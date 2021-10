El existir en esta realidad que vivimos, puede ser tomada de diversas formas, hay una posibilidad de elecci贸n, esta la gente que vive solamente porque ha nacido, simplemente haciendo nada de su existencia mas que satisfacer sus necesidades tanto b谩sicas como las impuestas por el sistema cultural de consumo, haciendo de sus existir un vivir solo en la b煤squeda de lo que impone la sociedad humana como algo necesario a conseguir, dentro de esto puedo enumerar los placeres de posesi贸n de propiedades de todo tipo, el fetiche sexual, posesi贸n de dinero, la gula mortuoria basada principalmente en el sabor exento de una 茅tica justa, y entretenimientos basados como dije antes una cultura pautada a priori. M谩s all谩 de esas premisas no tienen un inter茅s mas profundo, no existe nada m谩s, y el entorno que les rodea importa solo en torno a la moralidad establecida, es decir, realmente no importa, pero hay que fingir que importa.

a cambio hay personas que se sienten interesadas por su entorno, y tienen por llamarlo de alguna manera una 鈥渃onciencia鈥 puede ser por lxs animales explotadxs, el entorno que les rodea, pero sus 鈥渘ecesidades鈥 son al igual que el grupo de gente que mencione antes, necesidades impuestas por la cultura de consumo, si bien se interesan por causas ajenas a las necesidades de el consumo, est谩n plenamente inmersxs en esas necesidades, ergo un estilo de vida en complacencia y complicidad, con el sistema de dominaci贸n, ya que requerir sus 鈥渟ervicios鈥 y estilo de vida, mantienen con vida a ese sistema.

La b煤squeda de una conciencia individual, requiere un gran esfuerzo, ya que hay que romper con todas las estructuras que nos fueron impuestas desde que nacimos, y que fuimos adoptando ciegamente, implica salir de la zona de confort que nos ofrece el sistema de dominaci贸n, y salir de esa zona de confort, es incomodo, poco practica (en un principio) y laborioso. Tener h谩bitos cotidianos ya sean alimenticios, de higiene o vivienda que no impliquen el antropocentrismo, lleva el esfuerzo de buscar posibilidades que no est谩n al alcance de la mano, ya que todas las opciones est谩n hechas en base a la explotaci贸n. Sin duda un gran numero de personas que optan por una alimentaci贸n vegetariana y empiezan con estos h谩bitos y luego ven que no hay el mismo caudal de opciones en el mercado como las de 铆ndole especista desisten y vuelven a su alimentaci贸n mortuoria nuevamente, porque no les daba tanto placer al ego el optar por una dieta vegetariana, como el placer que les da al paladar el gusto de la explotaci贸n animal鈥

otros casos son como las personas veganas que ya han establecido una dieta vegetariana estricta, pero son grandes consumidorxs del mercado vegano, todas opciones en pl谩stico o con componentes que son nocivos para la tierra e implica la matanza de animales, como soja transg茅nicas, aceite de palma, o en casos mas irrisorios, componentes que como la vitamina d3 que provienen directamente de la explotaci贸n pero con la excusa de que es 铆nfimo su contenido lo consumen, o tambi茅n consumir de empresas dedicadas plenamente a la explotaci贸n animal, pero ahora con una opci贸n vegetariana. Su zona de confort, es su consumo de mercado vegetariano, su ritmo de vida capitalista de aqu铆/ahora no contempla ni acepta la posibilidad de un consumo mas laborioso pero consciente por ser de 铆ndole casero. Siempre se mantendr谩n en esos m谩rgenes, no ahondando mas en una consciencia elaborada.

quedarse en la zona de confort es quedarse a mitad de camino, la pregunta que me surge con esta reflexi贸n 驴cual ser谩 la zona de confort que nos deja a mitad de camino a quienes trabajamos arduamente, para tener un vivir 茅tico y en coherencia con nuestras ideas? siempre se puede ir un poco mas all谩, y lo que iremos notando es que ya no existir谩n par谩metros de normalidad en com煤n con el resto de la sociedad, lo cual es un buen s铆ntoma, pero es trabajoso hasta que esta realidad de 铆ndole practica se asienta en nuestras vidas, y en determinados casos, nos hacen rosar constantemente el peligro de vernos sometidxs por la leyes, la soledad, y el peligro.

Esta reflexi贸n no tiene mas intenci贸n que evidenciar la mediocridad de las ideas establecidas en las zonas de confort, as铆 como tambi茅n hacer una revisi贸n de cual es nuestra zona de confort, pero sabiendo bien, que el placer que genera a nuestro ego el hecho de que estamos en coherencia con nuestras ideas, es inmenso.