleg谩bamos, la revoluci贸n no como cad谩ver sino como problema. Eso que hab铆a sido acribillado de manera criminal sobreviv铆a en las palabras, los afectos y en el gesto encarnizado de esa generaci贸n que sosten铆a para la nuestra, un legado, para ayudarnos a que no nos convirti茅ramos en los est煤pidos hijos de una 鈥渄emocracia de la derrota鈥 (como dice Alejandro Horowicz). Entre el fin del siglo y la p茅rdida de quienes produjeron esa pr贸rroga se form贸 al menos una generaci贸n, a la que le toca ahora despedir a quienes se van, s铆, pero tambi茅n -y sobre todo- comprender qu茅 es lo que toca luego de la pr贸rroga.

