Ponad miesiąc temu wybuchła wojna. Nie jest to konflikt równoważnych sił – wyraźnie widać kto jest imperialistycznym agresorem i zagraża życiu ludności – tak mieszkańców Ukrainy, jak i życiu tysięcy rosyjskich poborowych wysłanych na wojnę w interesach władzy i oligarchii. Nie akceptujemy żadnych usprawiedliwień dla tej wojny, na której klasa pracująca – zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie może tylko stracić.

Reakcją na imperializm Rosji i interesy jej oligarchicznych elit, brutalne bombardowanie ludności cywilnej i wojnę na wyniszczenie, był wzrost nastrojów nacjonalistycznych i militarystycznych. Lękając się o swoje życie i bezpieczeństwo, wielu zapomina o zbrodniach imperializmu, byle tylko był to ten “nasz” imperializm. Wielu gotowych jest zaakceptować obecność neonazistów, o ile są to “nasi” neonaziści. O ile taka trwoga jest zrozumiała – jej skutkiem może być tylko wzmocnienie nastrojów pro-wojennych i trwałe wzmocnienie autorytaryzmu władz, co będzie mieć katastrofalne skutki dla klasy pracującej.

W ostatecznym rachunku, niszczenie miast, domów i zakładów pracy, milionowe migracje uchodźców są tylko zyskiem dla spółek akcyjnych produkujących pociski i dla kapitalistów pragnących wykorzystać nagły napływ zdesperowanych pracowników, gotowych harować na każdych warunkach.

Sprzeciwiając się wojnie, stoimy po stronie pracowników – niezależnie od ich narodowości – w ich walce o godne życie w bezpieczeństwie i bez wyzysku.

Związek Syndykalistów Polski – Związek Wielobranżowy, Warszawa

Castellano:

La guerra empezó hace más de un mes. Esto no es un conflicto de fuerzas iguales – es claramente visible quién es el agresor imperialista y amenaza la vida de las personas – tanto los ciudadanos de Ucrania como la vida de miles de dólares de impuestos rusos enviados a la guerra en interés del poder er y oligarquía. No aceptamos ninguna justificación para esta guerra, en la que la clase obrera, tanto en Rusia como en Ucrania, sólo puede perder.

En respuesta al imperialismo de Rusia y a los intereses de sus élites oligárquicas, el brutal bombardeo a la población civil y la guerra contra la destrucción, hubo un aumento de actitudes nacionalistas y militares. Temiendo por sus vidas y su seguridad, muchos se olvidan de los crímenes del imperialismo, siempre y cuando fuera “nuestro” imperialismo. Muchos están dispuestos a aceptar la presencia de neonazis, siempre y cuando sean “nuestros” neonazistas. Mientras sea comprensible, su efecto sólo puede ser el fortalecimiento de los sistemas pro-guerra y un fortalecimiento permanente del autoritarismo de las autoridades, lo que tendrá consecuencias catastróficas para la clase obrera.

En el proyecto de ley final, la destrucción de ciudades, hogares y puestos de trabajo, la migración de millones de refugiados es sólo una ganancia para las empresas bursátiles que producen aranceles y para los capitalistas que quieren explotar la afluencia repentina de trabajadores desesperados, listo har culpar a Todas las condiciones.

Contra la guerra, apoyamos a los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, en su lucha por una vida decente, segura y sin demanda.