De parte de Briega October 28, 2022 183 puntos de vista

Zona de Solidaridad: una nueva iniciativa para apoyar a lxs presxs contra la guerra en Rusia

Solidarity Zone es una nueva iniciativa, establecida por activistas antiautoritarixs. La Cruz Negra Anarquista de Mosc煤 est谩 cooperando con la nueva iniciativa, y alentamos a todxs a que la apoyen.

Zona Solidaria es una iniciativa horizontal de apoyo a lxs perseguidxs por acciones contra la guerra. Nos reunimos en la primavera de 2022 para ayudar a lzs que las organizaciones de derechos humanos dejaron sin atenci贸n. Todos son dignos de defensa y solidaridad. Y nos solidarizamos con las personas que se han pronunciado de palabra y obra contra la violencia estatal.

Estamos en contra de la existencia de prisiones, estados y guerra, por la autoorganizaci贸n, la igualdad y la abolici贸n de la opresi贸n. Estamos listos para apoyar a quienes se pronuncian en contra de la guerra y se resisten al militarismo, con la excepci贸n de las personas que practican la discriminaci贸n por motivos nacionales, de g茅nero, sociales y de otro tipo. Al mismo tiempo, nuestro equipo de proyecto consta de solo unas pocas personas y no tenemos suficientes recursos, por lo que actualmente estamos trabajando en una peque帽a cantidad de casos. En este momento estamos brindando apoyo a:

Ant贸n Zhuchkov

vladimir sergeev

Vlad铆mir Zolotarev

Igor Paskar

Nos gustar铆a se帽alar que no pagamos multas ni indemnizaciones por da帽os causados 鈥嬧嬧嬧媋l estado. Tampoco ayudamos a las personas que testifican voluntariamente contra otros. Declararse o no declararse culpable no es un factor limitante. Nuestros objetivos son:

-Establecer y mantener contacto con los detenidos y sus seres queridos;

-Encontrar abogados en quienes confiemos;

-Organizar encomiendas o bultos para los presos;

-Compartir informaci贸n sobre los casos y direcciones para cartas con el consentimiento de los perseguidos.

Puede compartir informaci贸n sobre presos que necesitan apoyo escribi茅ndonos. Tambi茅n puedes dirigir tus preguntas sobre casos actuales en los que nuestra iniciativa ya est谩 trabajando.

Correo electr贸nico: solidarity_zone@riseup.net

No tenemos una fuente de financiaci贸n permanente y no nos pagan, por lo que el apoyo se proporciona gracias a sus donaciones. Le animamos a que apoye financieramente nuestro proyecto, si est谩 en condiciones de hacerlo.

Requisitos para traslados: 4276 7201 3618 1221 (Sberbank, Daria T.)

PayPal: solidaridad_zone@riseup.net

Este art铆culo apareci贸 por primera vez en 袗胁褌芯薪芯屑薪芯械 写械泄褋褌胁懈械 (Acci贸n Aut贸noma)

Imagen de 袗胁褌芯薪芯屑薪芯械 写械泄褋褌胁懈械