–

De parte de CGT Fesi Bac July 19, 2022 166 puntos de vista

DESARROLLO PROFESIONAL EN ZONA CONTIGO ¿REALIDAD O TOMADURA DE PELO?

Zona Contigo se está nutriendo de compañeros y compañeras que procedían de todo tipo de puestos de trabajo, parte de forma voluntaria y parte obligada por el maravilloso ERE que puso entre la espada y la pared a la plantilla, teniendo que escoger entre “Susto o Muerte”, entre ir a CSE con desplazamientos (ya no sólo fuera de la plaza de trabajo, sino fuera de la provincia de trabajo y de residencia) o el despido, hecho éste que muchas personas tuvieron que elegir porque su vida familiar no podía admitirlo. Muchos/as de ellos/as ocupaban puestos de gestión comercial -incluso direcciones de oficinas de Red- y hasta algunas –las menos- provienen de Servicios Centrales. Pero BBVA se ha olvidado de nuestra “historia reciente”.

Talento y Cultura, así como puestos de responsabilidad de la Zona Contigo, nos siguen vendiendo el discurso positivista del “Tú puedes ser lo que quieras ser”, y se asegura que en BBVA “el desarrollo profesional está basado en la meritocracia”. Ojalá fuera así, es el cuento de siempre. ¿De verdad creen que no hemos vivido estos últimos años en BBVA? Esperemos que este nuevo intento sea el definitivo y el cierto. Todas/os nos alegraríamos de que por fin fuera así.

¿CONCILIACIÓN EN ZONA CONTIGO? SÓLO ES UN ESLOGAN ALEJADO DE LA REALIDAD.

El ERE despojó de las jornadas continuadas que tenían muchos compañeros (sobre todo, compañeras, que son quienes más tienen que cogerse medidas conciliatorias o renunciar a una carrera profesional marcada por jornadas partidas e interminables en pos del cuidado de sus hijos/as) con un traslado obligado a Zona Contigo. A nadie importó la conciliación familiar, era el CSE o la calle. Muchas de estas personas han tenido que reducirse la jornada (y más aún el salario). A cambio, a la plantilla adscrita se nos prometía un 40% de teletrabajo y horario ligeramente flexible.

Conocemos que, amparándose en esa flexibilidad, BBVA NO ADMITE LAS ADAPTACIONES DE JORNADA propuestas por la plantilla, obligando a muchas personas a REDUCIRSE LA JORNADA, con la reducción salarial que conlleva. Además, sigue emperrado en que, quien teniendo una jornada partida quiera reducirla para hacerla continuada debe reducirse, al menos una hora y media de su jornada diaria, hecho que CGT BBVA volveremos a intentar eliminar en la Actualización del Plan de Igualdad que estamos negociando.

En la realidad, existen presiones en algunos equipos para que la jornada empiece a las 09:00, olvidando la flexibilidad de inicio de la jornada. También las matinales agendadas en ese tramo horario dificultan el ejercicio de nuestro derecho, era de lógica hacer cumplir lo que algún sindicato ha publicado recientemente, que no se pongan en el tramo de flexibilidad horaria. No obliguen a la persona a denunciar individualmente los incumplimientos, muchos de los cuales no se denuncian por miedo a represalias.

Desde CGT exigimos que cesen este tipo de actitudes que atentan contra la conciliación.

EL PAPEL LO AGUANTA TODO, PERO NUESTRA SALUD NO.

Zona Contigo ha sido creada por BBVA como un modelo de gestión de “ultraproductividad” y reducción de costes.

Las herramientas de control sobre la plantilla son infinitas. Cuando estas herramientas caen en manos de “Managers” presionados por mantener un puesto de responsabilidad, en una empresa donde la estructura de mando intermedia está adelgazando a una velocidad aún mucho más rápida que la plantilla, se convierten, en algunos casos, en herramientas de presión masiva, que afectan seriamente la salud de quienes estamos a su cargo.

Desde CGT reclamamos el cese de las presiones desmedidas sobre una plantilla que no puede asumir más carga de trabajo y más presiones comerciales.

DE AQUELLOS BARROS VIENEN ESTOS LODOS.

La falta de personal en BBVA es un hecho y así lo defendimos durante la negociación del ERE, aunque ahora algunos se lleven las manos a la cabeza e incluso, firmando el ERE, reclamen contratar personal, eso sí, con condiciones salariales muy inferiores a las de la plantilla despedida, precarizando el empleo, algo ya contemplado desde hace dos Convenios Colectivos. Ellos se lo guisan, nosotros/as nos lo tenemos que comer.

Así, en Zona Contigo, para lograr “desbordar” el menor número de llamadas de nuestra clientela, se provocan situaciones en las que conseguir tiempo para poder montar una operación de activo, realizar la gestión de alguna incidencia, alegar una cata desfavorable, realizar el curso de formación obligatoria o leer el HOY!, se antoja realmente complicado. El día a día supone una tensión constante para desarrollar la labor de atención a los clientes, y reportar las ventas reclamadas por los superiores.

Desde CGT reclamamos a BBVA que, a través de sus responsables, reorganice las tareas para poder mejorar nuestras condiciones laborales. Como muchas y muchos conocéis, CGT hemos demandado este mes al Ministerio de Trabajo que el Síndrome de la Persona Trabajadora Quemada o Síndrome de Burnout sea reconocido como enfermedad profesional. BBVA contribuye, claramente, a que gran parte de su plantilla estemos así. dote las Zonas Contigo del personal suficiente para poder ajustar los tiempos de gestión a la carga real de trabajo de los gestores, evitando las prolongaciones ilegales de jornada.

¿BUSCANDO LOS MOTIVOS DE DESMOTIVACIÓN?: DÉMOSLES ALGUNA PISTA.

No hace falta un “Plan Personas» -que pague cientos de miles de euros a consultoras externas- que determine que mantiene desmotivada a la plantilla.

En Zona Contigo son muchas las personas que llegaron con una reducción drástica de sus remuneraciones variables, sin que ellos hubieran merecido tal trato por parte de la empresa. En otros casos, compañeros y compañeras que desarrollan la misma labor, y con trayectorias laborales similares también mantienen grandes diferencias en sus salarios variables. ¡Todavía BBVA se sorprende de que las encuestas de satisfacción del empleado no arrojen resultados muy halagüeños!

CGT, SIEMPRE A TU LADO